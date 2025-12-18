Можливість проведення парламентських та місцевих виборів зі США ми не розглядали, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі США цікавлять лише президентські вибори в Україні. Він до цього готовий.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Вибори

"США робили запит на вибори і я сказав, що я буду готовий до таких виборів. Вибори в Раду і місцеві вибори ми не розглядали", - відповів президент.

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Голосування в "Дії"

Коментуючи питання про можливість голосування через "Дію" чи через інші електронні способи українців за кордоном, Зеленський сказав.

"Я завжди підтримував та порушував питання, ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу із парламентарями ми не знайшли", - додав він.

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Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.

Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

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