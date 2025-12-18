Есть очень много нардепов, которые не могут и не хотят дальше работать в Раде, - "слуга народа" Арахамия

Отсутствие парламентских выборов в Украине из-за полномасштабной войны существенно влияет на кадровую ситуацию в Верховной Раде.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, определенная часть народных депутатов, избранных в 2019 году, не может или не хочет продолжать работу, однако они остаются на должностях из-за невозможности проведения выборов.

Арахамия отметил, что ситуация является безвыходной с точки зрения действующего механизма обновления парламента.

"Есть очень много людей, которые не могут и не хотят дальше работать в парламенте. Но они незаменимы, потому что мы не можем провести выборы. Такая себе проблема курицы и яйца", — сказал он.

Глава фракции СН признал, что четкого решения этой проблемы пока не существует.

Арахамия также обратил внимание на многочисленные манипуляции вокруг темы парламентского кризиса. Основной причиной нынешней ситуации он назвал усталость народных депутатов на фоне длительного военного положения.

По мнению главы фракции "Слуга народа", на данный момент единственный возможный сценарий — продолжать работу.

"Единственный сценарий, как по мне, — сказать им всем: не ныть, потому что военным намного хуже", — подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что парламенту необходимо продержаться определенное время, пока не появится "окно возможностей для мира".

