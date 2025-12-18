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Донбас, ЗАЕС і репарації: Зеленський назвав питання, де немає згоди зі США

Зеленський: зі США залишаються розбіжності щодо Донбасу та ЗАЕС

США та Україна поки що не дійшли згоди щодо Донбасу й становища Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ, про це глава держави заявив під час пресконференції у Брюсселі.

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Донбас і ЗАЕС

"Тепер щодо сенситивних питань, про які ми говорили зі США. Донбас — питання, яке не вирішено, у нас різні погляди. Атомна станція (ЗАЕС - ред.), яка окупована Російською Федерацією, не працює, зруйнована, але повинна працювати, давати електрику. Наша станція, наші права", - сказав він.

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Репараційний кредит

Зеленський додав, що також неузгоджене питання щодо репараційного кредиту.

"Я вважаю, що питання з reparation loan має бути позитивно вирішено. Тому що це питання не тільки про фінансову підтримку України в першому кварталі наступного року, а це й питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках "рускіх". Ми дуже цього не хочемо, і вважаємо, що вони будуть робити все, щоб його блокувати", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що США пропонували Україні використовувати окуповану ЗАЕС "на трьох" - США, Україна та РФ. Президент Зеленський вважає це несправедливим.

Автор: 

Зеленський Володимир (28214) США (26875) Донбас (21871) ЗАЕС (1540)
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Топ коментарі
+14
Донбас, ЗАЕС і репарації: ... питання, де немає згоди зі США
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Точніше - з пуйлом.
США у нього в продажніх адвокатах.

Яким боком США до Донбасу? Ніяким. Не захоплювали. І не Їхня земля.
ЗАЕС США не будували, не користувались, не захоплювали і не втрачали. У власності США не була.
Репараціі - США платити не будуть. Їх це питання взагалі не чипляє. Бо вони не воювали на стороні росіі.
Так, яка згода потрібна від США?
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18.12.2025 16:19 Відповісти
+6
Агов,а по яких питаннях вже є згода?
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18.12.2025 15:51 Відповісти
+6
по ніяких ))

хіба що "проста перестать стрелять" (с)
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18.12.2025 15:53 Відповісти

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