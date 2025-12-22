Уиткофф подвел итоги переговоров с Украиной и Европой

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с представителями Украины и европейских стран. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему настроена на достижение мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уиткофф написал в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — отметил Уиткофф.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт в ЕС? Макрон предал Мерца, и он за это заплатит, - Financial Times

О чем договаривались стороны

Спецпредставитель Трампа сообщил, что во время встреч обсуждались ключевые вопросы будущего урегулирования и безопасности Украины. Основное внимание было сосредоточено на стратегических и практических шагах.

Среди главных тем переговоров:

подготовка мирного плана из 20 пунктов;

координация позиций по многосторонней системе безопасности;

согласование подходов к гарантиям безопасности со стороны США;

план экономического восстановления Украины.

Читайте также: Вице-президент США Джей Ди Венс выступил против финансовой помощи Украине

Кто участвовал в переговорах

Украину на встречах представляли:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

От Соединенных Штатов в переговорах участвовали:

спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;

сотрудник Белого дома Джон Груэнбаум.

Также к обсуждениям присоединились советники по национальной безопасности из европейских стран, чтобы согласовать общий подход между Украиной, США и Европой.

Читайте также: Сенатор Грэм призвал передать Украине "Томагавки" в случае отказа Путина от мира

Акцент на безопасности и будущем

Уиткофф подчеркнул, что ключевой задачей является не только прекращение боевых действий, но и создание условий для стабильного развития Украины.

"Украина, как и прежде, полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет — прекратить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", — написал он.

Американский переговорщик также подчеркнул важность дальнейшей координации между партнерами и поблагодарил Украину за сотрудничество.

Читайте также: Посланник Путина Дмитриев назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению

Ранее Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

Читайте также: В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном