Вице-президент США Джей Ди Венс выступил против финансовой помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Венс выступил с резкой критикой финансовой помощи Украине, заявив, что эти средства целесообразнее направить на поддержку американских пенсионеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венс заявил во время выступления в городе Феникс (штат Аризона), трансляцию которого вел Белый дом на своем YouTube-канале.

По словам вице-президента, приоритетом для нынешней администрации должна быть внутренняя социальная политика, а не финансирование иностранных государств.

Читайте также: Зеленский о переговорах во Флориде: Продолжается работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении

"Деньги - американским пенсионерам, а не за границу"

В своем выступлении Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прежде всего заботиться о своих гражданах, особенно о пожилых людях, вышедших на пенсию. Он раскритиковал многомиллиардные пакеты помощи Украине, поставив под сомнение их целесообразность.

"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно уважать своих родителей, а не отправлять все их деньги в Украину", - заявил вице-президент США.

Читайте также: Сенатор Грэм призвал передать Украине "Томагавки" в случае отказа Путина от мира

Курс на внутренние приоритеты

Заявление Венса вписывается в общую риторику части американских политиков, которые призывают сократить или пересмотреть объемы поддержки Украины на фоне внутренних экономических и социальных вызовов в США.

Он подчеркнул, что американское правительство должно сосредоточиться на налоговой политике и социальных программах для собственного населения.

Ранее Джей Ди Венс заявлял, что Белый дом фиксирует "значительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией и ожидает новых позитивных сдвигов в ближайшее время.

К слову, правительство Великобритании отказалось от плана использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в британских банках, для оказания помощи Украине.

Читайте: Конфликт в ЕС? Макрон предал Мерца, и он за это заплатит, - Financial Times