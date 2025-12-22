"Россия остается полностью приверженной достижению мира в Украине", - Уиткофф
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с российской делегацией и заявил, что РФ якобы "остается полностью приверженной достижению мира в Украине".
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча была "конструктивной"
Он отметил, что в течение последних двух дней во Флориде российский специальный посланник Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине.
Кто участвовал в переговорах
В состав американской делегации входили:
- спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
- Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;
- сотрудник Белого дома Джон Груэнбаум.
Россия остается полностью приверженной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - резюмировал Уиткофф.
Ранее он подвел итоги переговоров с Украиной и Европой и подчеркнул, что Украина по-прежнему настроена на достижение мира.
Что предшествовало?
- Ранее Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
- В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
- В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
- Дмитриев такженазвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.
От жеж американський кретин.
він замість лаврова вже працює
дорослий та наівний....
А, вообще, Орбан сказал что это дело очень темное.
Неужели боязнь красной кнопки так обездвиживает Запад?
Як ви досягли цього
Я її леліяв, годував
Мавпа з клітини -ої пі....дит...
Шахеди, обстріли, викрадення людей - це все аж кричить, що малососи не готові повернутися до міжнародного права!
Значить треба ще санцій на росатом і, нарешті, визнати, що малососія брехливий терорист!