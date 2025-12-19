РФ готова завершити війну на умовах, які озвучували влітку 2024 року, - Путін
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова завершити війну в Україні на умовах, які він озвучував влітку 2024 року.
Про це він заявив під час "прямої лінії", передає Цензор.НЕТ.
Що сказав диктатор?
"Ми бачимо, відчуваємо та знаємо про певні сигнали, зокрема, з боку "київського режиму" про те, що вони готові вести якийсь діалог.
Єдине, що я хочу сказати, ми готові та хочемо завершити цей конфлікт мирним шляхом на основі тих принципів, які було викладено мною у червні минулого року", - сказав він.
Також Путін хоче "усунення першопричин виникнення конфлікту".
Вимоги Путіна у 2024 році
- 14 червня 2024 року диктатор Путін провів засідання колегії МЗС РФ, під час якого заявив, що для початку переговорів Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей.
- Також Путін казав, що Захід має негайно надати Росії гарантії безпеки.
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