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Новини Використання заморожених активів РФ
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Британія відмовилася використовувати 8 мільярдів фунтів заморожених активів РФ після рішення ЄС, - FT

Стармер

Уряд Британії відмовився від плану використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для надання допомоги Україні.

Про це пише "ЄП" з посиланням на Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Британія планувала діяти спільно з партнерами 

У п'ятницю, 19 грудня, британські посадовці заявили, що Лондон утримається від одностороннього використання заморожених активів РФ, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС.

"Ми не будемо діяти без міжнародних партнерів", – сказав представник британського уряду, додавши, що Британія "продовжуватиме тісно співпрацювати з G7 та ЄС щодо фінансування України".

Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз окремо сказала, що Британія буде "негайно" працювати з партнерами, щоб забезпечити Україну необхідним фінансуванням.

Також британські посадовці розповіли про переспрямування 2 млрд доларів гарантій для кредитування Світового банку. 

Чинні зобов'язання перенесли на 2026 рік, щоб забезпечити покриття фінансових запитів України вже зараз.

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

Читайте також: Бабіш про позику €90 млрд для України: "Дивно, адже раніше анонсували наближення мирної угоди"

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Велика Британія (6006) допомога (9270) заморожені активи (880)
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Топ коментарі
+23
Правильно бо всі хитродупі сховалися так буде і з гарантіями потужного миру
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20.12.2025 01:02 Відповісти
+18
Ох вже ці гаранти безпеки. Хтось ще вірить в якісь гарантії, особливо коли )(уйло буде як в 22-му погрожувати ядерною зброєю? Краще мати в гарантах одну північну корею ніж весь блок НАТИ
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20.12.2025 01:15 Відповісти
+12
Гарантія лише одна - ядерна зброя і ракети з дальністю до москви.
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20.12.2025 01:26 Відповісти

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