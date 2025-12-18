РУС
Переговоры о гарантиях безопасности для Украины идут в правильном направлении, - Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины продвигаются в правильном направлении и должны быть направлены на реальные, а не формальные механизмы защиты.

"Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности", чтобы было понятно, если на нее снова нападут, "кто придет с войсками, кто предоставит возможности", - отметила она.

"Переговоры идут в правильном направлении", - заверила Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что речь идет не о формальных обязательствах, а о конкретных инструментах сдерживания. "Речь идет не просто о гарантиях на бумаге, а о реальных средствах", - сказала она.

В то же время Каллас подчеркнула важность участия Соединенных Штатов в системе гарантий безопасности для Украины.

"И важно, что США также являются частью этих гарантий безопасности", - подытожила она.

