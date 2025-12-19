РФ согласилась с предложенными Трампом компромиссами, - Путин

Россия согласилась с компромиссами, которые предложил Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже.

Об этом российский диктатор заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи с Трампом в Анкоридже был практически согласован план действий.

"Мы согласились на предложенные президентом Трампом условия. Они сделали некоторые предложения и предложили нам определенные компромиссы. Для нас это будут непростые решения. Но мы с предложенными компромиссами согласились. Поэтому говорить, что мы что-то отвергаем, некорректно.

Мяч полностью на стороне наших западных оппонентов. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами", - сказал Путин.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.

