Я не держусь за кресло, депутаты разработают варианты проведения выборов, - Зеленский

В ближайшей перспективе народные депутаты должны подготовить возможные сценарии организации и проведения президентских выборов в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вопрос выборов

Я не держусь за кресло. Я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий", - сказал Зеленский.

Он отметил, что попросил партнеров помочь в вопросах безопасности во время выборов.

"И я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это внедрить, если будет так развиваться ситуация. Они должны в ближайшее время разработать варианты проведения выборов", - добавил президент.

Что предшествовало?