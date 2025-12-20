РУС
Путин планирует захватить всю Украину и часть Европы. - разведка США

Разведка США: Путин стремится контролировать Украину и бывшие советские земли

Отчеты разведки США предупреждают, что президент России Владимир Путин намерен завладеть всей Украиной и вернуть части Европы, которые когда-то принадлежали советской империи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

По данным источников, эти отчеты резко отличаются от заявлений президента США Дональда Трампа и его переговорщиков, которые утверждают, что Путин якобы стремится завершить конфликт. Самый свежий отчет американской разведки датируется концом сентября.

Европейские лидеры подтверждают угрозу

Разведданные противоречат утверждениям Путина, что он не представляет угрозы для Европы. Выводы США неизменны с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и в основном совпадают с оценками европейских лидеров и разведывательных агентств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: "РФ хочет мира в 2026 году, но нужно решить "все спорные вопросы" путем переговоров"

Разведка всегда утверждала, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают, что они первые", – отметил член Комитета по разведке Палаты представителей Майк Квигли.

Контраст с заявлениями Трампа о мире

Представитель Белого дома отметил, что команда президента США достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны, а Трамп утверждает, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо прежде". Эти заявления не комментируют разведданные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а лишь "пришла на помощь" его жителям

+16
А на четвертий день ув'язнений вождь Соколине Око помітив що в сараї відсутня задня стіна 🤔
20.12.2025 09:52 Ответить
+14
20.12.2025 10:02 Ответить
+12
Шо і требувалось доказати - шо на цю інфу відповість Трамп?
20.12.2025 09:52 Ответить
20.12.2025 09:52 Ответить
20.12.2025 09:52 Ответить
Шо і требувалось доказати - шо на цю інфу відповість Трамп?
20.12.2025 09:52 Ответить
А чого Трамп має на це реагувати - це зона відповідальності лікарів -психіатрів
20.12.2025 09:58 Ответить
20.12.2025 09:58 Ответить
Ця "інфа" висмоктана з куйлового пуя. Яка вся Україна? Яка частина Європи? Якщо кожне місто на Донбасі кацапи беруть по року? На всю Україну і частину Європи нема в куйла ні ресурсів, ні можливостей.
20.12.2025 11:34 Ответить
20.12.2025 11:34 Ответить
Збройне лоббі воно таке
20.12.2025 09:58 Ответить
20.12.2025 09:58 Ответить
20.12.2025 10:02 Ответить
20.12.2025 10:02 Ответить
ну то вбийте ці звіти у залишки мозку містера Рудого Чуба, щоб той не ганьбив далі Америку і не плазував перед ху йлом.
20.12.2025 09:58 Ответить
20.12.2025 09:58 Ответить
Поэтому все хотят держаться подальше. В этой части мира скоро будет полная параша. Она уже началась.
20.12.2025 09:59 Ответить
20.12.2025 09:59 Ответить
американцы могут банально запугивать (манипулировать), что бы ускорить подписание мирного договора... Это в духе Трампа (например вспомните что он говорил про Крым)
20.12.2025 10:01 Ответить
20.12.2025 10:01 Ответить
Да, да, банально запугивают как и 23 февраля 2022 года, когда разведка США предупреждала, что вторжение рф будет в ближайшее время. На что Зеленский отвечал, что разведка США далеко, а у нас своя разведка и она докладывает, что никакого наступления не будет.
20.12.2025 10:28 Ответить
20.12.2025 10:28 Ответить
Президент Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США в среду в Киеве пошутил о работе американской разведки на фоне наращивания войск РФ возле Украины.
"У нас в целом адженда разговора совпадает. Но, тем не менее, хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", - сказал президент.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/19/7321004/
20.12.2025 10:31 Ответить
20.12.2025 10:31 Ответить
Тобто вони знають про ці плани АЛЕ вимагають негайного підписання? Це мняко кажучии гра якраз на боці кацапів, бо швидкий вивід військ з донбасу прискорить виконня плану по захопленню України
20.12.2025 11:22 Ответить
20.12.2025 11:22 Ответить
Планувати і мати ресурси для втілення це трохи різні речі.
20.12.2025 10:01 Ответить
20.12.2025 10:01 Ответить
А те, що їх Китай підтримує вас не бентежить?
20.12.2025 11:04 Ответить
20.12.2025 11:04 Ответить
скільки потрібно часу американцям, щоб вигнати Тампона, а Віткофа повісити на першому ж ліхтарі?
20.12.2025 10:03 Ответить
20.12.2025 10:03 Ответить
Три роки і один місяць
20.12.2025 10:33 Ответить
20.12.2025 10:33 Ответить
Чергове ,,відкриття америки" її розвідкою! Та моск@.я і неприховує це, коли відверто каже, що нато має зібрати свої ,,манатки" і відкотитися за кордони( якого там року 1994-97?). Тільки ще мабуть не знали достоменно, що й ,,манаток" у нато обмаль... Зараз і це знають...
20.12.2025 10:04 Ответить
20.12.2025 10:04 Ответить
Він уже два роки Покровськ бере ,те що рашиський виродок думає це не означає що він здатен реалізувати ,немає на расеї фінансових ресурсів ,ось тому терор проти мирного населеня щоб залякати ,зламати.
20.12.2025 10:07 Ответить
20.12.2025 10:07 Ответить
Усім притомним Людям, це було зрозумілим ще з війни московитів ****** проти Ічкерії !!
Шредер з меркель і Дойчбанк, це можуть підтвердити своїми заробітками від ******!!
20.12.2025 10:17 Ответить
20.12.2025 10:17 Ответить
Таке враження ,що на Заході більше бояться рашистську армію ,ніж в роки "Холодної війни боялись Совєтську армію ,500 000 ГСВГ якої знаходилась в гдр ,і армії країн Варшавського договору , Не смішить людей ,кацапське ГРУ вам "дезу " підсовує , а ви купуєтесь на це як маленькі діти.
20.12.2025 10:20 Ответить
20.12.2025 10:20 Ответить
А как еще европейцев принудить стать настоящими, самостоятельными странами?
20.12.2025 10:25 Ответить
20.12.2025 10:25 Ответить
Так я про це теж подумав ,ще це може бути і "деза " кацапського ГРУ ,а може бути і "деза " ЦРУ ,щоб полякати європейців,які відбились від американських рук ,,і вже забули про американський "план Маршалла" який витягнув Західну Європу після війни.
20.12.2025 10:34 Ответить
20.12.2025 10:34 Ответить
"Таке враження ,що на Заході більше бояться рашистську армію ,ніж в роки "Холодної війни боялись"

никакого враження. дело не в количестве, а в способности. экономика совка была намного меньше экономики запада, да еще распылялась на "друзей", у власти были хоть и старые коммунисты-маразматики, но более адекватные чем пуйло, потому как сами пережили вм2, штаты были реальным противовесом совку, китай был в кофронтации с совком и экономически слабым. сейчас всё наоборот: экономика раши интегрирована в мировую, у власти неадекват пуйло, трамповские штаты не хотят быть противовесом, мощный китай на стороне рашки, и т.д. и т.п.
20.12.2025 11:32 Ответить
20.12.2025 11:32 Ответить
В результаті захопить нашого великого фуя за обидві шоки )))
20.12.2025 10:23 Ответить
20.12.2025 10:23 Ответить
https://t.me/zelyazradnik/59500 ЗЕ зрада:
Ось, треба не реготати, коли ворог розповідає про свої плани, а уважно слухати.
В його висері щось є схоже на те, що пуйло збирається зупинитись?
"Мір" йому потрібен, щоб легалізувати окуповане і зняти з себе санкції, а припиняти стріляти, в т.ч. в Європі - воно не збирається
20.12.2025 10:26 Ответить
20.12.2025 10:26 Ответить
Та пофіг це трапу (бажаючі можуть погуглити що означає слово трап, і так я в сенсі що він проститут).
20.12.2025 10:33 Ответить
20.12.2025 10:33 Ответить
Трамп не Трамп, Держдеп і так все знає. Просто всратим ковбойцям пофіг. Зараз треба вставити Зеленському потужних гарантій, щоб підписав капітуляцію, почнеться нова війна з більш зручних для РФ плацдармів - знову щось набрешуть, вставлять ще більш потужних гарантій.
20.12.2025 10:44 Ответить
20.12.2025 10:44 Ответить
Мені цікаво УРАЇЇНА ЦЕ ЩО АФРИКА ЧІ АЗІЯЯ
НЕ ЗРОБИХ САМ СОБІ ГАРАНТІЮ НІХТО НЕ ЗРОБЕ
Армія ядерна зброя оце і буде гарантія
В все останні посиділи поговорили розійшлись
20.12.2025 10:55 Ответить
20.12.2025 10:55 Ответить
американській розвідці 3,14здєц...."трампло" розжене ї накуй, по вказівці куйла,так само як "зепоцріот" похоронив ракетну програму в Україні
20.12.2025 10:58 Ответить
20.12.2025 10:58 Ответить
Це мордор планує окупувати країни, які раніше входили до Варшавського договору. Польща, НДР (Німецька Демократична Республіка), Чехословаччина (зараз це вся Чехія. вся Словаччина), Угорщина, Румунія, Болгарія та Албанія (формально вийшла 1968). Там багато унітазів і пральних машинок.....
20.12.2025 11:08 Ответить
20.12.2025 11:08 Ответить
Деякий з цих країн цього тільки чекають, ще ху....лу допоможуть інші країни-члени ЄС захопити
20.12.2025 11:16 Ответить
20.12.2025 11:16 Ответить
Тепер зрозуміло чому трампонутий намагається вивести свої війська з ЄС, і не дає чіпати гроші ху...ла..... Друзі все вже вирішили
20.12.2025 11:13 Ответить
20.12.2025 11:13 Ответить
Невже Китай х
показать весь комментарий
20.12.2025 11:16 Ответить
Те що було зрозуміло ще в 14му році
показать весь комментарий
20.12.2025 11:18 Ответить
то говорять, що росія повільно просувається і захоплювати України путіну доведеться десятиліттями, то путін планує захопити всю Україну і ще й частину Європи. То путін уже старий, або Україну він має захопити швидко, щоб приступити до Європи, або щось не так у розвідданих
показать весь комментарий
20.12.2025 11:24 Ответить
США з прекрасним океаном, чого їм хвилюватися, Україну вони не планували брати в НАТО, як вони самі зізналися, і не планують. Тільки одне питання - ***** вони сюди влізли? сиділи б там - за прекрасним океаном
показать весь комментарий
20.12.2025 11:28 Ответить
Абсурд какой-то. Х..й проссышь, чи переговоры о мире, чи захват всей Украины... Одни новости лучше других. Разведка США наверно не хочет завершения войны раз так расшатывает инфопространство
показать весь комментарий
20.12.2025 11:30 Ответить
Путлєр планує захопити пів Європи, Зельцер хоче парад у москві і трильйон репарацій. Ці двоє якраз можуть зійтись у своїх хотєлках десь посередині.
показать весь комментарий
20.12.2025 11:33 Ответить
 
 