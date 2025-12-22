Стубб о мирном соглашении: Остались самые сложные 5%

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что для заключения мирного соглашения осталось 5% работы, однако они являются самыми сложными.

Об этом финский лидер сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, Стубб указал на единство западных союзников по Украине после переговоров в Берлине, сославшись на два ключевых вывода.

Читайте также: За тысячу дней РФ оккупировала менее 1% территории Украины. Она не достигает своих целей, - Стубб

"Один заключался в том, что Европа, Украина и Соединенные Штаты были едины в своем стремлении достичь справедливого и прочного мира, а второй - в идее гарантий безопасности для Украины. Итак, мы почти достигли своего, но самые сложные 5% все еще остались", - отметил президент Финляндии.

Стубб предположил, что переговорная делегация РФ может быть более гибкой за закрытыми дверями, назвав контраст между публичными заявлениями и частными переговорами "довольно типичным для дипломатии".

Однако он предупредил, что главная цель России остается неизменной - уничтожить Украину как государство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я бы не утверждал, что мы достигнем мирного урегулирования между Украиной и РФ, - Венс

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте также: В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном