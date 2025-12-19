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Росія начебто готова утриматися від ударів углиб території України на час виборів, - Путін

Росія готова припинити удари по Україні на час виборів, - Путін

В Росії "готові подумати" над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів.

Про це російський диктатор заявив під час "прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ.

Путін зробив заяву про вибори в Україні

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"Скажу річ, яка може прозвучати неочікувано. Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів на Україні. Хоча б припинити, утриматися від ударів углиб території у день голосування", - сказав диктатор.

Водночас, Путін вимагає, що українці, які проживають в Росії, теж голосували. 

"І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - заявив диктатор.

Читайте: РФ погодилася із запропонованими Трампом компромісами, - Путін

Автор: 

вибори (6792) путін володимир (25553) росія (70685)
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Топ коментарі
+13
Якого беня цього старого пі..са (двох старих під..сів) так переймають вибори? *****, нехай свиноморді кацапи, під час перемир'я, оберуть собі Галустяна презиком, ми не будемо бити у глиб їхніх боліт.
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19.12.2025 15:54 Відповісти
+11
На кацапстані теж відкриються дільниці. І виявиться, що туди виїхало 20 млн українців, які і вирішать долю України в один тур
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19.12.2025 16:06 Відповісти
+7
"І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - заявив диктатор.

Ага, а голоси їхні теж ти рахувати будеш?

А не пішло б ти на _уй?
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19.12.2025 15:54 Відповісти

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