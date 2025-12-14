2 317 52
Я не держусь за кресло, депутаты разработают варианты проведения выборов, - Зеленский
В ближайшей перспективе народные депутаты должны подготовить возможные сценарии организации и проведения президентских выборов в Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вопрос выборов
Я не держусь за кресло. Я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий", - сказал Зеленский.
Он отметил, что попросил партнеров помочь в вопросах безопасности во время выборов.
"И я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это внедрить, если будет так развиваться ситуация. Они должны в ближайшее время разработать варианты проведения выборов", - добавил президент.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, чтоУкраина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.
- В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
