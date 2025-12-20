Путин планирует захватить всю Украину и часть Европы. - разведка США
Отчеты разведки США предупреждают, что президент России Владимир Путин намерен завладеть всей Украиной и вернуть части Европы, которые когда-то принадлежали советской империи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.
По данным источников, эти отчеты резко отличаются от заявлений президента США Дональда Трампа и его переговорщиков, которые утверждают, что Путин якобы стремится завершить конфликт. Самый свежий отчет американской разведки датируется концом сентября.
Европейские лидеры подтверждают угрозу
Разведданные противоречат утверждениям Путина, что он не представляет угрозы для Европы. Выводы США неизменны с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и в основном совпадают с оценками европейских лидеров и разведывательных агентств.
Разведка всегда утверждала, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают, что они первые", – отметил член Комитета по разведке Палаты представителей Майк Квигли.
Контраст с заявлениями Трампа о мире
Представитель Белого дома отметил, что команда президента США достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны, а Трамп утверждает, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо прежде". Эти заявления не комментируют разведданные.
"У нас в целом адженда разговора совпадает. Но, тем не менее, хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве", - сказал президент.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/19/7321004/
Шредер з меркель і Дойчбанк, це можуть підтвердити своїми заробітками від ******!!
никакого враження. дело не в количестве, а в способности. экономика совка была намного меньше экономики запада, да еще распылялась на "друзей", у власти были хоть и старые коммунисты-маразматики, но более адекватные чем пуйло, потому как сами пережили вм2, штаты были реальным противовесом совку, китай был в кофронтации с совком и экономически слабым. сейчас всё наоборот: экономика раши интегрирована в мировую, у власти неадекват пуйло, трамповские штаты не хотят быть противовесом, мощный китай на стороне рашки, и т.д. и т.п.
Ось, треба не реготати, коли ворог розповідає про свої плани, а уважно слухати.
В його висері щось є схоже на те, що пуйло збирається зупинитись?
"Мір" йому потрібен, щоб легалізувати окуповане і зняти з себе санкції, а припиняти стріляти, в т.ч. в Європі - воно не збирається
НЕ ЗРОБИХ САМ СОБІ ГАРАНТІЮ НІХТО НЕ ЗРОБЕ
Армія ядерна зброя оце і буде гарантія
В все останні посиділи поговорили розійшлись