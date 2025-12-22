РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9214 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 580 52

"Россия остается полностью приверженной достижению мира в Украине", - Уиткофф

Виткофф и Дмитриев

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с российской делегацией и заявил, что РФ якобы "остается полностью приверженной достижению мира в Украине".

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча была "конструктивной"

Он отметил, что в течение последних двух дней во Флориде российский специальный посланник Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине.

Читайте также: Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа, - Умеров

Кто участвовал в переговорах

В состав американской делегации входили:

  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;
  • сотрудник Белого дома Джон Груэнбаум.

Россия остается полностью приверженной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - резюмировал Уиткофф.

Читайте также: Умеров анонсировал новый раунд переговоров с американской стороной: "Рассчитываем на практический результат"

Ранее он подвел итоги переговоров с Украиной и Европой и подчеркнул, что Украина по-прежнему настроена на достижение мира.

Что предшествовало?

  • Ранее Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев такженазвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте: Настоящие сигналы от РФ негативные - штурмы, военные преступления в приграничных районах и удары по нашей инфраструктуре, - Зеленский

Автор: 

переговоры (5437) россия (98461) США (28729) Стив Уиткофф (238)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Уйобок....👎👎👎
показать весь комментарий
22.12.2025 08:44 Ответить
+14
І тому в ночи Параша знов вдарила по критичній інфраструктурі Одеси.
От жеж американський кретин.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:43 Ответить
+11
Відпочиває.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оруел
показать весь комментарий
22.12.2025 08:41 Ответить
Відпочиває.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:44 Ответить
І тому в ночи Параша знов вдарила по критичній інфраструктурі Одеси.
От жеж американський кретин.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:43 Ответить
То послання відданости миму!
показать весь комментарий
22.12.2025 09:36 Ответить
Уйобок....👎👎👎
показать весь комментарий
22.12.2025 08:44 Ответить
Русского міру, забули уточнити
показать весь комментарий
22.12.2025 08:44 Ответить
3,14здец
показать весь комментарий
22.12.2025 08:45 Ответить
Ну це повний пи$дець!
показать весь комментарий
22.12.2025 08:46 Ответить
сша - всьо .......
показать весь комментарий
22.12.2025 08:46 Ответить
У владі США бариги
показать весь комментарий
22.12.2025 08:56 Ответить
В словаччині теж...
показать весь комментарий
22.12.2025 09:02 Ответить
Ееееее, шановна пані, не нам про це казати маючи у себе ТАКЕ при владі. Оно один блазень з Алі-Бабою та флаМіндічем унд носатим Чегеварою чого нам коштують.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:26 Ответить
Епоха брехливих аморальних виродків!
показать весь комментарий
22.12.2025 08:47 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 08:47 Ответить
Недарма ***** так ретельно обирав та вербував майбутнього переговірника у верблюжому пальті.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:47 Ответить
Цікаво, громадянин якої країни цей засранець?
він замість лаврова вже працює
показать весь комментарий
22.12.2025 08:48 Ответить
Це братушка Фіци..
показать весь комментарий
22.12.2025 08:55 Ответить
Маруся,джамшут пише?
показать весь комментарий
22.12.2025 09:05 Ответить
сумно ... в яке ж ріденьке гівно перетворюється "світовий жандарм" 🤔
показать весь комментарий
22.12.2025 08:48 Ответить
Щоб ти здох!
показать весь комментарий
22.12.2025 08:48 Ответить
🔥 Це підпал! Уражено ворожі винищувачі Су-30 та Су-27 ― відео та деталі унікальної операції ГУР на військовому аеродромі в Ліпецьку в ніч з 20 на 21 грудня
показать весь комментарий
22.12.2025 08:48 Ответить
Так нехай припинить вогонь і виведе свої війська з України. Чи це для тебе надто складно?
показать весь комментарий
22.12.2025 08:49 Ответить
Який смішний цей дядько,
дорослий та наівний....
показать весь комментарий
22.12.2025 08:51 Ответить
Це не наївність, це шурхіт купюр.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:53 Ответить
"український конфлікт", плять
показать весь комментарий
22.12.2025 08:51 Ответить
Так хто на кого напав
показать весь комментарий
22.12.2025 08:52 Ответить
Есть версия что так называемые "вооруженные формирования Украины" начали противодействия проведению СВО.
А, вообще, Орбан сказал что это дело очень темное.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:31 Ответить
Ну так ху#ло вже прямим текстом заявило, що це НАТО напало на кацапетівку руками українців.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:55 Ответить
Просто підар...
показать весь комментарий
22.12.2025 08:52 Ответить
Навіть слів немає, щоб охарактеризувати цю ****** "особистість".
показать весь комментарий
22.12.2025 08:52 Ответить
Ми живем в світі який узурповано підарами і підофілами
показать весь комментарий
22.12.2025 08:54 Ответить
А китайський підсвинок сказав що буде воювати до всирачки.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:54 Ответить
Та там на рила цих 3,14-дарів подивишся і все стає зрозуміло.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:56 Ответить
Здохни Стіві.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:57 Ответить
Дядя Стів ти дурак-і це не запитання...
показать весь комментарий
22.12.2025 08:58 Ответить
Знов чебуреків з червоною ікрою об'ївся, от і верзе аби що.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:41 Ответить
Старе підрило..тьфу....лядь....
показать весь комментарий
22.12.2025 08:58 Ответить
Кінь лавров завозе до болота аргентинський кокс,потім дмітрієв везе до Маямі віткоффу.Нести бред що паРаша "залишається відданою миру в Україні" треба передивитись ***** на щорічному зверненню до болотних мешканців.
показать весь комментарий
22.12.2025 08:59 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 09:00 Ответить
Україну світ приносить у жертву.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:05 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:52 Ответить
Віткоф про це знає краще путіна?!? Бо декілька днів назад то х#йло заявляло, що не збирається зупинятись... Віткоф, краще дай томагавки, це буде перший крок до миру ..
показать весь комментарий
22.12.2025 09:07 Ответить
Кацапи руками й ногами за мир в Україні - де ступила нога кацапа - там руський мир - путлєр
показать весь комментарий
22.12.2025 09:08 Ответить
Тупий і ще тупіший .
показать весь комментарий
22.12.2025 09:09 Ответить
Да, Гитлер тоже постоянно боролся за мир...
Неужели боязнь красной кнопки так обездвиживает Запад?
показать весь комментарий
22.12.2025 09:22 Ответить
Це як у тому анекдоті, де москаль учнів мавпу розмовляти....
Як ви досягли цього
Я її леліяв, годував
Мавпа з клітини -ої пі....дит...
показать весь комментарий
22.12.2025 09:29 Ответить
Хоч би не промовляв таке марення!
показать весь комментарий
22.12.2025 09:36 Ответить
і Одеса тому доказ!
показать весь комментарий
22.12.2025 09:36 Ответить
Це вже навіть не смішно.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:36 Ответить
''Нацистський режим Адольфа Гітлера - був повністю відданий встановленню дружніх зв'язків з єврейським народом'' - заявив онук єврейських емігрантів з ********** Стів Віткофф.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:41 Ответить
Треба судити по справах, а не по словах якоїсь чурхели!
Шахеди, обстріли, викрадення людей - це все аж кричить, що малососи не готові повернутися до міжнародного права!
Значить треба ще санцій на росатом і, нарешті, визнати, що малососія брехливий терорист!
показать весь комментарий
22.12.2025 09:45 Ответить
у этого шизофреника все стабильно
показать весь комментарий
22.12.2025 09:48 Ответить
 
 