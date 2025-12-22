Уиткофф подвел итоги переговоров с Украиной и Европой
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с представителями Украины и европейских стран. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему настроена на достижение мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уиткофф написал в соцсети X.
"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — отметил Уиткофф.
О чем договаривались стороны
Спецпредставитель Трампа сообщил, что во время встреч обсуждались ключевые вопросы будущего урегулирования и безопасности Украины. Основное внимание было сосредоточено на стратегических и практических шагах.
Среди главных тем переговоров:
- подготовка мирного плана из 20 пунктов;
- координация позиций по многосторонней системе безопасности;
- согласование подходов к гарантиям безопасности со стороны США;
- план экономического восстановления Украины.
Кто участвовал в переговорах
Украину на встречах представляли:
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
От Соединенных Штатов в переговорах участвовали:
- спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
- Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;
- сотрудник Белого дома Джон Груэнбаум.
Также к обсуждениям присоединились советники по национальной безопасности из европейских стран, чтобы согласовать общий подход между Украиной, США и Европой.
Акцент на безопасности и будущем
Уиткофф подчеркнул, что ключевой задачей является не только прекращение боевых действий, но и создание условий для стабильного развития Украины.
"Украина, как и прежде, полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет — прекратить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", — написал он.
Американский переговорщик также подчеркнул важность дальнейшей координации между партнерами и поблагодарил Украину за сотрудничество.
Ранее Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
ДТ-"Призначення секретаря РНБО Рустема Умєрова взагалі шите білими нитками. За словами Ведєрникової , лише людина, яка перебуває в імператорських ілюзіях, може призначити головним перемовником такого токсичного персонажа. При чому, що зовні, що всередині - не дарма ж Умеров не одержав агреману від американців.
По-перше, Рустем Умєров - фігурант «плівок Міндіча». Це говорить про те, що коли Умєров обіймав посаду міністра оборони, то друг президента успішно тиснув на нього щодо контракту на бронежилети під компанію «Мілікон». НАБУ вже викликало Умєрова на допит, а Руслан Магамедрасулов також https://www.youtube.com/watch?v=CiXNVKIugdo заявив, що операцію «Мідас» узагалі від самого початку розробляли щодо Міноборони.Умєров публічно відкидає звинувачення, проте запитання щодо контракту залишаються.
По-друге, додає Ведернікова, Умєров не цурається особистих контактів з американськими та європейськими чиновниками. За даними чотирьох анонімних джерел The Washington Post, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Умєров https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/12/12/fbi-patel-bongino-ukraine-umerov/ провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно.
«Ці зустрічі стривожили західних чиновників, котрим, як і раніше, невідомо про їхні наміри та цілі. Дехто заявив, що, на їхню думку, Умєров та інші українські чиновники звернулися до Пателя й Бонджіно, сподіваючись одержати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, що їх можуть пред'явити українцям. Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, аби змусити його прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, що містить серйозні поступки з боку Києва», - написало видання.
Зустріч Умєрова з Пателем, за даними ДТ, на яку секретар РНБО прийшов разом із ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ СБУ ПОКЛАДОМ, , узагалі не стосувалася до переговорів між Україною, США, РФ та Європою.
Цю зустріч, як зазначає авторка, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча.«Коли про зміст цієї зустрічі довідалися в Білому домі, Пателю було непереливки. Цікаво, чи так само дісталось Умєрову, коли про цю зустріч дізнались у Києві», - додає Ведернікова.
По-третє, як вказує авторка, сім'я Рустема Умєрова проживає у США.
«Чому Зеленський ігнорує очевидне? Тому що його й секретаря РНБО поєднує не тільки влада, а й ресурси.
На Умєрові, як і на Єрмаку, лежить більша частина матеріальної відповідальності. Вони - з тих людей, які зберігають ключі від гарантій президентського майбутнього», - йдеться у статті.