Я бы не утверждал, что мы достигнем мирного урегулирования между Украиной и РФ, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время достигнут мирного соглашения, которое позволит завершить войну.

Что сказал Вэнс?

"Я думаю, что мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не уверенно утверждал, что мы придем к мирному решению конфликта. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, я думаю, что есть большая вероятность, что мы этого не сделаем", - отметил вице-президент США.

В то же время Вэнс заявил, что был достигнут "прорыв".

"Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Так что прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - сказал он.

По его словам, в начале переговоров часто наблюдается "игра в запутывание", сокрытие истинных намерений и нераскрытие своих карт.

"И вы видите это со всеми, кто участвует в сложных переговорах. И то, что мы видели от украинцев и россиян в течение последних нескольких недель, это то, что существует настоящее ощущение того, что не подлежит обсуждению, и что очень обсуждается", - пояснил Вэнс.

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами о прекращении войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

