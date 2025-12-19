Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин

В России "готовы подумать" над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.

Об этом российский диктатор заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ.

Путин сделал заявление о выборах в Украине

"Скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов в Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал диктатор.

В то же время Путин требует, чтобы украинцы, проживающие в России, тоже голосовали.

"И если уже выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто их будет организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - заявил диктатор.

