Великобритания отказалась использовать 8 миллиардов фунтов замороженных активов РФ после решения ЕС, - FT

Правительство Великобритании отказалось от плана использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в британских банках, для оказания помощи Украине.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой наFinancial Times

Великобритания планировала действовать совместно с партнерами

В пятницу, 19 декабря, британские чиновники заявили, что Лондон воздержится от одностороннего использования замороженных активов РФ, поскольку планировал делать это только совместно с Австралией, Канадой и ЕС.

"Мы не будем действовать без международных партнеров", – сказал представитель британского правительства, добавив, что Великобритания "продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по финансированию Украины".

Британский министр финансов Рэйчел Ривз отдельно сказала, что Великобритания будет "немедленно" работать с партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимым финансированием.

Также британские чиновники рассказали о перенаправлении 2 млрд долларов гарантий для кредитования Всемирного банка.

Действующие обязательства перенесли на 2026 год, чтобы обеспечить покрытие финансовых запросов Украины уже сейчас.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

