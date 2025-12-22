Вице-президент США Джей Ди Венс выступил против финансовой помощи Украине
Вице-президент США Джей Ди Венс выступил с резкой критикой финансовой помощи Украине, заявив, что эти средства целесообразнее направить на поддержку американских пенсионеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венс заявил во время выступления в городе Феникс (штат Аризона), трансляцию которого вел Белый дом на своем YouTube-канале.
По словам вице-президента, приоритетом для нынешней администрации должна быть внутренняя социальная политика, а не финансирование иностранных государств.
"Деньги - американским пенсионерам, а не за границу"
В своем выступлении Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прежде всего заботиться о своих гражданах, особенно о пожилых людях, вышедших на пенсию. Он раскритиковал многомиллиардные пакеты помощи Украине, поставив под сомнение их целесообразность.
"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих родителей, а не отправлять все их деньги в Украину", - заявил вице-президент США.
Курс на внутренние приоритеты
Заявление Венса вписывается в общую риторику части американских политиков, которые призывают сократить или пересмотреть объемы поддержки Украины на фоне внутренних экономических и социальных вызовов в США.
Он подчеркнул, что американское правительство должно сосредоточиться на налоговой политике и социальных программах для собственного населения.
- Ранее Джей Ди Венс заявлял, что Белый дом фиксирует "значительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией и ожидает новых позитивных сдвигов в ближайшее время.
К слову, правительство Великобритании отказалось от плана использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в британских банках, для оказания помощи Украине.
Коли вже передоз?
Самі ж знищили. Амери тільки допомогли.
А ракети та літаки взагалі за "дешевий" газ кацапам віддали.
а поки що 90 млрд на 2 роки виділено, хйлу та хйлятам можна починати казитися
єто для любітєлєй серти тут кремлівськими лозунгами
Ми маємо договори з США, які зобов'язують їх нам щось давати? Може досить поводитися як попрошайки?
наступного разу в макс тобі спочатку напишемо
- а це тут до чого ?
З дурдому
Часом Трамп дражнить Венса та Рубіо - найвищих представників своєї адміністрації - як своїх потенційних наступників на виборах 2028 року.
Він навіть розмірковував про можливість "непереможної" спільної участі обох.
Найбільшими донорами трампа-венса єврейські олігархи адельсони котрі казіно тримають в США.
А про Україну можна говорити, що хочуть, Венс таке же чмо як трамп, нарцисичне продажне бидло.