Донбас, ЗАЕС і репарації: Зеленський назвав питання, де немає згоди зі США

США та Україна поки що не дійшли згоди щодо Донбасу й становища Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час пресконференції у Брюсселі.

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Донбас і ЗАЕС

"Тепер щодо сенситивних питань, про які ми говорили зі США. Донбас — питання, яке не вирішено, у нас різні погляди. Атомна станція (ЗАЕС - ред.), яка окупована Російською Федерацією, не працює, зруйнована, але повинна працювати, давати електрику. Наша станція, наші права", - сказав він.

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Репараційний кредит

Зеленський додав, що також неузгоджене питання щодо репараційного кредиту.

"Я вважаю, що питання з reparation loan має бути позитивно вирішено. Тому що це питання не тільки про фінансову підтримку України в першому кварталі наступного року, а це й питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках "рускіх". Ми дуже цього не хочемо, і вважаємо, що вони будуть робити все, щоб його блокувати", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що США пропонували Україні використовувати окуповану ЗАЕС "на трьох" - США, Україна та РФ. Президент Зеленський вважає це несправедливим.