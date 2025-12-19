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Новини Мирні перемовини Гарантії безпеки для України
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Більшість українців відкриті до переговорів про мир, але понад 70% відкидають поступки Росії без надійних гарантій безпеки, - КМІС

українці

Громадська думка в Україні щодо війни та миру залишається стабільною, і серед населення сформувався "своєрідний консенсус".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, передає Цензор.НЕТ.

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Мирні перемовини

За його словами, більшість українців готові до переговорів і навіть важких компромісів, однак понад 70% громадян відкидають офіційне визнання окупованих територій російськими, виведення українських військ із підконтрольних територій, суттєве скорочення армії та відсутність надійних гарантій безпеки. Такий показник залишається незмінним з вересня.

Замороження лінії фронту

Водночас, за результатами опитувань, понад 70% українців були готові прийняти варіант, запропонований Європою, який передбачає заморожування лінії фронту за умови отримання Україною гарантій безпеки та без офіційного визнання окупованих територій частиною РФ. "Українці не є перешкодою для досягнення миру політико-дипломатичним шляхом", - наголосив Грушецький.

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Погіршення емоційного стану

Соціолог також зазначив, що близько 70% громадян повідомляють про погіршення психоемоційного стану через війну, а 63% готові терпіти її стільки, скільки буде необхідно для досягнення прийнятних для України умов. Лише 9% опитаних очікують завершення війни до початку 2026 року.

За словами очільника КМІС, більшість українців сприймають Росію як екзистенційну загрозу і не вірять у "прості рішення". Навіть у разі можливих домовленостей із гарантіями безпеки, значна частина респондентів вважає, що РФ може знову розпочати агресію проти України.

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КМІС (394) війна в Україні (8652)
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Топ коментарі
+13
Це порожнякове опитування . Який сенс опитувати тилових пенісіонерів , патріотичних жіночок та різних "інвалідів". Їх думка не має жодної ваги - бо не їм воювати . Опитування має проводитися по простому принципу - чи згоден ти за свої слова відоповідати зі зброєю в руках ? Хочеш - кордони 91 - проблеме немає - автомат в зуби і вперед в окопи , не хочеш віддавати донбас - дрон в руки і в покровськ ,якийсь інший варіант - відповідай особисто, а не з тилової командирської посади за 50 км від лінії.
Так має виглядати реальне опитування - а мрії-фантазії юних казарінців-іллєнків -ільченків.
Як писав Насім Талеб - значення має одне - чи "твоя шкура в грі" - якщо ні .це все від лукавого ....
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19.12.2025 12:36 Відповісти
+9
Є давнє стійке відчуття, що КМІС обслуговує замовлення Банкової. Дуже "вчасні" опитування і дуже розлогі коментарі для "впарювання" отриманих результатів у інфопростір. А хто пам'ятає їхні викривлені опитування на замовлення Медведчука чи Тимошенко - не дивується цьому.
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19.12.2025 12:34 Відповісти
+6
У США гарантії допоки пишуться тільки вилами по воді
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19.12.2025 12:23 Відповісти

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