Новости Требования Путина относительно войны в Украине Требования РФ относительно прекращения огня
5 385 72

РФ готова завершить войну на условиях, которые озвучивались летом 2024 года, - Путин

Путин назвал условия для завершения войны в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова завершить войну в Украине на условиях, которые он озвучивал летом 2024 года.

Об этом он заявил во время "прямой линии", передает Цензор.НЕТ.

Что сказал диктатор?

"Мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в частности, со стороны "киевского режима" о том, что они готовы вести какой-то диалог.

Единственное, что я хочу сказать, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирным путем на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года", - сказал он.

Также Путин хочет "устранения первопричин возникновения конфликта".

Читайте: Макрон: Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США

Требования Путина в 2024 году

Читайте: Путин о начале войны против Украины: "Это было правильное и своевременное решение"

Автор: 

путин владимир (32568) россия (98440) война в Украине (7277)
Топ комментарии
+13
Потвора! Щоб ти здох....у корчах!!
показать весь комментарий
19.12.2025 11:32 Ответить
+13
першопричина цієї війни пуйло,треба його усунути
показать весь комментарий
19.12.2025 11:33 Ответить
+12
Вбивця! - він миру не хоче
показать весь комментарий
19.12.2025 11:32 Ответить
Вбивця! - він миру не хоче
показать весь комментарий
19.12.2025 11:32 Ответить
А навіщо йому мир, ху...ло знає що скоро здохне, кабздон вже квітки надіслав, ось і грає у війну, тім паче що своє бидло не жалко, сам нічим не ризикує, двійників вистачає чому не повторювати. Но Пекло чекає, як і кабздон.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:46 Ответить
Без підтримки 140 мільйонів кацапів пуйло - ніхто. Пусте місце. Тобто, корінь зла не в особі пуйла.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:01 Ответить
Буйних мало - от нема вожаків - а тут зірки зійшлися і стадо і буйний
показать весь комментарий
19.12.2025 12:12 Ответить
Потвора! Щоб ти здох....у корчах!!
показать весь комментарий
19.12.2025 11:32 Ответить
Обов.язково лежатиме як йосип обісране у блювотинні а холуї від радощів пригатимуть та одне одного нищитимуть ця участь жде всіх кровопивців молдова проклина ічкерія не кадирівська проклина сирія грузія україна здихатиме у муках сльози і кров людей просять бога про покарання і його і всіх причетних разом з родичами
показать весь комментарий
19.12.2025 11:42 Ответить
першопричина цієї війни пуйло,треба його усунути
показать весь комментарий
19.12.2025 11:33 Ответить
ви помиляєтесь.
першопричиною війни є шовінізм, яким охоплене населення росії.
причому корені цього шовінізму не у успіхах країни та народу, а лише в тому, що вважати себе величними набагато простіше аніж створити успішну країну та успішне населення.
путін лише розвинув та використав цей шовінізм.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:09 Ответить
Ось іще деякі з його заяв:

- ми майже взяли Гуляйполе, на 50% воно наше
- Сіверськ взятий. Констянтинівка на 50% наша, відкривається шлях на Словʼянськ.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:33 Ответить
А мармизу свою засвітити в узятому Сіверську чи Куп'янську воно не хоче?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:36 Ответить
Так жодних васілічів не напасешся
показать весь комментарий
19.12.2025 11:38 Ответить
Те, що Сіверськ взятий, нажаль, недалеко від правди. Там наша оборона просто розсипалась, нажаль. І не утримались навіть на підготовлених позиціях на висотах за Сіверськом.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:46 Ответить
Стратег хрінов, так іди допоможи, або що фсб надіслало, то і друкуєш
показать весь комментарий
19.12.2025 11:48 Ответить
А до чого тут фсб? Про це наші пишуть, що в Сіверську дупа. Чи ти тільки з тєлємарахвону інформацію отримуєш?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:56 Ответить
Он прав насчет Северска.Даже украинские сми уже пишут что город практически полностью перешел под контроль кацапов.и как то подозрительно быстро перешел я тебе скажу в отличии от того же Покровск перешел. Практически за полторы недели кацапы его почти весь уже захватили
показать весь комментарий
19.12.2025 12:05 Ответить
Фронт весь посипався, вже півтора мільони кацапів засипало.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:52 Ответить
Сіверськ тримався, поки там був Верес з його К-2. Потім він пішов на підвищення. Шо там зараз відбувається - видно з новин...
показать весь комментарий
19.12.2025 12:02 Ответить
Верес разом зі своїм К2 та батальон Свобода. Тримали позиції 3 роки, не здавши жодного метру. Вереса зібрали на підвищення, Свободу перевели на якусь іншу ділянку, замінивши якимись менш мотивованими частинами, які просто покинули позиції...чомусь вирішили, що якщо К2 та Свобода тримають фронт 3 роки - то там "тиха ділянка"...
показать весь комментарий
19.12.2025 12:06 Ответить
Коли ти нікчемна рашиська потвора здохнеш ? нічого не змінилось варвар хоче капітуляції України.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:34 Ответить
першопричина це існування сосії, не буде сосії не буде війни
показать весь комментарий
19.12.2025 11:35 Ответить
Корчинський""закінчення війни не припинення вогню а знищення кацапстану""
показать весь комментарий
19.12.2025 11:45 Ответить
Сидячі в тилу можна і не таку маячню нести.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:56 Ответить
Це той, що на архівному фото з дугіним та обдрістовичем на якійсь пресухі в мацкві?
показать весь комментарий
19.12.2025 12:02 Ответить
Та що ж вони ніяк не визначаться, є війна чи її нема.

Вчора, здається, хтось із них офіційно заявляв, що ніяких російських військовополонених нема, бо нема війни, а є спецоперація.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:35 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 11:35 Ответить
Ще треба стрілку до низу домалювати зі словами :"Пекло з радістю чекає"
показать весь комментарий
19.12.2025 11:38 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 12:17 Ответить
Друга армія світу випрошує гарантії безпеки. Вам потрібно не у Європи просити, а у Китаю, ви їм давно 7 млн.км. заборговували, вони вже відкрито в пресі говорять. Та і розвалу ху...лостану чекають
показать весь комментарий
19.12.2025 11:36 Ответить
який жах ! Україна напала на росію , за что ?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:37 Ответить
Українці вони такі і грузію і в молдову і в сирію а чечню так то двічі які перемовини 2роки підтягнуть пояси і знову полізуть бити тркба всім світом щоб на карті біла пляма була
показать весь комментарий
19.12.2025 11:49 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 11:41 Ответить
Пиз..ть!
показать весь комментарий
19.12.2025 11:42 Ответить
ми зашлі в Україну ,а они дерутся , они первие напалі - пуйло
показать весь комментарий
19.12.2025 11:43 Ответить
ПНХ виродок
показать весь комментарий
19.12.2025 11:43 Ответить
Не маємо сумнівів, що ***** готовий перемогти.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:43 Ответить
ти за всіх не розписуйся
показать весь комментарий
19.12.2025 11:46 Ответить
Тобто ви вірите, що ***** готовий відмовитись від "цєлєй сво"?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:47 Ответить
а куди йому діватися
показать весь комментарий
19.12.2025 11:48 Ответить
Як куди? Побєждать.
Він повністю впевнений, що задавить ресурсами. І не можна сказати, що ця впевненість необгрунтована.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:50 Ответить
Побєждалка не відросла навіть жодну область України побеждіть.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:56 Ответить
"Паровой каток імпєріі" - чули про такий вираз?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:57 Ответить
Це той, що в Афганістані 80-х обісрався, чи той, який алкомаргінали під "балтійським чаєм" в 1917 демонтували?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:59 Ответить
Той, що на Діпстейті кожного дня бачимо.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:03 Ответить
Той, що товчеться в селах під Авдіївкою і Роботиним вже 4 роки і поклав майже півтора мільони штиків, щоб захопити 1% України?
показать весь комментарий
19.12.2025 12:07 Ответить
Він не товчеться, а рухається на Захід. І зупинити не виходить.
От якби дійсно загруз, ***** б інакше заговорило.
Але оті десятки квадратних км. щодня надають йому впевненості.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:09 Ответить
Такими темпами, йому для досягнення "цілей есвео" знадобиться десь 50-70 мільонів штурмовиків. Дітей із стариками і жінками буде на нас кидати?
показать весь комментарий
19.12.2025 12:11 Ответить
скільки життів українців вартувало оте "товчеться в селах під Авдіївкою і Роботиним вже 4 роки і поклав майже півтора мільони штиків"?

що буде, як вони закінчаться?

що буде, як вони закінчаться?
показать весь комментарий
19.12.2025 12:10 Ответить
росії вже не буде к тому часу, кицюня.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:12 Ответить
ну так, спайдермен з суперменом все зарішають..
показать весь комментарий
19.12.2025 12:20 Ответить
"Недогризок давно здохшої імперії" - чули про такий вираз?
показать весь комментарий
19.12.2025 12:02 Ответить
У СРСР була впевненість у краху капіталізму. І впевненість у перемозі в Афганістані... І впевненість в нерушимості блоку Варшавського договору...
показать весь комментарий
19.12.2025 12:00 Ответить
І була вона аж майже до самого кінця.
І діялі генсеки зі спецслужбами відповідно.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:04 Ответить
А ви готові відмовитись від "діда мороза"?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:50 Ответить
В Україні святий Миколай а дедушка отморозок то кацапське
показать весь комментарий
19.12.2025 11:52 Ответить
"целі есвео" теж кацапські.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:55 Ответить
Перун в Україні, а не оце все
показать весь комментарий
19.12.2025 11:58 Ответить
А ти той прапор вивісив тобі кацапсяча ганчірка личіть
показать весь комментарий
19.12.2025 11:51 Ответить
Йому ніхто Донецьку не збирався віддавать,а воно клянчить Херсонську з Запорізькою.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:46 Ответить
Першопричиною війни є московський режим і Сосія. Коли і те і інше згине то і війна сама собою закінчиться. Ніяких інших методів закінченні війни не існує
показать весь комментарий
19.12.2025 11:47 Ответить
что бы война закончилась - ***** должно здохнуть!
показать весь комментарий
19.12.2025 11:49 Ответить
Першопричина - ти. І твоє стадо росіян, які вже тебе на «йолку» як Сталіна колись, вішають. Шоп тизьох у муках
показать весь комментарий
19.12.2025 11:49 Ответить
США вже майже припинили допомогу Україні на протязі останнього року. Байден допомогав у сто разів більше. І Україна все одно тримається, жодного міста росіянами за рік не захоплено. То які підстави у пуйла вважати, що Україна вже готова каптулювати?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:51 Ответить
Маразм діда видавати хотєлкитза здіснене трамп такаж сама потвора
показать весь комментарий
19.12.2025 11:55 Ответить
мобілізація пробуксовує, трамп під кацапами. ядерки немає

ось чому він тисне і хоче капітуляції
показать весь комментарий
19.12.2025 12:01 Ответить
щось якось слабенько клянчить. Хай на коліна встане і попросить капітулювати, тоді розглянемо.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:05 Ответить
ПІШОВ.
*****.
УЙОБОК.
КОНЧЕНИЙ.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:57 Ответить
Дивно, дуже дивно. Ху-ло вже через день благає про мир. А що сталося на його вонючій россії? Чого він так репетує ?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:59 Ответить
Смерть путлеру!
показать весь комментарий
19.12.2025 12:08 Ответить
Ну підАр, шо тут ще сказати...
показать весь комментарий
19.12.2025 12:09 Ответить
Эка ты ***** губёнку раскатал придётся закатать обратно, ты дурачок уже никаких условий не ставишь, армия твоя обосралась полностью в Украине, экономике твоей полный писец, а понты уже практически не работают, сказки для ватного быдла конечно рассказывать можно, но реальность другая, валить тебе надо из Украины, валить без всяких условий, только это даст шансы, хоть и минимальные на сохранение *****бада как государства.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:10 Ответить
ПТН-ПНХ !!! Актуальність не зменшилась ні на грам !!!
показать весь комментарий
19.12.2025 12:14 Ответить
Та йди на ***. Воюй, ***** старий.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:21 Ответить
 
 