Новости
Я не держусь за кресло, депутаты разработают варианты проведения выборов, - Зеленский

выборы во время войны

В ближайшей перспективе народные депутаты должны подготовить возможные сценарии организации и проведения президентских выборов в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вопрос выборов

Я не держусь за кресло. Я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий", - сказал Зеленский.

Он отметил, что попросил партнеров помочь в вопросах безопасности во время выборов.

Был сигнал от США о выборах в Украине – я готов к этому, - Зеленский

"И я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это внедрить, если будет так развиваться ситуация. Они должны в ближайшее время разработать варианты проведения выборов", - добавил президент.

Что предшествовало?

14.12.2025 14:07 Ответить
14.12.2025 14:08 Ответить
14.12.2025 14:06 Ответить
14.12.2025 14:06 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 " Электронное голосование в России, в том числе дистанционное электронное голосование (сокр. ДЭГ), - система https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 голосования на территории (или в отдельных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 субъектах) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации с использованием специального программного обеспечения - без использования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C бумажного избирательного бюллетеня "
14.12.2025 15:24 Ответить
Воно хочь раз говорило правду?
14.12.2025 14:06 Ответить
14.12.2025 14:07 Ответить
Зеленский:"я не тримаюсь за крісло!! Токмо волей моей супруге Лены и 73 зелёных процентов."а так бы бросил всё хоть сичас.."ну и ещё-Ермак против.
14.12.2025 15:02 Ответить
Ніколи!
14.12.2025 14:08 Ответить
Говорило, буквально пару днів тому, що Куп'янськ наш! Чи Ви і в це не вірите?
14.12.2025 15:28 Ответить
Та він то яким боком до цієї події? Піарщик х...в
14.12.2025 16:13 Ответить
14.12.2025 14:08 Ответить
А ще пишуть, Фламінго аиробляють за межами України
14.12.2025 14:28 Ответить
про це сказала безпосередньо технічний директор))

ти зельона гнида дещо мимо ))

Компанія втратила два великі цехи, але, завдяки вибудуваній системі логістики та організації виробництва, у Fire Point змогли вчасно закривати всі контракти без жодного дня затримки, https://youtu.be/EM-XvYUVw0o?t=2388 розповіла в інтерв'ю ВВС Україна технічна директорка компанії Ірина Терех.

За її словами, удари призвели до "неприємних" фінансових втрат
14.12.2025 14:32 Ответить
А ти яка гнида?
14.12.2025 14:35 Ответить
Чехія так і не дочекалася ракет.
Просікли. Втекли
14.12.2025 14:57 Ответить
Побачимо, як ти, гнида, не тримаєшся. Ти дооообре розумвєш шо як тільки ти прошраєш то підуть ро тебе карні справи за накоєнє бо все за документовано та чекає свого часу.
14.12.2025 14:08 Ответить
ну ..а для чого умєров ФБР відвідував - вbбивають собі амністію Zесволота
14.12.2025 14:13 Ответить
неЛОХ, як завжди БРЕШЕ!
14.12.2025 14:09 Ответить
Не держишься за кресло?
Встал с него и свалил
Все же просто
Наперсточник **.....ый
14.12.2025 14:09 Ответить
Як петухович?
14.12.2025 14:29 Ответить
Не тримається за крісло, тому що є запасний варіант- "унітаз". Можна пересісти. )
14.12.2025 14:10 Ответить
І не треба триматись. Військових злочинців надійно привязують до крісла, ще й на голову плафон одягають
14.12.2025 14:10 Ответить
Ну то подавай у відставку.
14.12.2025 14:10 Ответить
Зеленський повинен відмовитись від участі в наступних виборах
саме сьогодні ,
єа не придумувати всяку брехню і варіанти ,
як знову стати преЗедентом !!
Досить займатися популізмом і крадівництвом , досить!!
14.12.2025 14:11 Ответить
Ой вава, ще як тримаєшся, що прийдеться з кріслом в буцегарню перетаскувати
14.12.2025 14:12 Ответить
Кожен узурпатор так говорив *****, лука, какдирка, орбан, диктатори Середньої Азії, Південної Америці, Близького Сходу..
14.12.2025 14:12 Ответить
Брехливе цинічне падло...
14.12.2025 14:12 Ответить
голосувати треба лише за тих кандидатів, які зобов'яжуться відновити ядерний статус
14.12.2025 14:13 Ответить
Які вибори коли ворог щодня обстрілює наші міста ? а ти можешщ подати в відставку буде більше користі.
14.12.2025 14:13 Ответить
Відставку? А хто її може прийняти? По Конституції тільки народ України.
14.12.2025 14:31 Ответить
На мій погляд, значно збільшилась присутність цього мародера в мас-медіа. Схоже, таки готують його до "перевиборів". А кацап фьодоров організує це в електронному вигляді
14.12.2025 14:14 Ответить
Це крісло саме приросло до сраки, віримо.
14.12.2025 14:16 Ответить
Віслюк вже не тримається за крісло, бо срака так розжиріла на краденому баблі, що крісло саме тримається на сраці.
14.12.2025 14:17 Ответить
Болгаркою
14.12.2025 15:00 Ответить
Вздовж. ))
14.12.2025 15:02 Ответить
А чому б не сказати - я устал, я ухожу?
Потрібно брехати. Квартальний вилупок.
14.12.2025 14:18 Ответить
Или он проведет выборы или спецслужбы США раскроют на него правду про коррупцию и предательства. Будет держаться за кресло, будет хуже ему же.
14.12.2025 14:20 Ответить
Вже розкрили про міньдіча і що? Мабуть думали що після двушечки на мацкву піпл його смєтьот а їм взагалі по цимбалах.
14.12.2025 14:41 Ответить
Бо піпл ТЕРПІЛИ гірші за кацапів.
14.12.2025 15:53 Ответить
Та ти насрав у це крісло стільки, що намертво прилип до нього!
14.12.2025 14:27 Ответить
Або я йду на вибори - або вони ведуть мене в тюрму - Зеля
14.12.2025 14:33 Ответить
Вже мабуть собі "теплу гавань" підготувало, чмо ********
14.12.2025 14:34 Ответить
та ну нах."зепоц" лицемірна і брехлива потвора. ЯКБИ "ТРАМБОН" НЕ КОПНУВ В ЗЕЛЕНУ ЗАДНИЦЮ ЇЇ ВІД ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КРІСЛА ХЕР БИ "КАТЕРПІЛЄРОМ" ВІДІРВАВ ЩЕ РОКІВ 30
14.12.2025 14:40 Ответить
Гнида диктаторська коли показали рахунки що воно намародерило і чемодани які йому кожен місяць звозять так звані його ставленики губернатори воно уже не держиться за крісло
14.12.2025 14:48 Ответить
Ішака притиснули до стінки конкретно, раз воно вже почало виправдовувуватись. Фактом є і те, що мудаку дали певні особисті гарантії. Тож завданням суспільства і особливо тих, кого це стосується, не дати йому здриснути. Це мохнате чмо має понести заслужене покарання за свої численні злочини проти держави та її народу тут, в Україні.
14.12.2025 14:51 Ответить
А за що ти тримаєшся вже 6 років, хворобливий ти наш?
14.12.2025 14:57 Ответить
Якщо рано чи пізно оприлюднять Оманські договорняки, то я думаю тобі вибори вже не потрібні будуть.
14.12.2025 14:59 Ответить
"я сказав, щоб депутати підготували варіанти...".
Типу,сказав своїм хатнім працівникам.
14.12.2025 14:59 Ответить
НІЯКИХ виборів до остаточного мирного врегулювання!
14.12.2025 15:04 Ответить
брешеш ****🤡 ...чого не пішов в 20р. ?! чекав коли Чонгар відкриєш, та здаш 20% України ?!...
14.12.2025 15:12 Ответить
Точно ... Президент Х.йпіду ...
14.12.2025 15:13 Ответить
Вибори будуть проведені тільки після закінчення війни та звільнення усіх українських територій!
14.12.2025 15:29 Ответить
Володя, кому ти 3,14здиш?!
14.12.2025 16:20 Ответить
Він тримається за крісло штанів...
14.12.2025 16:21 Ответить
 
 