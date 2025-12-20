Великобритания отказалась использовать 8 миллиардов фунтов замороженных активов РФ после решения ЕС, - FT
Правительство Великобритании отказалось от плана использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в британских банках, для оказания помощи Украине.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой наFinancial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Великобритания планировала действовать совместно с партнерами
В пятницу, 19 декабря, британские чиновники заявили, что Лондон воздержится от одностороннего использования замороженных активов РФ, поскольку планировал делать это только совместно с Австралией, Канадой и ЕС.
"Мы не будем действовать без международных партнеров", – сказал представитель британского правительства, добавив, что Великобритания "продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по финансированию Украины".
Британский министр финансов Рэйчел Ривз отдельно сказала, что Великобритания будет "немедленно" работать с партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимым финансированием.
Также британские чиновники рассказали о перенаправлении 2 млрд долларов гарантий для кредитования Всемирного банка.
Действующие обязательства перенесли на 2026 год, чтобы обеспечить покрытие финансовых запросов Украины уже сейчас.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
2.Бринатія не в спільому казані з ЄС й активна в допомозі України не менше .
3 А разом і батька ( світові закони банківських гарантій) краще бити. ( якщо в майбутньому до цього прийдуть)
4. Чим мудре саме ЦЕ рішення по виділенню 105 млрд дол без процентного ... ?
Вони висять не на Україні а на ЄС , й мабуть буде ще час використати задумане й більш юридично виваженим .
5. ГОЛОВНЕ ЗАРАЗ - це занадто швидше буде втілюватися в пряму поміч Україні .
А те що планувалося- ще б юридично тяглося до перших місяців в 2026го...
У Британії це лиш 10 частина того що виділила Європа.
Й головне, якщо в майбутньому хйло це точно не надасть Україні репарацій , ці 105 млрд дол точно будуть повернені Європою саме тим методом, котрий не пройшов вчора.
Британії не пізно буде приєднатися ніколи.
Сподіваюся, що ці так звані партнери будуть знищени за свої злочини якимось несподіваним чином, наприклад природними катаклізмами
А як же підписаний зе договір на стоп'ятсот років договір про дружбу і всеосяжне співробітництво?
Добре їх мєдвєдєв із соловйовим нажахали«ядєрним пєплом»...
20 грудня, 2025, 02:37
Ці дані також підтверджують оцінки європейських спецслужб.
За даними видання, останні звіти американської розвідки значно відрізняються від того образу, який намагаються створити президент США Дональд Трамп та його команда. Прагнучи швидко врегулювати конфлікт, вони публічно заявляють про нібито бажання Путіна досягти миру.
місце з 230 ВВП на душу населення. А її жалюгідний ВВП за паритетом
купівельної спроможності, за оцінкою ЦРУ, він становить мізерний
еквівалент 40 млрд. $ США, у 2024 році. А ВВП України в 5 разів більший
за північно корейський і становив199,77 млрд $ США у 2021 р. І ця Супер
бідна терористична кндр яка просто наплювала на думку всієї світової
спільноти вона може спокійно виробляти і утримувати у себе ядерну
зброю, та ще й погрожувати нею буквально всім, І всі навіть і сам дурнуватий -Трамп пригинаються перед ними, А Україна чомусь не може стати членом ВЯД? І через це її довели до мира - капітуляції з можливою втратою суверенітету і цілісності.
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
╬
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.