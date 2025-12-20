Британія відмовилася використовувати 8 мільярдів фунтів заморожених активів РФ після рішення ЄС, - FT
Уряд Британії відмовився від плану використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для надання допомоги Україні.
Про це пише "ЄП" з посиланням на Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Британія планувала діяти спільно з партнерами
У п'ятницю, 19 грудня, британські посадовці заявили, що Лондон утримається від одностороннього використання заморожених активів РФ, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС.
"Ми не будемо діяти без міжнародних партнерів", – сказав представник британського уряду, додавши, що Британія "продовжуватиме тісно співпрацювати з G7 та ЄС щодо фінансування України".
Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз окремо сказала, що Британія буде "негайно" працювати з партнерами, щоб забезпечити Україну необхідним фінансуванням.
Також британські посадовці розповіли про переспрямування 2 млрд доларів гарантій для кредитування Світового банку.
Чинні зобов'язання перенесли на 2026 рік, щоб забезпечити покриття фінансових запитів України вже зараз.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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