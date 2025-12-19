5 385 72
РФ готова завершить войну на условиях, которые озвучивались летом 2024 года, - Путин
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова завершить войну в Украине на условиях, которые он озвучивал летом 2024 года.
Об этом он заявил во время "прямой линии", передает Цензор.НЕТ.
Что сказал диктатор?
"Мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в частности, со стороны "киевского режима" о том, что они готовы вести какой-то диалог.
Единственное, что я хочу сказать, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирным путем на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года", - сказал он.
Также Путин хочет "устранения первопричин возникновения конфликта".
Требования Путина в 2024 году
- 14 июня 2024 года диктатор Путин провел заседание коллегии МИД РФ, во время которого заявил, что для начала переговоров Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей.
- Также Путин сказал, что Запад должен немедленно предоставить России гарантии безопасности.
Топ комментарии
+13 Віталій #613985
показать весь комментарий19.12.2025 11:32 Ответить Ссылка
+13 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.12.2025 11:33 Ответить Ссылка
+12 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.12.2025 11:32 Ответить Ссылка
першопричиною війни є шовінізм, яким охоплене населення росії.
причому корені цього шовінізму не у успіхах країни та народу, а лише в тому, що вважати себе величними набагато простіше аніж створити успішну країну та успішне населення.
путін лише розвинув та використав цей шовінізм.
- ми майже взяли Гуляйполе, на 50% воно наше
- Сіверськ взятий. Констянтинівка на 50% наша, відкривається шлях на Словʼянськ.
Вчора, здається, хтось із них офіційно заявляв, що ніяких російських військовополонених нема, бо нема війни, а є спецоперація.
Він повністю впевнений, що задавить ресурсами. І не можна сказати, що ця впевненість необгрунтована.
От якби дійсно загруз, ***** б інакше заговорило.
Але оті десятки квадратних км. щодня надають йому впевненості.
що буде, як вони закінчаться?
І діялі генсеки зі спецслужбами відповідно.
ось чому він тисне і хоче капітуляції
*****.
УЙОБОК.
КОНЧЕНИЙ.