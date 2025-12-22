За тысячу дней РФ оккупировала менее 1% территории Украины. Она не достигает своих целей, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что если Россия отвергнет мирное предложение, то стоит усилить санкции против Москвы.
Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Экономика РФ
"Российская экономика на самом деле не в лучшем состоянии. У них нулевой рост, исчерпаны резервы, высокие ставки и высокая инфляция. Ситуация не улучшается. Думаю, что одним из сильных ударов по российской экономике были санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", - подчеркнул он.
Ситуация на передовой
Во-вторых, Россия также не имеет успеха на поле боя. За последние 1000 дней они продвинулись менее чем на 1% украинской территории. Поэтому они не достигают своих стратегических военных целей, именно это мы постоянно обсуждаем с союзниками, в частности с США", - пояснил он.
Стубб считает, что Трамп и его команда прекрасно работают в качестве посредников в вопросе урегулирования войны в Украине.
Лидер Финляндии убежден, что если РФ отклонит мирное предложение США, Европы и Украины, то стоит усилить санкции, поскольку они являются действенными.
А сьомого лютого 2026 року буде 1418 днів війни - це час "вєлікой отечественной" за який сралін уже Берлін брав. І це не 1% - а пів Євпропи.
На болотах буде жуткій вой...
Пропозиція щодо посилення санкцій теж краща, ніж заклики повернутися до нормальної торгівлі з москаляндією.
Чого бракує - це тези про нове постачання озброєнь Україні.
Русня може взагалі нікуди не просуватися, тупо стояти на місці і вибомблювати все живе у межах досяжності кабів і ракет. Від цього результати війни для нас жидним чином не зміняться.