За тисячу днів РФ окупувала менше 1% території України. Вона не досягає своїх цілей, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що якщо Росія відкине мирну пропозицію, то варто посилити санкції проти Москви.
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Економіка РФ
"Російська економіка насправді не в найкращому стані. У них нульове зростання, вичерпані резерви, високі ставки та висока інфляція. Ситуація не покращується. Думаю, що одним із сильних ударів по російській економіці були санкції США проти "Лукойлу" та "Роснєфті", - наголосив він.
Ситуація на передовій
По-друге, Росія також не має успіху на полі бою. За останні 1000 днів вони просунулись менш ніж на 1% української території. Тож вони не досягають своїх стратегічних військових цілей, саме це ми постійно обговорюємо з союзниками, зокрема зі США", - пояснив він.
Стубб вважає, що Трамп та його команда чудово працюють як посередники у питаннях врегулювання війни в Україні.
Лідер Фінляндії переконаний, що якщо РФ відхилить мирну пропозицію США, Європи та України, то варто посилити санкції, оскільки вони є дієвими.
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Пропозиція щодо посилення санкцій теж краща, ніж заклики повернутися до нормальної торгівлі з москаляндією.
Чого бракує - це тези про нове постачання озброєнь Україні.
Русня може взагалі нікуди не просуватися, тупо стояти на місці і вибомблювати все живе у межах досяжності кабів і ракет. Від цього результати війни для нас жидним чином не зміняться.