Я бы не утверждал, что мы достигнем мирного урегулирования между Украиной и РФ, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время достигнут мирного соглашения, которое позволит завершить войну.
Об этом он заявил в интервью Unherd, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал Вэнс?
"Я думаю, что мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не уверенно утверждал, что мы придем к мирному решению конфликта. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, я думаю, что есть большая вероятность, что мы этого не сделаем", - отметил вице-президент США.
В то же время Вэнс заявил, что был достигнут "прорыв".
"Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Так что прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - сказал он.
По его словам, в начале переговоров часто наблюдается "игра в запутывание", сокрытие истинных намерений и нераскрытие своих карт.
"И вы видите это со всеми, кто участвует в сложных переговорах. И то, что мы видели от украинцев и россиян в течение последних нескольких недель, это то, что существует настоящее ощущение того, что не подлежит обсуждению, и что очень обсуждается", - пояснил Вэнс.
Что предшествовало?
На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.
- Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
- В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами о прекращении войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
- В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
- Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.
Здається в деяких штатах США поширений інцест інакше таку дебільність не пояснити
Типовий симптом децидофобії - паралічу прийняття рішень. Його шеф страждає на цей розлапд, ну і цей себе так само поводить. Тупо його копіює.
ти тут при чому?
ти є першопричиною конфлікту:
а) тому що забрав єдиний наш захист
б) не забезпечив захист без ядерки
в) ти підстилка кацапська і боїшся і слово сказати проти парашки, тільки повторюєш їх слова