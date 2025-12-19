Росія начебто готова утриматися від ударів углиб території України на час виборів, - Путін

В Росії "готові подумати" над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів.

Про це російський диктатор заявив під час "прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ.

Путін зробив заяву про вибори в Україні

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"Скажу річ, яка може прозвучати неочікувано. Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів на Україні. Хоча б припинити, утриматися від ударів углиб території у день голосування", - сказав диктатор.

Водночас, Путін вимагає, що українці, які проживають в Росії, теж голосували.

"І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - заявив диктатор.

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