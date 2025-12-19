РФ готова завершить войну на условиях, которые озвучивались летом 2024 года, - Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова завершить войну в Украине на условиях, которые он озвучивал летом 2024 года.

Об этом он заявил во время "прямой линии", передает Цензор.НЕТ.

Что сказал диктатор?

"Мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в частности, со стороны "киевского режима" о том, что они готовы вести какой-то диалог.

Единственное, что я хочу сказать, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирным путем на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года", - сказал он.

Также Путин хочет "устранения первопричин возникновения конфликта".

Требования Путина в 2024 году

14 июня 2024 года диктатор Путин провел заседание коллегии МИД РФ, во время которого заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей.

Также Путин сказал, что Запад должен немедленно предоставить России гарантии безопасности.

