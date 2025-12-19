Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин
В России "готовы подумать" над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.
Об этом российский диктатор заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ.
Путин сделал заявление о выборах в Украине
"Скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов в Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал диктатор.
В то же время Путин требует, чтобы украинцы, проживающие в России, тоже голосовали.
"И если уже выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто их будет организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - заявил диктатор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ага, а голоси їхні теж ти рахувати будеш?
А не пішло б ти на _уй?
маніяк-чекіст не може перестати вбивати українців навіть на секунду. Його корючить від цього.