РУС
Есть очень много нардепов, которые не могут и не хотят дальше работать в Раде, - "слуга народа" Арахамия

Отсутствие парламентских выборов в Украине из-за полномасштабной войны существенно влияет на кадровую ситуацию в Верховной Раде.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, определенная часть народных депутатов, избранных в 2019 году, не может или не хочет продолжать работу, однако они остаются на должностях из-за невозможности проведения выборов.

Арахамия отметил, что ситуация является безвыходной с точки зрения действующего механизма обновления парламента.

"Есть очень много людей, которые не могут и не хотят дальше работать в парламенте. Но они незаменимы, потому что мы не можем провести выборы. Такая себе проблема курицы и яйца", — сказал он.

Глава фракции СН признал, что четкого решения этой проблемы пока не существует.

Арахамия также обратил внимание на многочисленные манипуляции вокруг темы парламентского кризиса. Основной причиной нынешней ситуации он назвал усталость народных депутатов на фоне длительного военного положения.

По мнению главы фракции "Слуга народа", на данный момент единственный возможный сценарий — продолжать работу.

"Единственный сценарий, как по мне, — сказать им всем: не ныть, потому что военным намного хуже", — подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что парламенту необходимо продержаться определенное время, пока не появится "окно возможностей для мира".

+6
Мабуть рвуться на фронт, а посада не дає змоги так зробити?
18.12.2025 20:39 Ответить
+5
18.12.2025 20:39 Ответить
+4
На сміттєзвалище агрохімію - Стамбул-2022 йому ніхто ніколи не простить!
18.12.2025 20:39 Ответить
18.12.2025 20:39 Ответить
Понавибирали лайна , лайно вже за ці роки з 19го накрало, та хоче зригнути з країни, подалі від війни і депутатських обов'язків.
18.12.2025 20:43 Ответить
це зрозуміло. потрібно давии тих хто тут залишився. а потім і решта повернеться. і тих придавимо.
18.12.2025 20:45 Ответить
і бабло тягне "до низу"
18.12.2025 20:41 Ответить
нажрались?
18.12.2025 20:39 Ответить
Очко не залізне, чують що можуть почати пики їм бити.
18.12.2025 20:41 Ответить
На сміттєзвалище агрохімію - Стамбул-2022 йому ніхто ніколи не простить!
18.12.2025 20:39 Ответить
Плачу від вдячності...
18.12.2025 20:40 Ответить
Заробили на 73%-ах ідіотів...

Тепер треба розважатися. Є за що.
18.12.2025 20:40 Ответить
то йдіть в окопи .. а з окопів в депутати ...не бачу проблеми.
18.12.2025 20:41 Ответить
масажисти не можуть працювати в Раді, а в 2019р. могли?

блаЗЄнські арахамії вважали, що Рада -- це масажний кабінет?
18.12.2025 20:42 Ответить
натомились гниди депутати сидіти розжирівшими сраками в крілах .. на канікули закордон

ЩЕ РАЗ ДЛЯ ********* ЗЕЛЬОНИХ І ОСОБИСТО КІНЧЕНІЙ АРАХІМІЇ - ПІЗДУЙТЕ В ОКОПИ
18.12.2025 20:43 Ответить
какая кадровая политика- заплатил и зашел
18.12.2025 20:45 Ответить
18.12.2025 20:46 Ответить
може збір йому оголосити, на бронік, на шлем..
18.12.2025 20:47 Ответить
ніби в Раді тах хтось працює крім (технічок)
18.12.2025 20:46 Ответить
Как бы не получилось так, что Арахамии и еже с ним не пришлось участвовать в выборах в тюремную самодеятельность... там тоже многие не захотят а многие не смогут...
18.12.2025 20:47 Ответить
Тобто багато депутатів уже вкрали стільки, що правнукам вистачить, і їм би хотілось поїхати туда де їх капітали.
18.12.2025 20:47 Ответить
Не, ну а если инвалид, или трое детей? Что, тоже откосить гельзя?
18.12.2025 20:49 Ответить
6 ДНІВ В ЛИСТОПАДІ 2025 року ці ***** мали пленарні засідання 6 !!!!!!

******** зельоні .. просто істоти

і на пленарні приходило 3 тіла - безугла + еще 2 безуглих

18.12.2025 20:52 Ответить
18.12.2025 20:54 Ответить
 
 