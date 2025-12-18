Донбасс, ЗАЭС и репарации: Зеленский назвал вопросы, по которым нет согласия с США

США и Украина пока не пришли к соглашению по Донбассу и положению Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Донбасс и ЗАЭС

"Теперь о сенситивных вопросах, о которых мы говорили с США. Донбасс — вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция (ЗАЭС — ред.), которая оккупирована Российской Федерацией, не работает, разрушена, но должна работать, давать электричество. Наша станция, наши права", — сказал он.

Репарационный кредит

Зеленский добавил, что также не согласован вопрос о репарационном кредите.

"Я считаю, что вопрос с reparation loan должен быть решен положительно. Потому что это вопрос не только о финансовой поддержке Украины в первом квартале следующего года, а это и вопрос другого характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент потом остался в руках "русских". Мы очень этого не хотим, и считаем, что они будут делать все, чтобы его блокировать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что США предлагали Украине использовать оккупированную ЗАЭС "на троих" - США, Украина и РФ. Президент Зеленский считает это несправедливым.