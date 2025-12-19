РУС
Новости Мирный план США
20 795 57

РФ согласилась с предложенными Трампом компромиссами, - Путин

Путин говорит, что РФ согласилась с компромиссами, предложенными Трампом

Россия согласилась с компромиссами, которые предложил Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже.

Об этом российский диктатор заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи с Трампом в Анкоридже был практически согласован план действий.

"Мы согласились на предложенные президентом Трампом условия. Они сделали некоторые предложения и предложили нам определенные компромиссы. Для нас это будут непростые решения. Но мы с предложенными компромиссами согласились. Поэтому говорить, что мы что-то отвергаем, некорректно. 

Мяч полностью на стороне наших западных оппонентов. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами", - сказал Путин.

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

Автор: 

путин владимир (32574) россия (98458) США (28720) Трамп Дональд (7286)
+54
Шось сьогодні забагато цього уйобка...
показать весь комментарий
19.12.2025 13:17 Ответить
+50
Так і бить, ми согласни на наші условія.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:16 Ответить
+21
його задача БРЕХАТИ, брехати і ще раз брехати. Мир - це війна, свобода - це рабство.

На чорне казати біле, на горяче - холодне.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:23 Ответить
Так і бить, ми согласни на наші условія.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:16 Ответить
Якось невпевнено клянчить, ряха скучна, йому ніхто грошей не дасть.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:17 Ответить
Красавчик, сделал мой день!
показать весь комментарий
19.12.2025 15:52 Ответить
Россия -это Путин, Путин-это ботокс, значит, Россия -это ботокс.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:29 Ответить
Шось сьогодні забагато цього уйобка...
показать весь комментарий
19.12.2025 13:17 Ответить
чергова т.зв. "пресуха". Йому потрібно вибрехатися перед НГ.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:18 Ответить
Ват?
показать весь комментарий
19.12.2025 13:18 Ответить
Наскільки відомо, це Трамп погодився на схему Пуйла, і чомусь розказують, що це Зеленскій запропонував. Європа застерігає Зеленского від підписання, а Зеленскій нам потужно мовчить, або про подвиги розказує.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:18 Ответить
Агент Краснов пропонує пропозиціі після того як зжер ящик красної ікри .
показать весь комментарий
19.12.2025 13:19 Ответить
Гонить пургу - кацапам вірити не можна
показать весь комментарий
19.12.2025 13:20 Ответить
І що ж це за компроміси? Типу, ми забираємо чотири області і далі не йдемо?
показать весь комментарий
19.12.2025 13:21 Ответить
компроміс мабуть полягає в тому, що ми отримаємо нові, "більш надійні" гарантії від путіна і трампа в Будапешті
показать весь комментарий
19.12.2025 17:24 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 17:39 Ответить
Не буде ніяких компромісів, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
19.12.2025 13:21 Ответить
Naprzod, Dmitrze, na moskala!
показать весь комментарий
19.12.2025 14:05 Ответить
Приїдь продемонструй, чого в Польщі сховався. Як не мобілізовувати найбільш боєздатних, силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, а хапати хворих на вулицях і при цьому перемогти сильнішого ворога. І не у мріях отримувати вічну соціалку, доки на Батьківщині ріками ллється кров і щоб вона довше лилась, бажати, а реально. Але ж дзуськи. Підлий боягуз здатен тільки на це. Це просто жах, що декілька років тому ми жили поруч з такими людьми! Зараз вони здриснули і хочуть втопити нас в крові заради своєї соціалки, а як станеться диво і це все закінчиться приїдуть і будуть качатаи права і ще й офіцерами залишаться!
показать весь комментарий
19.12.2025 16:28 Ответить
Шариков ,таки оставил потомство.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:22 Ответить
його задача БРЕХАТИ, брехати і ще раз брехати. Мир - це війна, свобода - це рабство.

На чорне казати біле, на горяче - холодне.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:23 Ответить
Є бажання здати цю потвору на опити у ветлікарню...
показать весь комментарий
19.12.2025 13:24 Ответить
Завтра Піськов скаже що Фуйла неправильно зрозуміли і відмовиться від компромісів.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:25 Ответить
це такі ж "компроміси" як і "цілі сво" - ніхто їх не бачив, тож **** може чесати що завгодно, а завтра скаже що все було не так
показать весь комментарий
19.12.2025 17:21 Ответить
❗️Офіційно! На відстані понад 2000 кілометрів від України, у нейтральних водах уражено судно «тіньового флоту» рф - повідомляють наші джерела в СБУ про свою успішну спецоперацію.

Корабель «QENDIL» у момент атаки не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні. З точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни - це абсолютно законна ціль для СБУ.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:27 Ответить
Одиноку ******** без вантажу дронами ? Не нафта цікавила, щось інше.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:22 Ответить
підозрюю, що це один з тих танкерів, з яких запускаються москальські дрони по країнах ЄС і навіть США! такі можна топити....
показать весь комментарий
20.12.2025 01:19 Ответить
ЗДОХНИ ПАДАЛЬ кремлівська, і БУДЕ МИР
показать весь комментарий
19.12.2025 13:29 Ответить
А який компроміс? Це коли і *****, і його американський колега разом йдуть за русскім ваенним карабльом? Ок.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:30 Ответить
РФ погодилася із запропонованими Трампом компромісами, - Путін.

Такий заголовок.

А далі Путін "Під час зустрічі з Трампом Анкориджі було практично узгоджено план дій.

"Ми погодилися на запропоновані президентом Трампом умови. Вони зробили деякі пропозиції та запросили нас до певних компромісів. Для нас це будуть непрості рішення. Але ми із запропонованими компромісами погодилися. Тому казати, що ми щось відкидаємо, некоректно.

М'яч повністю на боці наших західних опонентів. Ми готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними засобами""

Іншими словами Трамп у Анкориджі здав Україну Путіну - "РФ погодилася із запропонованими Трампом компромісами", а Путін запрогамував Трампа на свої "хотєлкі".

Тобто, Путін повертає Трампа, до Анкоріджа. "Вмакає Трампа" в Анкорідж...

Тепер Трамп намагається якость ці свої ... легалізувати. А тут Україна і ЄС чинять спротив... "
"Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що Росія вже там (у Флориді). Кожного разу, коли вони [в Україні] занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку... Минулого місяця загинуло 27 000 солдатів. Подумайте про це"

Отакий Трамп "мироносець"..

Трамп маневрує. Ось наприклад" США запропонували поділити ЗАЕС "на трьох".

 Дивний той Трамп. І чим тоді Трамп відрізняється від Путіна, Білий Дім від Кремля!? Прецеде́нт/ praecedens - той, що передує - в розумінні випадок / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F подія, що відбулися у минулому І СТАЄ ПРИКЛАДОМ / підставою для аналогічних дій у сьогоденні. Тобто поступати так само.

У нашому випадку агресор присвласнює чуже і для легалізації/узаконення ділиться ЗДОБИЧЧЮ* з США.

Україна, Зеленський звичайно, проти! І Європа, окрім Орбана, здивовані і проти.

А ще США КАТЕГОРИЧНО проти використання для України заморожений активів РФ&Кремля/Путіна. Тобто Трамп хотів би бути круп'є у тій карточній грі, в якій Трамп вислухавши Путіна в Анкориджі, поставив на кін - поставити на кін» і означає ризикувати чимось важливим, піддавати небезпеці, ставити на карту благополуччя, честь, життя, -цілу суверенну державу.

*************************************************************************************
Примітка.
(*Здобич - це те, що було добуто, захоплено або отримано в результаті полювання, бою, праці, з надр землі (наприклад, корисні копалини) або інших дій; також це може бути жертва (у полюванні) чи здобуток (у переносному значенні, як у фільмах чи книгах). Це слово означає результат зусиль для отримання чогось цінного.)
показать весь комментарий
19.12.2025 13:36 Ответить
Коли у їхніх промовах починають з'являтись такі фрази, як "Для нас це будуть непрості рішення.", стає зрозумілим, що пупі всеж не вистачає грошей на війну і він буде щось підписувати.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:42 Ответить
...і на який такий компромис погодився пу? після отримання з бою всього донбасу розпочати "мирні" переговори і вимагати ще Зер і Зап обл.і ьагато ще чого= лобровільнох капітуояції України:

о да! Ще та поступка
показать весь комментарий
19.12.2025 18:00 Ответить
Мабуть, погодився лише на територію до Львова, а Карпати і Закарпаття залишить нам як жест доброї волі.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:37 Ответить
там жабер орбан крутиться
показать весь комментарий
19.12.2025 19:09 Ответить
Мені взагалі подобається цей ********* "іспорчєний телехфон".
Якщо хтось щось хоче і готовий домовлятися- вони збираються в одному приміщенні віч на віч і розмовляють. Крапка. Хто не згоден- той і недоговороспроможний. Все *****. Це так важко зрозуміти?
А то він щось там порєшав з трампом, трамп зрозумів як зрозумів, потім Зеленському **** насував щоб той погодився, той погодився, ***** каже "йа нєсагласная, іта нє то про што мы гаварілі", знову припадають на вуха діду-довбойобу, той знову до Української сторони, ті йому йому "чувак, ти брєдіш", той срака в милі знову до *****, а той "та ми ж на всьо сагласниє, он європа і україна не хотять"....
Це настільки цирк що навіть слів нормальних це описати нема.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:41 Ответить
Підар кремлівський воде за ніс Дональда Фредовича.Прийде час що той рудий лис на ключку від гольфа насаде ху...ла.Буде свято в на нашій вулиці.
показать весь комментарий
19.12.2025 13:45 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 13:52 Ответить
ху...ло сказало слово компроміси... Була тиша опісля Аляски....Мабуть пиз....юк трампло вирішив залякуваннями більше виторгувати для прокажених недоістот хкуйла.. Це Велика вісімка. куди прокаженного заведуть, щоб всі цілували його в дупу... Прдовження війни буде. коли більшість в ЄС стане такими як ЧмОрбан чи Фіцик...або зроблять розвал ЄС.. Мерц проти тако, але Макрон згодний цілувати Адольфа х..йтлера
показать весь комментарий
19.12.2025 14:12 Ответить
Він так каже, бо знає шо Трамп нас не вмовить, скаже шо винен Зеленський, вмиє руки, а це якраз і потрібне. Можна спокійно продовжувати.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:12 Ответить
с 15 августа **** думал и бомбил Украину, свали из Руси и сдыхай, только долго
показать весь комментарий
19.12.2025 14:13 Ответить
Віддам....половину....потім....можливо!
показать весь комментарий
19.12.2025 14:47 Ответить
Мабуть мяч знову перефутболять на сторону України...Компроміси так само швидко як і Мирний план капітуляції фюрера х...йлера і пиз...юка підсунуть Зеленському і включать секундомір...
показать весь комментарий
19.12.2025 14:50 Ответить
капитулируют?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:55 Ответить
Просто чергова спроба затягнути і забовтати будь-яку підготовку до перемовин. Те ж саме було на початку року, коли ***** розповідав про "а ми вже згодні повернутись до обговорення пропозицій, які були обговорені в березні 2022 в Анкарі/Туреччині". Що там обговорювалось - ніхто не знає. Розповідати про те - можна досхочу. Так і тут. ***** типу "домовляється", невідомо про що.

Але можна констатувати одне і воно є беззаперечним фактом: те, про що домовляються Україна та ЄС, особливо на фоні визначеної домовленості про фінансування України на протязі 2 років, - ***** категорично не сподобалось. Саме тому почалася нова "сесія розкачування" договірних позицій учасників перемовин.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:10 Ответить
Зразу ж після Анкоріджа Рудий почав на ходу придумувати відмазки, шифрувався. Тепер Окурок визнає, що малювали формули гешефту. А після того як кубишка схудла наполовину, Окурок ремствує, що Рудий ніфіга не зробив для гешефту. Сошлісь два казкові Лєприкони і кожен гавкає -гдє мойо золото.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:29 Ответить
пу змінив свою заїзжену абсурдну платівку про те, що вимушен був заподіяли криваве сво, щоб асвабадить и защитить руzzкаязЫчнЫх, але...після того, як він на труху перетворив села і міста, куди ступів чобіт його асвабадителей, взорвав сотні цивільних многоетажек, вбив тисячи цивільних і дітей, пу став казати, що асвабаждае " ісконні землі" і воює за території.

Влучне питання, а хто ж мешкає на цих землях, інопланетяни? Чи зустрічають ці українці путінських вояк хлібом з солью, чи бажають вони опинитися під окупацією?

чи замисливився містер тр про це?
Адже, доля людей - це не недвижуха і не гешефт...
Де обіцяна зброя, містер тр?

Слава Україні! Слава укр.військовим - єдиной реальной гарантії безпеки!
Героям СЛАВА!
показать весь комментарий
19.12.2025 16:17 Ответить
охрінівше гебешне чмо
показать весь комментарий
19.12.2025 16:24 Ответить
"путін: Ми готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними засобами" - ну так пздуйте нахй з України!!! - ніхто вас не тримає, виродки брехливі!
показать весь комментарий
19.12.2025 17:15 Ответить
Після Анкориджу не було ніяких сумісних заяв. Тобто не було ніяких домовленостей. Так що, це путін вибріхує.
показать весь комментарий
19.12.2025 18:51 Ответить
Його мета - розхитати будь-які домовленості сторін. Ви ж помітили, що він з цією заявою виліз з свого чумадана з лайном одразу після того, як ЄС вичавив з себе обіцянку профінансувати Україну на 90 лярдів євро на протязі 2 років.

Це означає - що в України та виробників снарядів/техніки/дронів по всьому ЄС - не буде критичних проблем з фінансуванням наступні 2 роки принаймні.

Нагадую, що споживання бензинів в засрашці влітку на 35% більше, ніж взимку. А нинішня компанія діп-страйків призвела до того, що засрашка шляхом відміни планових ремонтів "балансує на краєчку". В них тупо немає навіть півроку. Або вони примусять Україну (руками рудого лайна, очевидно) зупинити знищення НПЗ/нафтобаз/хімзаводів, або вже в середині весни виття засрашинців від цін на пальне буде чутно навіть всередині путінського чумадана з лайном.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:17 Ответить
патриотычну фотку встывылы
показать весь комментарий
19.12.2025 19:03 Ответить
торгується як еврей на привозі... великий многоходовочник
сама ганебна людина у історії срасєї
показать весь комментарий
19.12.2025 19:16 Ответить
...з самого початку пу казав, що воює в Україні... з американцями... , якими зараз ...разом пресує Україну: оксюмерон ще той.
Не погодиться пу ні на які гарантії безпеки від зах.країн, пу сказав, що лише він сам їх може надати. Так про що домовлятися?
Про капітуляцію?! Ця тягомотина від пу має лише одну ціль: задобрити тр і загальмувати поставки зброї для ЗСУ
показать весь комментарий
19.12.2025 19:24 Ответить
Нагадую, що споживання бензинів в засрашці влітку на 35% більше, ніж взимку. А нинішня компанія діп-страйків призвела до того, що засрашка шляхом відміни планових ремонтів "балансує на краєчку". В них тупо немає навіть півроку. Або вони примусять Україну (руками рудого лайна, очевидно) зупинити знищення НПЗ/нафтобаз/хімзаводів, або вже в середині весни виття засрашинців від цін на пальне буде чутно навіть всередині путінського чумадана з лайном.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:19 Ответить
Весь рік (з часів обрання ******** рижої халви) - один рандомний піздьож, слова в якому ніякого значення не мають.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:09 Ответить
..."компроміси" в студію, пліз
показать весь комментарий
19.12.2025 20:39 Ответить
П*здло
показать весь комментарий
19.12.2025 21:15 Ответить
РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКІ КОМПРОМІСИ .НАКУЙ ДАРОМ НЕ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ
показать весь комментарий
19.12.2025 23:52 Ответить
Пздть плєшивий пацюк.
показать весь комментарий
20.12.2025 08:56 Ответить
путін сказав те, сказав се. Геть аморальна істота. Що вона каже не має вже ніякого значення. Росії треба повна найглибинніша люстрація за всю історію людства з правом самовизначення націй, які в ній проживають.
показать весь комментарий
20.12.2025 11:24 Ответить
 
 