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Можливість проведення парламентських та місцевих виборів зі США ми не розглядали, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про можливість виборів

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі США цікавлять лише президентські вибори в Україні. Він до цього готовий.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Вибори

"США робили запит на вибори і я сказав, що я буду готовий до таких виборів. Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали", - відповів президент.

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Голосування в "Дії"

Коментуючи питання про можливість голосування через "Дію" чи через інші електронні способи українців за кордоном, Зеленський сказав.

"Я завжди підтримував та порушував питання, ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу із парламентарями ми не знайшли", - додав він.

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Що передувало?

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Автор: 

вибори (6792) Зеленський Володимир (28207)
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Топ коментарі
+8
Тепер вже і шмаркля підтвердив що дірява Дія була призначена для майбутньої фальсифікації виборів. Фальсифікувати вибори і парламенту і президента буде зашкварно, а монозброд цілком влаштовує, тому перемирʼя і гроші будуть даремно витрачені.
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18.12.2025 12:14 Відповісти
+5
Воно й правильно,з моносбродом та ригами зе легше переобратися
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18.12.2025 12:05 Відповісти
+4
" ... щоб люди могли голосувати онлайн.
Поки що консенсусу із парламентарями ми не знайшли"
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18.12.2025 12:14 Відповісти

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