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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Вимоги РФ щодо припинення війни
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РФ готова завершити війну на умовах, які озвучували влітку 2024 року, - Путін

Путін назвав умови для завершення війни в Україні

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова завершити війну в Україні на умовах, які він озвучував влітку 2024 року.

Про це він заявив під час "прямої лінії", передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав диктатор?

"Ми бачимо, відчуваємо та знаємо про певні сигнали, зокрема, з боку "київського режиму" про те, що вони готові вести якийсь діалог.

Єдине, що я хочу сказати, ми готові та хочемо завершити цей конфлікт мирним шляхом на основі тих принципів, які було викладено мною у червні минулого року", - сказав він.

Також Путін хоче "усунення першопричин виникнення конфлікту".

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Вимоги Путіна у 2024 році

Читайте: Путін про початок війни проти України: "Це було правильне й своєчасне рішення"

Автор: 

путін володимир (25553) росія (70670) війна в Україні (8647)
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Топ коментарі
+34
Вбивця! - він миру не хоче
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19.12.2025 11:32 Відповісти
+30
Потвора! Щоб ти здох....у корчах!!
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19.12.2025 11:32 Відповісти
+27
першопричина цієї війни пуйло,треба його усунути
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19.12.2025 11:33 Відповісти

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