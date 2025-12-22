РУС
2 036 55

Вице-президент США Джей Ди Венс выступил против финансовой помощи Украине

Венс: деньги США лучше направить на пенсии американцев

Вице-президент США Джей Ди Венс выступил с резкой критикой финансовой помощи Украине, заявив, что эти средства целесообразнее направить на поддержку американских пенсионеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венс заявил во время выступления в городе Феникс (штат Аризона), трансляцию которого вел Белый дом на своем YouTube-канале.

По словам вице-президента, приоритетом для нынешней администрации должна быть внутренняя социальная политика, а не финансирование иностранных государств.

Читайте также: Зеленский о переговорах во Флориде: Продолжается работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении

"Деньги - американским пенсионерам, а не за границу"

В своем выступлении Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прежде всего заботиться о своих гражданах, особенно о пожилых людях, вышедших на пенсию. Он раскритиковал многомиллиардные пакеты помощи Украине, поставив под сомнение их целесообразность.

"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих родителей, а не отправлять все их деньги в Украину", - заявил вице-президент США.

Читайте также: Сенатор Грэм призвал передать Украине "Томагавки" в случае отказа Путина от мира

Курс на внутренние приоритеты

Заявление Венса вписывается в общую риторику части американских политиков, которые призывают сократить или пересмотреть объемы поддержки Украины на фоне внутренних экономических и социальных вызовов в США.

Он подчеркнул, что американское правительство должно сосредоточиться на налоговой политике и социальных программах для собственного населения.

К слову, правительство Великобритании отказалось от плана использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в британских банках, для оказания помощи Украине.

Читайте: Конфликт в ЕС? Макрон предал Мерца, и он за это заплатит, - Financial Times

Автор: 

Топ комментарии
+13
Україна зараз платить жахливу ціну за відсутність власної політичної еліти в 90-х роках. В 1991 бидло наобирало замість Чорновола комуняку Кравчука, апотім комуняку Кучму і ці двоє швиденько віддали москалоті задарма третій ядерний потенціал у світі, який розміщувався тоді на території України. Якби Україна мала хоча б тактичну ядерну зброю, то ні про яку війну москалота б навіть не мріяла. Але сталося не так як гадалося.
22.12.2025 00:05 Ответить
22.12.2025 00:05 Ответить
+12
Довбаний наркоман.
Коли вже передоз?
22.12.2025 00:01 Ответить
22.12.2025 00:01 Ответить
+9
Возвращай ядерку, и проваливай!
22.12.2025 00:03 Ответить
22.12.2025 00:03 Ответить
Довбаний наркоман.
Коли вже передоз?
22.12.2025 00:01 Ответить
22.12.2025 00:01 Ответить
Ліпше пустити гроші на допомогу російським пенсіонерам , тому ,що президент трамп є другом президента Путіна !
22.12.2025 00:02 Ответить
22.12.2025 00:02 Ответить
Возвращай ядерку, и проваливай!
22.12.2025 00:03 Ответить
22.12.2025 00:03 Ответить
А він її брав?
Самі ж знищили. Амери тільки допомогли.

А ракети та літаки взагалі за "дешевий" газ кацапам віддали.
22.12.2025 00:25 Ответить
22.12.2025 00:25 Ответить
В тебе там туш потекла, чорт. Не віриться, що цей гомик - віцепрезидент США.
22.12.2025 00:04 Ответить
22.12.2025 00:04 Ответить
Україна зараз платить жахливу ціну за відсутність власної політичної еліти в 90-х роках. В 1991 бидло наобирало замість Чорновола комуняку Кравчука, апотім комуняку Кучму і ці двоє швиденько віддали москалоті задарма третій ядерний потенціал у світі, який розміщувався тоді на території України. Якби Україна мала хоча б тактичну ядерну зброю, то ні про яку війну москалота б навіть не мріяла. Але сталося не так як гадалося.
22.12.2025 00:05 Ответить
22.12.2025 00:05 Ответить
ЯО це міжконтинентальна зброя. Використовувати її на власному материку неможливо.
22.12.2025 00:15 Ответить
22.12.2025 00:15 Ответить
а що, США допомагають Україні? а, точно! виділили 800 млн доларів на наступний рік. потужно...
22.12.2025 00:06 Ответить
22.12.2025 00:06 Ответить
400. 800 - це на 2 роки. Менш ніж по $4 на рік від кожного американського пенса відібрали. Венс - та ще паскуда...
22.12.2025 00:21 Ответить
22.12.2025 00:21 Ответить
хай макіяжем займається, профурсєтка
22.12.2025 00:07 Ответить
22.12.2025 00:07 Ответить
Власти Украины вместо того, чтобы строить сильную экономику - разворовали ее. Внешние финансирование останавливается и Украина труп. Потому что у власти марионетки Коломойского и Ахметова.
22.12.2025 00:08 Ответить
22.12.2025 00:08 Ответить
Не кажи "гоп" доки того "трупа" не перескочиш , кацапе . А іще краще- втопися у своєму болоті , жабам їсти нічого ))
22.12.2025 00:15 Ответить
22.12.2025 00:15 Ответить
А, що так не подобається, ми довели країну до ручки, а хтось винний, і гвалт не хоче допомогати, вкидувати гроші, щоб розворовували.
22.12.2025 00:34 Ответить
22.12.2025 00:34 Ответить
Украинский народ должен скинутся деньгами и задонатить на предвыборную компанию Михайла Ткача на пост президента Украины. Это лучшая кандидатура!!! Он выжжет организованную преступность получив все инструменты власти.
22.12.2025 00:37 Ответить
22.12.2025 00:37 Ответить
Ти до ручки хіба свого прутня довів , недомірку )) А саме головне - де ти , тролю, у моєму коментарі гвалт знайшов ? ))
22.12.2025 00:39 Ответить
22.12.2025 00:39 Ответить
єслі би, да каби, ва рту вираслі гріби, і бил би у тєбя нє рот, а цєлий агарод.

а поки що 90 млрд на 2 роки виділено, хйлу та хйлятам можна починати казитися
22.12.2025 00:20 Ответить
22.12.2025 00:20 Ответить
90 млрд уже Ахметов нацелился забрать себе. так, что не радуйся.
22.12.2025 00:31 Ответить
22.12.2025 00:31 Ответить
націлився, тобі повідомив, а ти нам приніс "благую вєсть" навіть скрєпу не помивши від "рускага міра"
22.12.2025 00:38 Ответить
22.12.2025 00:38 Ответить
Говорят, что он честно божествен и очень верит в Бога... По-моему он слуга демона!
22.12.2025 00:11 Ответить
22.12.2025 00:11 Ответить
я дико извиняюсь за слова-клише, но грубо говоря, Демон это тоже божество в определённом роде и для определённой части.
22.12.2025 00:19 Ответить
22.12.2025 00:19 Ответить
папа римський цій потворі вже вила у скрєпу встромляв, за його псевдорелігійні висери
22.12.2025 00:22 Ответить
22.12.2025 00:22 Ответить
І не звинуватиш ні в чому. Вони ж нам не клялися у вічній підтримці. Це тільки диктатури не міняють своїх зовнішніх векторів. А демократії як шльондри. Сьогодні я з тобою, а завтра іди на …
22.12.2025 00:12 Ответить
22.12.2025 00:12 Ответить
Правильно , нехай збирають на допомогу параші , як у 90-ті це робили . У них традиція така - кацапні допомагати ((
22.12.2025 00:12 Ответить
22.12.2025 00:12 Ответить
Це початок президентської компаніі. І він максимально тупий, заснований на відгодівельних коритах з Росіі.
22.12.2025 00:13 Ответить
22.12.2025 00:13 Ответить
Через год- два то же самое будут петь немцы и французы. Это инфа для размышления приверженцам воевать до перемоги. Так что взывать к справедливости и международному праву придется уже без денег.
22.12.2025 00:13 Ответить
22.12.2025 00:13 Ответить
Ти такий хормейстер як погляну , усіх тренуєш , про усіх в курсі , прямо тобі - курвскій салавєй ))
22.12.2025 00:17 Ответить
22.12.2025 00:17 Ответить
думаєш, азіров патякає?
22.12.2025 00:29 Ответить
22.12.2025 00:29 Ответить
Не почнуть, бо їм потрібен щит у вигляді України. Поки в нас є кому цей щит тримати.
22.12.2025 00:22 Ответить
22.12.2025 00:22 Ответить
А от коли не буде кому тримати Щит, отоді скажуть - Auf Wiedersehen.
22.12.2025 00:28 Ответить
22.12.2025 00:28 Ответить
Кожен з них азіров , бо кацап , а азіров - кацап за походженням .
22.12.2025 00:32 Ответить
22.12.2025 00:32 Ответить
Не болтай ерундой ватнег
22.12.2025 00:22 Ответить
22.12.2025 00:22 Ответить
будуть, будуть. мамой клянусь.
єто для любітєлєй серти тут кремлівськими лозунгами
22.12.2025 00:25 Ответить
22.12.2025 00:25 Ответить
Він точно не лівак? 😁
22.12.2025 00:21 Ответить
22.12.2025 00:21 Ответить
22.12.2025 00:38 Ответить
22.12.2025 00:38 Ответить
Це про яких пенсіонерів? 600 мілн. дол. на закупівлі двигунів до дронів, нагадайте хто вийграв тендер. (навіть пром. потужності нема)
22.12.2025 00:21 Ответить
22.12.2025 00:21 Ответить
Дволичні гандони говорять одне, а роблять інше, ви плануєте надрукувати купу грошей і знецінити заощадження ваших пенсіонерів на трильйони доларів... але говорите лише про гроші на допомогу країні у якої відібрали під ваші пусті гарантії безпеки ЯЗ...
США ухвалили "великий і прекрасний" закон Трампа. Чому його називають жахливим
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj4ewrzrjqno
За розрахунками бюджетного офісу Конгресу, "великий і прекрасний закон" за 10 років збільшить дірку в бюджеті США на 3,4 трильйона доларів, а державний борг зросте до 124% ВВП із нинішніх з 97%. І це при тому, що офіс оцінює наслідки тільки цього закону.
22.12.2025 00:22 Ответить
22.12.2025 00:22 Ответить
Знову незадоволення в коментах. Смішні люди.
Ми маємо договори з США, які зобов'язують їх нам щось давати? Може досить поводитися як попрошайки?
22.12.2025 00:22 Ответить
22.12.2025 00:22 Ответить
Це ми їх просили ЯЗ віддати чи вони нас ? Тоді хто тут попрошайки ?
22.12.2025 00:30 Ответить
22.12.2025 00:30 Ответить
Вони імне просили - вони вимагали , а точніше - просто поставили перед фактом !
22.12.2025 00:35 Ответить
22.12.2025 00:35 Ответить
Ну то не треба було віддавати, або віддати за щось реальне і корисне. Хто ж винен нам?
22.12.2025 00:35 Ответить
22.12.2025 00:35 Ответить
тебе не спитали, що писати. вибач.
наступного разу в макс тобі спочатку напишемо
22.12.2025 00:31 Ответить
22.12.2025 00:31 Ответить
Сьогодні вибачаю)
22.12.2025 00:34 Ответить
22.12.2025 00:34 Ответить
дякую, єфрєйтор. може список дозволеного напишеш?
22.12.2025 00:36 Ответить
22.12.2025 00:36 Ответить
На сьогодні з тебе досить. Йди спати.
22.12.2025 00:40 Ответить
22.12.2025 00:40 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
22.12.2025 00:23 Ответить
22.12.2025 00:23 Ответить
бабушки и дедушки в США в восторге. А Украину толкает на объединение с Россией. И винить можно только Украинский народ, что выбирает пешек Ахметова, Коломойского, - которых показывают на каналах Ахметова и Коломойского. Выбирайте или это или то, и в итоге вы проиграете, а Коломойский и Ахметов выиграет ибо выбор марионеток. А своих кандидатов Украинский народ не может организовать и инвестировать в компанию донаты. Чтобы не дерьмо олигархов было, а нормального человека, которого не купить за деньги. Который всю систему орг преступности уничтожит. Все олигархи сделали свои деньги с Россией. Россия через них управляет Украиной и обманывают они вместе Украинский народ. Нужно уничтожить все СМИ и тв и другие, которые принадлежат орг преступности. Нужны независимые телеканалы делать, как минимум и чтобы туда ни власть, ни олигархи не могли назначать никого. И сделать какой то механизм референдумов, чтобы можно было увольнять директора и нанимать и конкурс проводить. Проверять на коррупцию и связи с олигархами и связи с иностранными спецслужбами или государствами, если выявлено, то снимается кандидат и идет нахер!
22.12.2025 00:26 Ответить
22.12.2025 00:26 Ответить
Ніяке ЗМІ не може існувати без патронату політиків чи олігархів. Провладних або опозиційних. Просто завжди мають бути опозиційні ЗМІ для рівноваги.
22.12.2025 00:38 Ответить
22.12.2025 00:38 Ответить
Задорнов був правий про американців.
22.12.2025 00:26 Ответить
22.12.2025 00:26 Ответить
А може заради американських пенсіонерів не треба було будувати бальну залу у Білому домі?
22.12.2025 00:31 Ответить
22.12.2025 00:31 Ответить
Відмова від допомоги Україні створює світовий прецедент, де сила переважає над правом. Це суперечить основним принципам, за які США боролися в Другій світовій та Холодній війнах....Ось що буває коли до влади в краіні приходять цинічні бариги, і оцінюють усі цінності моралі, свободи і демократіі тільки з точку зору - вигідно- не вігідно......Позиція Венса - це відхід від ролі США як "арсеналу демократії" на користь національного егоїзму, що він подає як вищий рівень відповідальності перед американськими громадянами, і апелює до внутрішньої демократії США, стверджуючи що для нього демократія - це перш за все виконання волі власних громадян, а не глобальна місіонерська діяльність з поширення цінностей ..... Тобто США зараз просто кажучи змінили свою позицію зі світового лідера до позиціі ,,моя хата с краю"......
22.12.2025 00:31 Ответить
22.12.2025 00:31 Ответить
До слова, уряд Британії відмовився від плану використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів
Джерело: https://censor.net/ua/n3591698
- а це тут до чого ?
22.12.2025 00:33 Ответить
22.12.2025 00:33 Ответить
Коменти - агонь.
З дурдому
22.12.2025 00:34 Ответить
22.12.2025 00:34 Ответить
Венс - віцепрезидент-ізоляціоніст, який виступає за так званий "реалізм" перед обличчям переваги Росії на полі бою.
Часом Трамп дражнить Венса та Рубіо - найвищих представників своєї адміністрації - як своїх потенційних наступників на виборах 2028 року.
Він навіть розмірковував про можливість "непереможної" спільної участі обох.
22.12.2025 00:35 Ответить
22.12.2025 00:35 Ответить
Якби Венс сказав, що Ізраілю не треба давати більше грошей, завтра би в ходив в кіпі запалював менори в найближчій синагозі.

Найбільшими донорами трампа-венса єврейські олігархи адельсони котрі казіно тримають в США.

А про Україну можна говорити, що хочуть, Венс таке же чмо як трамп, нарцисичне продажне бидло.
22.12.2025 00:39 Ответить
22.12.2025 00:39 Ответить
 
 