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Новини Санкції проти Росії Мирні перемовини
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За тисячу днів РФ окупувала менше 1% території України. Вона не досягає своїх цілей, - Стубб

Стубб вважає, що РФ не досягає своїх цілей в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що якщо Росія відкине мирну пропозицію, то варто посилити санкції проти Москви.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Економіка РФ

"Російська економіка насправді не в найкращому стані. У них нульове зростання, вичерпані резерви, високі ставки та висока інфляція. Ситуація не покращується. Думаю, що одним із сильних ударів по російській економіці були санкції США проти "Лукойлу" та "Роснєфті", - наголосив він.

Ситуація на передовій

По-друге, Росія також не має успіху на полі бою. За останні 1000 днів вони просунулись менш ніж на 1% української території. Тож вони не досягають своїх стратегічних військових цілей, саме це ми постійно обговорюємо з союзниками, зокрема зі США", - пояснив він.

Стубб вважає, що Трамп та його команда чудово працюють як посередники у питаннях врегулювання війни в Україні. 

Лідер Фінляндії переконаний, що якщо РФ відхилить мирну пропозицію США, Європи та України, то варто посилити санкції, оскільки вони є дієвими.

Читайте: Найближчі тижні покажуть, чи можливе рішення щодо миру, - Стубб

Автор: 

росія (70750) Стубб Александр (222) війна в Україні (8694)
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Топ коментарі
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Потужний оратор, цей стурб!
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22.12.2025 09:45 Відповісти
+3
Будьмо відверті: те, що вони просунулися на 1%, - це краще, ніж якби вони просунулися на 10% чи на 20%. І про справжню потугу москалячої армії на тій підставі можна робити якісь висновки.

Пропозиція щодо посилення санкцій теж краща, ніж заклики повернутися до нормальної торгівлі з москаляндією.

Чого бракує - це тези про нове постачання озброєнь Україні.
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22.12.2025 10:25 Відповісти
+3
Краще б цей Стубб порахував скільки % нашого населення ми втратили за ці роки.

Русня може взагалі нікуди не просуватися, тупо стояти на місці і вибомблювати все живе у межах досяжності кабів і ракет. Від цього результати війни для нас жидним чином не зміняться.
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22.12.2025 10:58 Відповісти

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