РФ согласилась с предложенными Трампом компромиссами, - Путин
Россия согласилась с компромиссами, которые предложил Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже.
Об этом российский диктатор заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время встречи с Трампом в Анкоридже был практически согласован план действий.
"Мы согласились на предложенные президентом Трампом условия. Они сделали некоторые предложения и предложили нам определенные компромиссы. Для нас это будут непростые решения. Но мы с предложенными компромиссами согласились. Поэтому говорить, что мы что-то отвергаем, некорректно.
Мяч полностью на стороне наших западных оппонентов. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами", - сказал Путин.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
Грицько Добрий
19.12.2025 13:17
Деніс Войцеховський
19.12.2025 13:16
Псамметих II
19.12.2025 13:23
На чорне казати біле, на горяче - холодне.
Корабель «QENDIL» у момент атаки не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні. З точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни - це абсолютно законна ціль для СБУ.
Такий заголовок.
А далі Путін "Під час зустрічі з Трампом Анкориджі було практично узгоджено план дій.
"Ми погодилися на запропоновані президентом Трампом умови. Вони зробили деякі пропозиції та запросили нас до певних компромісів. Для нас це будуть непрості рішення. Але ми із запропонованими компромісами погодилися. Тому казати, що ми щось відкидаємо, некоректно.
М'яч повністю на боці наших західних опонентів. Ми готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними засобами""
Іншими словами Трамп у Анкориджі здав Україну Путіну - "РФ погодилася із запропонованими Трампом компромісами", а Путін запрогамував Трампа на свої "хотєлкі".
Тобто, Путін повертає Трампа, до Анкоріджа. "Вмакає Трампа" в Анкорідж...
Тепер Трамп намагається якость ці свої ... легалізувати. А тут Україна і ЄС чинять спротив... "
"Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що Росія вже там (у Флориді). Кожного разу, коли вони [в Україні] занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку... Минулого місяця загинуло 27 000 солдатів. Подумайте про це"
Отакий Трамп "мироносець"..
Трамп маневрує. Ось наприклад" США запропонували поділити ЗАЕС "на трьох".
Дивний той Трамп. І чим тоді Трамп відрізняється від Путіна, Білий Дім від Кремля!? Прецеде́нт/ praecedens - той, що передує - в розумінні випадок / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F подія, що відбулися у минулому І СТАЄ ПРИКЛАДОМ / підставою для аналогічних дій у сьогоденні. Тобто поступати так само.
У нашому випадку агресор присвласнює чуже і для легалізації/узаконення ділиться ЗДОБИЧЧЮ* з США.
Україна, Зеленський звичайно, проти! І Європа, окрім Орбана, здивовані і проти.
А ще США КАТЕГОРИЧНО проти використання для України заморожений активів РФ&Кремля/Путіна. Тобто Трамп хотів би бути круп'є у тій карточній грі, в якій Трамп вислухавши Путіна в Анкориджі, поставив на кін - поставити на кін» і означає ризикувати чимось важливим, піддавати небезпеці, ставити на карту благополуччя, честь, життя, -цілу суверенну державу.
Примітка.
(*Здобич - це те, що було добуто, захоплено або отримано в результаті полювання, бою, праці, з надр землі (наприклад, корисні копалини) або інших дій; також це може бути жертва (у полюванні) чи здобуток (у переносному значенні, як у фільмах чи книгах). Це слово означає результат зусиль для отримання чогось цінного.)
о да! Ще та поступка
Якщо хтось щось хоче і готовий домовлятися- вони збираються в одному приміщенні віч на віч і розмовляють. Крапка. Хто не згоден- той і недоговороспроможний. Все *****. Це так важко зрозуміти?
А то він щось там порєшав з трампом, трамп зрозумів як зрозумів, потім Зеленському **** насував щоб той погодився, той погодився, ***** каже "йа нєсагласная, іта нє то про што мы гаварілі", знову припадають на вуха діду-довбойобу, той знову до Української сторони, ті йому йому "чувак, ти брєдіш", той срака в милі знову до *****, а той "та ми ж на всьо сагласниє, он європа і україна не хотять"....
Це настільки цирк що навіть слів нормальних це описати нема.
Але можна констатувати одне і воно є беззаперечним фактом: те, про що домовляються Україна та ЄС, особливо на фоні визначеної домовленості про фінансування України на протязі 2 років, - ***** категорично не сподобалось. Саме тому почалася нова "сесія розкачування" договірних позицій учасників перемовин.
Влучне питання, а хто ж мешкає на цих землях, інопланетяни? Чи зустрічають ці українці путінських вояк хлібом з солью, чи бажають вони опинитися під окупацією?
чи замисливився містер тр про це?
Адже, доля людей - це не недвижуха і не гешефт...
Де обіцяна зброя, містер тр?
Слава Україні! Слава укр.військовим - єдиной реальной гарантії безпеки!
Героям СЛАВА!
Це означає - що в України та виробників снарядів/техніки/дронів по всьому ЄС - не буде критичних проблем з фінансуванням наступні 2 роки принаймні.
Нагадую, що споживання бензинів в засрашці влітку на 35% більше, ніж взимку. А нинішня компанія діп-страйків призвела до того, що засрашка шляхом відміни планових ремонтів "балансує на краєчку". В них тупо немає навіть півроку. Або вони примусять Україну (руками рудого лайна, очевидно) зупинити знищення НПЗ/нафтобаз/хімзаводів, або вже в середині весни виття засрашинців від цін на пальне буде чутно навіть всередині путінського чумадана з лайном.
сама ганебна людина у історії срасєї
Не погодиться пу ні на які гарантії безпеки від зах.країн, пу сказав, що лише він сам їх може надати. Так про що домовлятися?
Про капітуляцію?! Ця тягомотина від пу має лише одну ціль: задобрити тр і загальмувати поставки зброї для ЗСУ