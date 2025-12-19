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Новини Мирний план США
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РФ погодилася із запропонованими Трампом компромісами, - Путін

Путін каже, що РФ погодилася з компромісами, які запропонував Трамп

Росія погодилася із компромісами, які запропонував Дональд Трамп під час зустрічі в Анкориджі.

Про це російський диктатор заявив під час "прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, під час зустрічі з Трампом Анкориджі було практично узгоджено план дій.

"Ми погодилися на запропоновані президентом Трампом умови. Вони зробили деякі пропозиції та запросили нас до певних компромісів.  Для нас це будуть непрості рішення. Але ми із запропонованими компромісами погодилися. Тому казати, що ми щось відкидаємо, некоректно. 

М'яч повністю на боці наших західних опонентів. Ми готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними засобами", - сказав Путін.

Читайте: У Путіна заявили, що не отримували сигналів про підсумки переговорів у Європі

Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"

Автор: 

путін володимир (25553) росія (70685) США (26880) Трамп Дональд (9027)
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Топ коментарі
+55
Шось сьогодні забагато цього уйобка...
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19.12.2025 13:17 Відповісти
+50
Так і бить, ми согласни на наші условія.
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19.12.2025 13:16 Відповісти
+21
його задача БРЕХАТИ, брехати і ще раз брехати. Мир - це війна, свобода - це рабство.

На чорне казати біле, на горяче - холодне.
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19.12.2025 13:23 Відповісти

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