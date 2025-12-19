Сенатори-республіканці закликали Трампа надати Україні всі заморожені у США російські активи

Група сенаторів-республіканців закликала Дональда Трампа конфіскувати заморожені на території США активи РФ та надати їх для допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст листа є в розпорядженні ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Лист підписали сенатори Джим Ріш, Роджер Вікер, Джон Кеннеді та Рік Скотт.

"Звертаємося до Вас із закликом скористатися повноваженнями, наданими Вам відповідно до Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців, і в координації з G7 та європейськими союзниками переказати до України повну суму російських суверенних активів, заморожених або знерухомлених у Сполучених Штатах", - йдеться у зверненні.

Вони зазначають, що це дозволить розблокувати рішення про використання 162 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів у Європейському Союзі.

Також читайте: Штати призупинили програму розіграшу грін-карт: причина - безпека

"Після конфіскації ці кошти з Європи будуть використані для закупівлі зброї у американських виробників для постачання в Україну.

Це вигідна угода для Америки; вона принесе замовлення, які допоможуть прискорити розвиток нашої вітчизняної оборонної промисловості та забезпечити здатність України захищати себе в найближчому майбутньому", - кажуть республіканці.

Читайте також: Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа спецпосланцем: Він нічого не знав про Росію, але був чудовим "майстром угод"

Так, законодавці закликали Трампа доручити держсекретарю Рубіо та главі Мінфіну Бессенту "вжити негайних заходів для конфіскації російських суверенних активів на суму близько 5 мільярдів доларів, які наразі заморожені в Сполучених Штатах".

"Навіть якщо мир буде досягнуто, Україна потребуватиме модернізації своїх збройних сил, і використання цих активів забезпечить Україні можливість надійно захищати себе в найближчі роки, одночасно відкривши доступ до понад 81 мільярда доларів нових європейських інвестицій в оборонну промисловість США", - підсумували вони.

Читайте: Зеленський про рішення ЄС: Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки

Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

Також читайте: Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"