За тысячу дней РФ оккупировала менее 1% территории Украины. Она не достигает своих целей, - Стубб

Стубб считает, что РФ не достигает своих целей в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что если Россия отвергнет мирное предложение, то стоит усилить санкции против Москвы.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Экономика РФ

"Российская экономика на самом деле не в лучшем состоянии. У них нулевой рост, исчерпаны резервы, высокие ставки и высокая инфляция. Ситуация не улучшается. Думаю, что одним из сильных ударов по российской экономике были санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", - подчеркнул он.

Ситуация на передовой

Во-вторых, Россия также не имеет успеха на поле боя. За последние 1000 дней они продвинулись менее чем на 1% украинской территории. Поэтому они не достигают своих стратегических военных целей, именно это мы постоянно обсуждаем с союзниками, в частности с США", - пояснил он.

Стубб считает, что Трамп и его команда прекрасно работают в качестве посредников в вопросе урегулирования войны в Украине. 

Лидер Финляндии убежден, что если РФ отклонит мирное предложение США, Европы и Украины, то стоит усилить санкции, поскольку они являются действенными.

россия (98461) Стубб Александр (162) война в Украине (7303)
Топ комментарии
+8
А скільки українців загинуло за цю тисячу днів?
22.12.2025 09:56 Ответить
+8
Радянський стиль, щоб порадувати рахувателя Стубба. Боюся що коли захоплять 2% народ в Україні закінчиться.
22.12.2025 10:06 Ответить
+4
Потужний оратор, цей стурб!
22.12.2025 09:45 Ответить
22.12.2025 09:45 Ответить
Сказав як є.
А сьомого лютого 2026 року буде 1418 днів війни - це час "вєлікой отечественной" за який сралін уже Берлін брав. І це не 1% - а пів Євпропи.
На болотах буде жуткій вой...
22.12.2025 10:50 Ответить
кацапи відкинуть - посилюйте санкції і допомогу зброєю
22.12.2025 09:45 Ответить
22.12.2025 09:56 Ответить
Це питання благородних ельфів хвилює приблизно так само, як і неблагородних орків.
22.12.2025 10:34 Ответить
22.12.2025 10:06 Ответить
Взагалі-то це так не працює.
22.12.2025 10:11 Ответить
Але це не лінійна залежність,нажаль(Цього року1%,за минулі роки ще 23%...може середнє за 4 роки ,чи з 2014...((все це дурні балачки((
22.12.2025 10:15 Ответить
Будьмо відверті: те, що вони просунулися на 1%, - це краще, ніж якби вони просунулися на 10% чи на 20%. І про справжню потугу москалячої армії на тій підставі можна робити якісь висновки.

Пропозиція щодо посилення санкцій теж краща, ніж заклики повернутися до нормальної торгівлі з москаляндією.

Чого бракує - це тези про нове постачання озброєнь Україні.
22.12.2025 10:25 Ответить
Цікавий факт - у 1944 році СРСР зайняв приблизно 1% території Фінляндії. Що не завадило фінам на вимогу Сталіна повернути зброю проти союзників, а потім фактично капітулювати - з репараціями, відмовою від НАТО й багатьма іншими речами. Як же гарно благородні ельфи водять осла на мотузочці)
22.12.2025 10:33 Ответить
Краще б цей Стубб порахував скільки % нашого населення ми втратили за ці роки.

Русня може взагалі нікуди не просуватися, тупо стояти на місці і вибомблювати все живе у межах досяжності кабів і ракет. Від цього результати війни для нас жидним чином не зміняться.
22.12.2025 10:58 Ответить
 
 