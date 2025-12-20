Отчеты разведки США предупреждают, что президент России Владимир Путин намерен завладеть всей Украиной и вернуть части Европы, которые когда-то принадлежали советской империи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

По данным источников, эти отчеты резко отличаются от заявлений президента США Дональда Трампа и его переговорщиков, которые утверждают, что Путин якобы стремится завершить конфликт. Самый свежий отчет американской разведки датируется концом сентября.

Европейские лидеры подтверждают угрозу

Разведданные противоречат утверждениям Путина, что он не представляет угрозы для Европы. Выводы США неизменны с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и в основном совпадают с оценками европейских лидеров и разведывательных агентств.

Разведка всегда утверждала, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают, что они первые", – отметил член Комитета по разведке Палаты представителей Майк Квигли.

Контраст с заявлениями Трампа о мире

Представитель Белого дома отметил, что команда президента США достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны, а Трамп утверждает, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо прежде". Эти заявления не комментируют разведданные.

