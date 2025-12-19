РФ готова завершити війну на умовах, які озвучували влітку 2024 року, - Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова завершити війну в Україні на умовах, які він озвучував влітку 2024 року.

Про це він заявив під час "прямої лінії", передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав диктатор?

"Ми бачимо, відчуваємо та знаємо про певні сигнали, зокрема, з боку "київського режиму" про те, що вони готові вести якийсь діалог.

Єдине, що я хочу сказати, ми готові та хочемо завершити цей конфлікт мирним шляхом на основі тих принципів, які було викладено мною у червні минулого року", - сказав він.

Також Путін хоче "усунення першопричин виникнення конфлікту".

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Вимоги Путіна у 2024 році

14 червня 2024 року диктатор Путін провів засідання колегії МЗС РФ, під час якого заявив, що для початку переговорів Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей.

Також Путін казав, що Захід має негайно надати Росії гарантії безпеки.

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