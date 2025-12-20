Британія відмовилася використовувати 8 мільярдів фунтів заморожених активів РФ після рішення ЄС, - FT

Уряд Британії відмовився від плану використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для надання допомоги Україні.

Про це пише "ЄП" з посиланням на Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Британія планувала діяти спільно з партнерами

У п'ятницю, 19 грудня, британські посадовці заявили, що Лондон утримається від одностороннього використання заморожених активів РФ, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС.

"Ми не будемо діяти без міжнародних партнерів", – сказав представник британського уряду, додавши, що Британія "продовжуватиме тісно співпрацювати з G7 та ЄС щодо фінансування України".

Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз окремо сказала, що Британія буде "негайно" працювати з партнерами, щоб забезпечити Україну необхідним фінансуванням.

Також британські посадовці розповіли про переспрямування 2 млрд доларів гарантій для кредитування Світового банку.

Чинні зобов'язання перенесли на 2026 рік, щоб забезпечити покриття фінансових запитів України вже зараз.

Читайте також: Рішення ЄС про фінансову підтримку України - це сильний політичний сигнал, - Вевер

Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

Читайте також: Бабіш про позику €90 млрд для України: "Дивно, адже раніше анонсували наближення мирної угоди"