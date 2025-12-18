Переговори щодо гарантій безпеки для України йдуть у правильному напрямку, - Каллас
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що переговори щодо гарантій безпеки для України просуваються у правильному напрямку та мають бути спрямовані на реальні, а не формальні механізми захисту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Україна потребує реальних гарантій безпеки", щоб було зрозуміло, якщо на неї знову нападуть, "хто прийде з військами, хто надасть можливості", - зазначила вона.
"Переговори йдуть у правильному напрямку", - запевнила Каллас.
Глава дипломатії ЄС наголосила, що йдеться не про формальні зобов’язання, а про конкретні інструменти стримування. "Йдеться не просто про гарантії на папері, а про реальні засоби", - сказала вона.
Водночас Каллас підкреслила важливість участі Сполучених Штатів у системі гарантій безпеки для України.
"І важливо, що США також є частиною цих гарантій безпеки", - підсумувала вона.
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