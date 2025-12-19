Більшість українців відкриті до переговорів про мир, але понад 70% відкидають поступки Росії без надійних гарантій безпеки, - КМІС
Громадська думка в Україні щодо війни та миру залишається стабільною, і серед населення сформувався "своєрідний консенсус".
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, передає Цензор.НЕТ.
Мирні перемовини
За його словами, більшість українців готові до переговорів і навіть важких компромісів, однак понад 70% громадян відкидають офіційне визнання окупованих територій російськими, виведення українських військ із підконтрольних територій, суттєве скорочення армії та відсутність надійних гарантій безпеки. Такий показник залишається незмінним з вересня.
Замороження лінії фронту
Водночас, за результатами опитувань, понад 70% українців були готові прийняти варіант, запропонований Європою, який передбачає заморожування лінії фронту за умови отримання Україною гарантій безпеки та без офіційного визнання окупованих територій частиною РФ. "Українці не є перешкодою для досягнення миру політико-дипломатичним шляхом", - наголосив Грушецький.
Погіршення емоційного стану
Соціолог також зазначив, що близько 70% громадян повідомляють про погіршення психоемоційного стану через війну, а 63% готові терпіти її стільки, скільки буде необхідно для досягнення прийнятних для України умов. Лише 9% опитаних очікують завершення війни до початку 2026 року.
За словами очільника КМІС, більшість українців сприймають Росію як екзистенційну загрозу і не вірять у "прості рішення". Навіть у разі можливих домовленостей із гарантіями безпеки, значна частина респондентів вважає, що РФ може знову розпочати агресію проти України.
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Так має виглядати реальне опитування - а мрії-фантазії юних казарінців-іллєнків -ільченків.
Як писав Насім Талеб - значення має одне - чи "твоя шкура в грі" - якщо ні .це все від лукавого ....