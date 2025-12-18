Возможность проведения парламентских и местных выборов с США мы не рассматривали, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас США интересуют только президентские выборы в Украине. Он к этому готов.

Выборы

"США делали запрос на выборы и я сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали", - ответил президент.

Голосование в "Дії"

Комментируя вопрос о возможности голосования через "Дію" или через другие электронные способы украинцев за рубежом, Зеленский сказал.

"Я всегда поддерживал и поднимал вопрос, еще с начала ковида, о законодательных изменениях, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.

В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

