Рішення ЄС про фінансову підтримку України - це сильний політичний сигнал, - Вевер
Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер назвав рішення ЄС про спільне запозичення 90 млрд євро для України потужним політичним сигналом та інвестицією у безпеку Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
Вевер наголосив, що допомога Україні не є благодійністю, а є стратегічною інвестицією у власну безпеку.
"Ніколи не було жодних суперечок щодо того, чи будемо ми допомагати. Єдине питання полягало в тому, як саме ми повинні допомагати", – сказав він.
Фінансова стабільність та підтримка України
Вевер пояснив, що якби Європа "пішла без угоди", це стало б катастрофою не лише для України, а й для самої Європи.
"Якби ми залишили Брюссель розділеними, Європа втратила б геополітичне значення. Це було б цілковитою катастрофою і сигналом світу, що Європа більше не здатна нічого зробити", – заявив прем’єр.
За його словами, ЄС знайшов рішення, яке всі можуть підтримати.
Вевер підкреслив, що ухвалене рішення забезпечує Україні надійне фінансування на найближчі два роки.
"Україна отримала термінове, передбачуване і надійне фінансування. Це стабільне, юридично міцне і фінансово надійне європейське рішення", – зазначив він.
Також прем’єр додав, що заморожені активи РФ залишаться "глобалізованими" і в кінцевому підсумку будуть використані для відшкодування збитків, завданих війною проти України.
Європа зберігає єдність і вплив
За словами Вевера, рішення зміцнює фінансову стабільність і підтримує єдність Європи:
"Ми уникнули хаосу, розколу. Єдність європейських держав сьогодні означає, що Європа залишається важливим гравцем на геополітичній арені".
Прем’єр також наголосив, що рішення захищає довіру до європейських інституцій, ринків та євро, а голос малих та середніх держав-членів має значення у колективному прийнятті рішень.
Вевер підкреслив важливість правової визначеності та міжнародного права:
"Ми уникнули створення прецеденту, який міг би підірвати правову визначеність у всьому світі. Європа поважає право навіть тоді, коли це важко".
Він підсумував, що Європа подала сильний політичний сигнал:
"Європа підтримує Україну. Європа залишається єдиною. Європа діє відповідально, і Європа все ще має значення".
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