Стубб о мирном соглашении: Остались самые сложные 5%

Мирное соглашение достигнуто на 95%: заявление Стубба

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что для заключения мирного соглашения осталось 5% работы, однако они являются самыми сложными.

Об этом финский лидер сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, Стубб указал на единство западных союзников по Украине после переговоров в Берлине, сославшись на два ключевых вывода.

Читайте также: За тысячу дней РФ оккупировала менее 1% территории Украины. Она не достигает своих целей, - Стубб

"Один заключался в том, что Европа, Украина и Соединенные Штаты были едины в своем стремлении достичь справедливого и прочного мира, а второй - в идее гарантий безопасности для Украины. Итак, мы почти достигли своего, но самые сложные 5% все еще остались", - отметил президент Финляндии.

Стубб предположил, что переговорная делегация РФ может быть более гибкой за закрытыми дверями, назвав контраст между публичными заявлениями и частными переговорами "довольно типичным для дипломатии".

Однако он предупредил, что главная цель России остается неизменной - уничтожить Украину как государство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я бы не утверждал, что мы достигнем мирного урегулирования между Украиной и РФ, - Венс

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

  • Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте также: В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном

+3
пуйла повісить або розстріляти
22.12.2025 13:48 Ответить
+3
Головна мета кацапів залишається незмінною - знищити Україну - Стубб - то які 5%?
22.12.2025 13:50 Ответить
+2
Дайте вгадаю - ці 5% ЦЕ ЗМУСИТИ НАС ВІДДАТИ ТЕРИТОРІЇ? ДА?

Клоуни
22.12.2025 13:53 Ответить
пуйла повісить або розстріляти
22.12.2025 13:48 Ответить
а краще зробити два в одному, але спочатку розстріляти, а уже потім повісить....
22.12.2025 13:50 Ответить
Головна мета кацапів залишається незмінною - знищити Україну - Стубб - то які 5%?
22.12.2025 13:50 Ответить
Яке марення ! Тут ще не починали !
22.12.2025 13:51 Ответить
Дайте вгадаю - ці 5% ЦЕ ЗМУСИТИ НАС ВІДДАТИ ТЕРИТОРІЇ? ДА?

Клоуни
22.12.2025 13:53 Ответить
Задовбали з тими відсотками. Поки вони там дупу чухають, в Україні щодня люди гинуть, сидять без світла, тепла, газу...

Зараз Різдво, всі підуть на канікули, а українці почекають, вони ж мужні. Гидко...
22.12.2025 13:54 Ответить
А про 95% погодженого де можна взнатм?
22.12.2025 13:58 Ответить
На новорічному концерті кварталу 😸
22.12.2025 14:13 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди, війна буде продовжуватись до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
22.12.2025 14:10 Ответить
Jestes bardzo odwazny bohater!
22.12.2025 14:28 Ответить
Если фракция зеленых откажется продлевать военное положение, то это создаст правовое поле для проведения выборов. Но если не продлить военное положение, то посыпятся сразу все законы, принятые для войны: военно-граждан ские администрации, мобилизация, специальные разрешения для военных, порча имущества и т.д. При непродлении военного положения для перевыборов З страна окажется парализованной в правовом поле и просто будет не в состоянии продолжать военные действия. вы думаете, Путин этого не знает? Именно поэтому фюрер и подкинул дуракам кучу динамита для взрыва страны изнутри. Если этих умников не остановят, страны не будет уже через полгода
22.12.2025 14:11 Ответить
Ось ось... і ось.
22.12.2025 14:30 Ответить
 
 