РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15706 посетителей онлайн
Новости Президентские выборы Послевоенные выборы
734 18

Возможность проведения парламентских и местных выборов с США мы не рассматривали, - Зеленский

Зеленский сделал заявление о возможности выборов

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас США интересуют только президентские выборы в Украине. Он к этому готов.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Выборы

"США делали запрос на выборы и я сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали", - ответил президент.

Читайте: Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета

Голосование в "Дії"

Комментируя вопрос о возможности голосования через "Дію" или через другие электронные способы украинцев за рубежом, Зеленский сказал.

"Я всегда поддерживал и поднимал вопрос, еще с начала ковида, о законодательных изменениях, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - добавил он.

Читайте: Я не держусь за кресло, депутаты разработают варианты проведения выборов, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: США ищут компромисс относительно Донбасса, - Зеленский

Автор: 

выборы (24854) Зеленский Владимир (23034)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Тепер вже і шмаркля підтвердив що дірява Дія була призначена для майбутньої фальсифікації виборів. Фальсифікувати вибори і парламенту і президента буде зашкварно, а монозброд цілком влаштовує, тому перемирʼя і гроші будуть даремно витрачені.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:14 Ответить
+5
Воно й правильно,з моносбродом та ригами зе легше переобратися
показать весь комментарий
18.12.2025 12:05 Ответить
+2
" ... щоб люди могли голосувати онлайн.
Поки що консенсусу із парламентарями ми не знайшли"
показать весь комментарий
18.12.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно й правильно,з моносбродом та ригами зе легше переобратися
показать весь комментарий
18.12.2025 12:05 Ответить
А Україна вже стала американською колонією що америкоси повинні вказувати нам коли як і з ким проводити вибори? Ви хоча б Конституцію України почитали б що таке суверенітет. Порушення Конституції України тягне за собою кримінальну відповідальність
показать весь комментарий
18.12.2025 12:08 Ответить
Конституція та законодавство каже, що після скасування воєнного стану потрібно проводити і президентські, і парламентські вибори...
показать весь комментарий
18.12.2025 12:13 Ответить
А що в нас скасували військовий стан? А що ми вже перемогли і звільнили свою землю і своїх людей? Чи ти вже зараз хочес святкувати? Ти щось з виборів маєш що так про них мрієш?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:20 Ответить
Ну от коли скасують, то і треба вибори проводити...
показать весь комментарий
18.12.2025 12:22 Ответить
Ну от колись і проведем. А зараз потрібно про війну говорити. Інакше ''вибори'' рашисти тут проведуть
показать весь комментарий
18.12.2025 12:32 Ответить
а ви не помітили???перед кожними виборами куди всі їдуть від кравчука до зе,не в село до виборців???мацква,вашингтон,лондон,брюсель а не Барило,Синяк,Постольне....
показать весь комментарий
18.12.2025 12:14 Ответить
Тепер цирком рулять зятьок і партнер діда. Стюрдесі вдвічі більше роботи
показать весь комментарий
18.12.2025 12:10 Ответить
" ... щоб люди могли голосувати онлайн.
Поки що консенсусу із парламентарями ми не знайшли"
показать весь комментарий
18.12.2025 12:14 Ответить
Тепер вже і шмаркля підтвердив що дірява Дія була призначена для майбутньої фальсифікації виборів. Фальсифікувати вибори і парламенту і президента буде зашкварно, а монозброд цілком влаштовує, тому перемирʼя і гроші будуть даремно витрачені.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:14 Ответить
Не пройде, скаже "не шмогла я, не шмогла!" і весь світ перед ним. А то все винні папередники. А я зараз на Мальдівах в "ізгнаніі".
показать весь комментарий
18.12.2025 12:15 Ответить
2. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Стаття 9 Закону України про вибори Президента. Взято з офіційного сайту Президента України.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:19 Ответить
Є тільки ЗЕ, і більш нікого...
показать весь комментарий
18.12.2025 12:32 Ответить
Що значить він готовий, чи не готовий? Закон є закон. І досить малювати собі неіснуючі рейтинги. Зрозуміло, що через Дію можна натягнути і сову на глобус, але вибори мають відбуватись у традиційний спосіб. І куди дівсь твій Єрмак? Чому досі йому не оголошена підозра по 111-й?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:53 Ответить
Да, те выборы будут крайне интересными и их результаты многих удивят а кого-то даже поразят, возможно в самое сердце...
показать весь комментарий
18.12.2025 12:54 Ответить
Намьок Ваш понятєн.Тільки от ті,яких вибори мають поразіть в самоє сєрце давно підстрахувались...
показать весь комментарий
18.12.2025 13:01 Ответить
Це нічого...Як тільки оберуть іншого президента відразу розглянуть "можливість виборів парламенту і місцевих рад"...І закінчиться епоха зелених (в розумінні недозрілих)ідіотів...
показать весь комментарий
18.12.2025 12:57 Ответить
Проведення парламентських та місцевих виборів одна зі складових стратагеми Кремля під назвою ВЯЛОТЕКУЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС". Кремлю вдалося навязати Трампу виграшну для Путіна стратагему Кремля Ескалація хаосу під виглядом ніби "демократичних процесів"
показать весь комментарий
18.12.2025 13:03 Ответить
 
 