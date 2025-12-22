РУС
Я бы не утверждал, что мы достигнем мирного урегулирования между Украиной и РФ, - Вэнс

Венс не уверен в возможности мирного урегулирования войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время достигнут мирного соглашения, которое позволит завершить войну.

Об этом он заявил в интервью Unherd, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Вэнс?

"Я думаю, что мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не уверенно утверждал, что мы придем к мирному решению конфликта. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, я думаю, что есть большая вероятность, что мы этого не сделаем", - отметил вице-президент США.

В то же время Вэнс заявил, что был достигнут "прорыв".

"Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Так что прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - сказал он.

По его словам, в начале переговоров часто наблюдается "игра в запутывание", сокрытие истинных намерений и нераскрытие своих карт.

"И вы видите это со всеми, кто участвует в сложных переговорах. И то, что мы видели от украинцев и россиян в течение последних нескольких недель, это то, что существует настоящее ощущение того, что не подлежит обсуждению, и что очень обсуждается", - пояснил Вэнс.

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

  • Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами о прекращении войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Топ комментарии
+7
ЩЕ ОДИН ОЛУХ царя набесного. Інколи він здається дебільніший за Трампа.

Здається в деяких штатах США поширений інцест інакше таку дебільність не пояснити
показать весь комментарий
22.12.2025 12:39 Ответить
+4
Поясніть Венсу що ймовірність не може бути дуже високою у двох протилежних подій! Він ідіот! Якщо дуже висока ймовірність що мирна угода буде підписана, то відповідно ймовірність що угода не буде підписана не може бути дуже високою, вона має бути менше 0,5. Але схоже що теорія ймовірності прогуляна Венсом у всіх навчальних закладах!
показать весь комментарий
22.12.2025 12:45 Ответить
+2
В сша в білий дім забігли дебіли
показать весь комментарий
22.12.2025 12:44 Ответить
Умерова - на базу! тут його дуже чекають....
показать весь комментарий
22.12.2025 12:38 Ответить
Поясніть Венсу що ймовірність не може бути дуже високою у двох протилежних подій! Він ідіот! Якщо дуже висока ймовірність що мирна угода буде підписана, то відповідно ймовірність що угода не буде підписана не може бути дуже високою, вона має бути менше 0,5. Але схоже що теорія ймовірності прогуляна Венсом у всіх навчальних закладах!
показать весь комментарий
22.12.2025 12:45 Ответить
Я чомусь думала, що недоноски живуть тільки в Кварталі-95. А воно бач як повернулося...
показать весь комментарий
22.12.2025 12:52 Ответить
Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, я думаю, що є велика ймовірність, що ми цього не зробимо

Типовий симптом децидофобії - паралічу прийняття рішень. Його шеф страждає на цей розлапд, ну і цей себе так само поводить. Тупо його копіює.
показать весь комментарий
22.12.2025 12:44 Ответить
В сша в білий дім забігли дебіли
показать весь комментарий
22.12.2025 12:44 Ответить
Їх туди завів мудрий американський наріТ.
показать весь комментарий
22.12.2025 12:49 Ответить
вЕнс, казковий довбойоб!!! Та і вся адміністрація трампа!!! Америці потрібен другий Рейган!!!
показать весь комментарий
22.12.2025 12:44 Ответить
Та не треба між Україною й РФ. Достатньо між РФ і Усім Цивілізованим Світом. В нас же такі союзники, з грошима й технологіями майбутнього - що проти них якісь чмоні на віслюках і ракети з пралок? Раз - і поставили агресора на місце, аби тільки захотіти. Плюс пекельні санкції.
показать весь комментарий
22.12.2025 12:45 Ответить
Краще би мовчав. Зійшов би за розумного.
показать весь комментарий
22.12.2025 12:55 Ответить
Ймовірність,"зустріти динозавра на вулиці 50\50."
показать весь комментарий
22.12.2025 13:17 Ответить
Дійсно, вони або ікри об'їлись,або коксу обнюхались ці америкоси.дмітрієв як челнок шниряє то в кремль то на Маямі.Ікра з сахаліна,кокс з Аргентини кінь лавруша постачає .
показать весь комментарий
22.12.2025 13:27 Ответить
А як красиво біг! Як олень! Ні...як цап!!
показать весь комментарий
22.12.2025 13:38 Ответить
Правда полягає в тому, що ця війна триває, не тому, що її ніби "почав Байден", а тому що Трамп нічого не робить, щоб її закінчити! Один пакет санкцій за рік, і то очевидно через нехочу, але змусили - цього замало. Це фактично нічого. Враховуючи послаблення контролю за іншими санкціями, то це нуль. Нуль тиску на агресора. Навіщо тоді агресору думати про закінчення війни? Все ж добре, в США ідеальний для росії президент, і свита в нього відповідна. Відбиралась очевидно по принципу, щоб були не розумніші за шефа. А оскільки й Трамп інтелектом не обдарований - тому маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
22.12.2025 13:44 Ответить
«Ми досягнемо»!?
ти тут при чому?
ти є першопричиною конфлікту:
а) тому що забрав єдиний наш захист
б) не забезпечив захист без ядерки
в) ти підстилка кацапська і боїшся і слово сказати проти парашки, тільки повторюєш їх слова
показать весь комментарий
22.12.2025 14:02 Ответить
 
 