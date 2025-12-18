Возможность проведения парламентских и местных выборов с США мы не рассматривали, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас США интересуют только президентские выборы в Украине. Он к этому готов.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
Выборы
"США делали запрос на выборы и я сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали", - ответил президент.
Голосование в "Дії"
Комментируя вопрос о возможности голосования через "Дію" или через другие электронные способы украинцев за рубежом, Зеленский сказал.
"Я всегда поддерживал и поднимал вопрос, еще с начала ковида, о законодательных изменениях, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.
- В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
Топ комментарии
+6 Tema9
показать весь комментарий18.12.2025 12:14 Ответить Ссылка
+5 Bogdan #603107
показать весь комментарий18.12.2025 12:05 Ответить Ссылка
+2 Олександр Дніпро
показать весь комментарий18.12.2025 12:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки що консенсусу із парламентарями ми не знайшли"