РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10975 посетителей онлайн
Новости Президентские выборы Ракетная атака
2 353 54

Россия якобы готова воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов, - Путин

Россия готова прекратить удары по Украине на время выборов, - Путин

В России "готовы подумать" над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.

Об этом российский диктатор заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ.

Путин сделал заявление о выборах в Украине

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов в Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал диктатор.

В то же время Путин требует, чтобы украинцы, проживающие в России, тоже голосовали. 

"И если уже выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто их будет организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - заявил диктатор.

Читайте: РФ согласилась с предложенными Трампом компромиссами, - Путин

Автор: 

выборы (24856) путин владимир (32568) россия (98440)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Якого беня цього старого пі..са (двох старих під..сів) так переймають вибори? *****, нехай свиноморді кацапи, під час перемир'я, оберуть собі Галустяна презиком, ми не будемо бити у глиб їхніх боліт.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
+5
"І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - заявив диктатор.

Ага, а голоси їхні теж ти рахувати будеш?

А не пішло б ти на _уй?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
+5
На кацапстані теж відкриються дільниці. І виявиться, що туди виїхало 20 млн українців, які і вирішать долю України в один тур
показать весь комментарий
19.12.2025 16:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якого беня цього старого пі..са (двох старих під..сів) так переймають вибори? *****, нехай свиноморді кацапи, під час перемир'я, оберуть собі Галустяна презиком, ми не будемо бити у глиб їхніх боліт.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
Якщо тільки пообіцяєте, що виберете Бойка або яника))
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
маразм у старика все крепчает...
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
Непонятно как ***** не додумалось свистануть, что и голоса они сами на болотах подсчитают .. шутки шутками а дед реально шизанулся по полной...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:56 Ответить
пуйло - брехливе хло..
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
Ось це поворот.... на віражах!
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
"І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - заявив диктатор.

Ага, а голоси їхні теж ти рахувати будеш?

А не пішло б ти на _уй?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:54 Ответить
Кого переоберуть при таких виборах зрозуміло, тобто можна сказати шо Путін вже підтримав свого кандидата
показать весь комментарий
19.12.2025 15:56 Ответить
Значить, вже знають, хто переможе.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:56 Ответить
Вбивця добрий! - він може подумати
показать весь комментарий
19.12.2025 15:58 Ответить
Хто там хотів скинути Зеленського? Ну я ж казав, після Зеленського ще плакати будете "Вова повернись")) бо пуйло вам вибере таке... )
показать весь комментарий
19.12.2025 16:01 Ответить
Так його ж й виберуть
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
Ні, пуйлу він не потрібен. Пуйлу потрібен хтось на кшталт яника, Бойка чи муравйова
показать весь комментарий
19.12.2025 16:16 Ответить
Може мураєва?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:35 Ответить
Точно! Соррі, вже заплутався з цими мордами пропутінськими
показать весь комментарий
19.12.2025 16:40 Ответить
Він його і поставив
показать весь комментарий
19.12.2025 16:50 Ответить
О це вовчику зеленому подарунок від "татка"...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:02 Ответить
"Такую лішнюю непріязнь імєл к потєрпєвшему - что кушать нє мог..."
показать весь комментарий
19.12.2025 16:02 Ответить
Так хочуть миру, шо аж готові не бити ракетами, зато продовжуватимуть наступ. Ну вот на кого то розразовано? Чи то шо військові не голосуваитмуть, а типу мирняк буде голосувати проти війни? чи для чого то? Яка логіка у тих заявах?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:04 Ответить
На краснова розраховано. Відзавтра почне питати: то коли вибори? В чому проблема?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:15 Ответить
це гарна ідея на майбутнє . відкрити дільниці в німецьких , французских ,фінських посольствах переписати всіх голосунів і припинити дію їх паспортів .
показать весь комментарий
19.12.2025 16:04 Ответить
На кацапстані теж відкриються дільниці. І виявиться, що туди виїхало 20 млн українців, які і вирішать долю України в один тур
показать весь комментарий
19.12.2025 16:06 Ответить
прочитайте уважно , шо я надрукував ! саме про кацапстан я і кажу де ви візьмете 20 мільйонів паспортів ?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:13 Ответить
А де ви візьмете стільки спостерігачів, які будуть рахувати паспорти?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:15 Ответить
в посольствах працює не одна людина і посольств дружніх країн в кацапії достатньо до 20 точно , також є обладнання перевірити справжність паспорта .
показать весь комментарий
19.12.2025 16:21 Ответить
Нічого не вийде. Ви чудово знаєте, як на кацапії проходять вибори. В Криму он більше 100% накрутили, бо дуже старалися. Тут буде те саме. Не захочемо включати їх голоси до підрахунку, пуйло заявить, що не визнає вибори справедливими і все до с*аки. Вибори пройдуть або під диктовку пуйла, або взагалі немає сенсу їх проводити.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:26 Ответить
хто накрутить працівники посольства Німеччини , Франції , Литви ? така пропозиція відіб'є у ***** бажання проводити згадувати вибори . звісно якщо кацапи будуть займатись виборами то результат передбачений .
показать весь комментарий
19.12.2025 16:39 Ответить
Працівників посольств дуже мало. Та й ті працівники, думаю, ввімкнуть орбанів та фіцо. Навіть ОБСЄ нічого не бачили, думаєте, ці щось побачать?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:43 Ответить
ви вважаєте буде багато бажаючих поїхати з Криму, Бердянська, Донецька в москву проголосувати ?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:55 Ответить
Навіщо їм їхати з Криму? В Криму поставлять дільниці. В Запорізькій, херсонській областях поставлять. У кримчан подвійне громадянство. Вони мають право голосувати. Чи ви відбираєте в них це право? Вже вважаєте їх росіянами в російському Криму? 😉 Дільниці поставлять по всій рашці, навіть за полярним колом, скажуть, що українців так багато, що немає їм де голосувати
показать весь комментарий
19.12.2025 16:59 Ответить
ви так і не зрозуміли про що я пишу ...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:01 Ответить
Тобто, плешивое ботоксне ***** на лабутенах серущеє у валищу каде - розумним виборуям шола ЛБЗ я не даи проголосувати а ******** в тилу нехай знов оберуть блазня.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:07 Ответить
вибори - наша внутріщня справа, нехрен комусь нам їх регламентувати.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:07 Ответить
Ніяких виборів до повної деокупації України бути не може. Крапка. "Зеленого" "капсулювати" прибравши його корумпованих призначенців і змусити виконувати необхідні для країни функції. Його корумпованих депутатів дубасити та піддавати остракізму їх та всіх членів їх родин та змушувати подавати у відставку. Єрмака знищити. Татарова знищити. Міндіча фі того другого придурка знищити показово. І нехай кожне "зелене чмо" мріє про те що йому вдасться уникнути кримінальної відповідальності після закінчення війни і працює на "індульгенцію" і полегшення покарання... Кожний хто підтримує проект ***** "вибори" є ворогом України.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:09 Ответить
Єсть, так точно! Я вже зібрався і пішов усіх нищити
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
Якби не так сумно то дійсно було б смішно...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:15 Ответить
"...проголосувати на території Російської Федерації"" потвора натякає на ТОТ. Так ви ж їх зробили громадянами кацапії, а вони втратили право голосу.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:10 Ответить
ось і знадобиться закон про подвійне громадянство якому тут всі плескали .
показать весь комментарий
19.12.2025 16:16 Ответить
Закон про подвійне громадянство не поширюється на рашку (там це прямо прописано).
показать весь комментарий
19.12.2025 16:55 Ответить
це антиконституційний та антидержавний закон !
показать весь комментарий
19.12.2025 16:57 Ответить
Це буде як придністров'я для Молдови. Які називають себе росіянами але коли доходить до виборів то вони десь дістають молдовські паспорти і ломляться голосувати в Молдову. Теж саме хоче )(уйло зробити і в Україні. Щоб потім заявити що або вибори не легітимні якщо не виберуть його гауляйтера і тоді нові бомбардування і новий наступ на Київ. Тромб буде руками і ногами давити на Україну щоб вибрали того кого )(уйло скаже щоб не було ескалації...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:21 Ответить
А тепер думайте головою кому вигідні ці ''вибори''
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
Нравится, не нравится... Но почему в Европе украинцы голосовать смогут, а в России нет? Тем более, что те, кто сохранил паспорт и гражданство вряд ли проголосуют за условного Бойко.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:21 Ответить
Тому, що колишні українські громадяни, які добровільно під час війни виїхали на територію ворожої країни, або не залишили її, продовжуючи співпрацювати з агресором, є зрадниками, які втратили свої громадянські права. Тому що навіть ті українські громадяни, які вимушено опинилися на ворожій території та засуджують агресію мовчки ( інакше б вони вже сиділи), не мають можливості вільного волевиявлення, бо перебувають під тиском і контролем держави-агресора. Невже Вам не зрозумілі ці прописні істини?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:51 Ответить
Отчасти вы правы. Но юридически противопоказаний нет.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:02 Ответить
Чергова маячня рашиського чорта ",дякуємо"щоб ти здох ,якби в нас був український президент то міг би дати відповідь варвару ,а тек всі промовчать.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:24 Ответить
За кого він,це чмо,нас вважає?Він не буде стріляти вглиб України в день виборів? Напередодні буде бити по виборчим участкам,а в раші намалюють кількість проголосувавших нібито українців,яких буде більше чим в країні проживало до війни.Ще якийсь кандидат *********** набере найбільшу кількість голосів.Сам ідіот і других вважає.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:26 Ответить
часи настали! ковелик березовського диктує що робити цілому світу! расія не просто перестати стріляти повинна в день виборів в Украіні, расія повинна застрелетись
показать весь комментарий
19.12.2025 16:36 Ответить
Косить під ідіка. Хто буде проводити голосування на москальській території, контролювати його хід та результати? Це по-перше. По-друге, чи можна вважати українськими громадянами тих, хто під час війни добровільно перебуває на території агресора (їхнє громадянство має бути, як мінімум, призупинено)? Безкоштовна ідея для депутатів: прийміть закон, що безстроково забороняє до звільнення Росією всієї окупованої території (включно з Кремом): відновлювати дип. відносини з нею, а також будь-які стосунки (економічні, політичні, культурні, спортивні, бізнесові, комерційні, наукові тощо) на будь-якому рівні, як державному, так і приватному; в'їзд росіян на Українську територію та відвідання громадянами України території російської; відновлення будь-якого транспортного сполучення через держкордон та лінію розмежування (включно з транзитним) по суші, воді та повітрю та перевезення вантажів, товарів. тощо.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:44 Ответить
Зеленський повірить !
показать весь комментарий
19.12.2025 16:46 Ответить
обіссяна,блтоксно-плішива гнида.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:46 Ответить
Совсем кукухой тронулось *****, зовите санитаров тип **** живёт в своём сумасшедшем мире и ни на йоту не отдупляет, насколько оно *******...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:53 Ответить
вдумайтесь: "в день голосування" і тільки "углиб" .

маніяк-чекіст не може перестати вбивати українців навіть на секунду. Його корючить від цього.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:53 Ответить
 
 