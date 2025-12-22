"Россия остается полностью приверженной достижению мира в Украине", - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с российской делегацией и заявил, что РФ якобы "остается полностью приверженной достижению мира в Украине".

Об этом он написал в соцсети Х.

Встреча была "конструктивной"

Он отметил, что в течение последних двух дней во Флориде российский специальный посланник Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине.

Кто участвовал в переговорах

В состав американской делегации входили:

спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;

сотрудник Белого дома Джон Груэнбаум.

Россия остается полностью приверженной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - резюмировал Уиткофф.

Ранее он подвел итоги переговоров с Украиной и Европой и подчеркнул, что Украина по-прежнему настроена на достижение мира.

Что предшествовало?

Ранее Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев такженазвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

