РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8287 посетителей онлайн
Новости Мирный план Переговоры с США
4 448 15

Уиткофф подвел итоги переговоров с Украиной и Европой

Витков - о переговорах во Флориде

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с представителями Украины и европейских стран. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему настроена на достижение мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уиткофф написал в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — отметил Уиткофф.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт в ЕС? Макрон предал Мерца, и он за это заплатит, - Financial Times

О чем договаривались стороны

Спецпредставитель Трампа сообщил, что во время встреч обсуждались ключевые вопросы будущего урегулирования и безопасности Украины. Основное внимание было сосредоточено на стратегических и практических шагах.

Среди главных тем переговоров:

  • подготовка мирного плана из 20 пунктов;
  • координация позиций по многосторонней системе безопасности;
  • согласование подходов к гарантиям безопасности со стороны США;
  • план экономического восстановления Украины.

Читайте также: Вице-президент США Джей Ди Венс выступил против финансовой помощи Украине

Кто участвовал в переговорах

Украину на встречах представляли:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

От Соединенных Штатов в переговорах участвовали:

  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;
  • сотрудник Белого дома Джон Груэнбаум.

Также к обсуждениям присоединились советники по национальной безопасности из европейских стран, чтобы согласовать общий подход между Украиной, США и Европой.

Читайте также: Сенатор Грэм призвал передать Украине "Томагавки" в случае отказа Путина от мира

Акцент на безопасности и будущем

Уиткофф подчеркнул, что ключевой задачей является не только прекращение боевых действий, но и создание условий для стабильного развития Украины.

"Украина, как и прежде, полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет — прекратить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", — написал он.

Американский переговорщик также подчеркнул важность дальнейшей координации между партнерами и поблагодарил Украину за сотрудничество.

Читайте также: Посланник Путина Дмитриев назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению

Ранее Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

Читайте также: В Париже приветствовали согласие Путина вести диалог с Макроном

Автор: 

переговоры (5430) Умеров Рустем (722) война в Украине (7303) Стив Уиткофф (238)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
про що це він ?
ах да, про ящик червоної ікри

Алілуйя Грейт Америка .....

.
показать весь комментарий
22.12.2025 01:20 Ответить
+5
Він наголосив, що Україна залишається налаштованою на досягнення миру.

Це головне, що треба влити у вуха Трампу. Все інше - маячня.

Не буде миру поки не здується Роіся.
показать весь комментарий
22.12.2025 01:24 Ответить
+5
КОЛИ ЦЯ ПОРНОГРАФІЯ ЗАКІНЧИТЬСЯ? Це мабуть найблювотніше в історії людства - відвертий агент агресора щось там комусь пише, когось умовляє і тд
показать весь комментарий
22.12.2025 01:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
про що це він ?
ах да, про ящик червоної ікри

Алілуйя Грейт Америка .....

.
показать весь комментарий
22.12.2025 01:20 Ответить
Краще б він відбив нирки Умєрову. Була б хоч якась користь з його нікчемного життя.
показать весь комментарий
22.12.2025 01:22 Ответить
я не можу таке читати, у мене тиск підімається і волосся дибки стає
показать весь комментарий
22.12.2025 01:23 Ответить
бережіть себе !
показать весь комментарий
22.12.2025 01:39 Ответить
Він наголосив, що Україна залишається налаштованою на досягнення миру.

Це головне, що треба влити у вуха Трампу. Все інше - маячня.

Не буде миру поки не здується Роіся.
показать весь комментарий
22.12.2025 01:24 Ответить
КОЛИ ЦЯ ПОРНОГРАФІЯ ЗАКІНЧИТЬСЯ? Це мабуть найблювотніше в історії людства - відвертий агент агресора щось там комусь пише, когось умовляє і тд
показать весь комментарий
22.12.2025 01:30 Ответить
Жид Витков отработал кремлёвские грязный деньги. Можно награждать его Орденом Красного Знамени((
показать весь комментарий
22.12.2025 01:31 Ответить
Джаред Кушнер, зять Трампа - еврей, рос в ортодоксальной семье
вони там всі з однієї сінагоги, а Трамп в них головний равін
показать весь комментарий
22.12.2025 04:55 Ответить
yadda yadda yadda blah blah blah
показать весь комментарий
22.12.2025 02:35 Ответить
Наївний ідіот.
показать весь комментарий
22.12.2025 02:51 Ответить
ні про що ... хвилі у тазіку ...
показать весь комментарий
22.12.2025 02:58 Ответить
Рубіо їх послав? оце й є підсумок потуг Вітька з Зятьком !

щодо Умєрова

ДТ-"Призначення секретаря РНБО Рустема Умєрова взагалі шите білими нитками. За словами Ведєрникової , лише людина, яка перебуває в імператорських ілюзіях, може призначити головним перемовником такого токсичного персонажа. При чому, що зовні, що всередині - не дарма ж Умеров не одержав агреману від американців.

По-перше, Рустем Умєров - фігурант «плівок Міндіча». Це говорить про те, що коли Умєров обіймав посаду міністра оборони, то друг президента успішно тиснув на нього щодо контракту на бронежилети під компанію «Мілікон». НАБУ вже викликало Умєрова на допит, а Руслан Магамедрасулов також https://www.youtube.com/watch?v=CiXNVKIugdo заявив, що операцію «Мідас» узагалі від самого початку розробляли щодо Міноборони.Умєров публічно відкидає звинувачення, проте запитання щодо контракту залишаються.
По-друге, додає Ведернікова, Умєров не цурається особистих контактів з американськими та європейськими чиновниками. За даними чотирьох анонімних джерел The Washington Post, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Умєров https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/12/12/fbi-patel-bongino-ukraine-umerov/ провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно.

«Ці зустрічі стривожили західних чиновників, котрим, як і раніше, невідомо про їхні наміри та цілі. Дехто заявив, що, на їхню думку, Умєров та інші українські чиновники звернулися до Пателя й Бонджіно, сподіваючись одержати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, що їх можуть пред'явити українцям. Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, аби змусити його прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, що містить серйозні поступки з боку Києва», - написало видання.

Зустріч Умєрова з Пателем, за даними ДТ, на яку секретар РНБО прийшов разом із ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ СБУ ПОКЛАДОМ, , узагалі не стосувалася до переговорів між Україною, США, РФ та Європою.
Цю зустріч, як зазначає авторка, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча.«Коли про зміст цієї зустрічі довідалися в Білому домі, Пателю було непереливки. Цікаво, чи так само дісталось Умєрову, коли про цю зустріч дізнались у Києві», - додає Ведернікова.

По-третє, як вказує авторка, сім'я Рустема Умєрова проживає у США.

«Чому Зеленський ігнорує очевидне? Тому що його й секретаря РНБО поєднує не тільки влада, а й ресурси.

На Умєрові, як і на Єрмаку, лежить більша частина матеріальної відповідальності. Вони - з тих людей, які зберігають ключі від гарантій президентського майбутнього», - йдеться у статті.
показать весь комментарий
22.12.2025 03:53 Ответить
разводят Украину !!! Будапешский меморандум подписал сам ПРЕЗИДЕНТ америки и они хххххна него ЗАБИЛИ !!! а тут какой то ЗЯТЬ !!!! и вы хотите еще ГАРАНТИЙ ???!!! от зятя ГАРАНТИЙ ???!!! вы ********* !!!!(((
показать весь комментарий
22.12.2025 05:50 Ответить
Путін заявив BBC, що західні лідери обдурили Росію
показать весь комментарий
22.12.2025 06:39 Ответить
 
 