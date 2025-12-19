РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ Использование замороженных активов РФ
1 515 10

Сенаторы-республиканцы призвали Трампа предоставить Украине все замороженные в США российские активы

Трампа призвали предоставить Украине замороженные в США активы РФ

Группа сенаторов-республиканцев призвала Дональда Трампа конфисковать замороженные на территории США активы РФ и предоставить их для помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст письма находится в распоряжении ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

 Письмо подписали сенаторы Джим Риш, Роджер Уикер, Джон Кеннеди и Рик Скотт.

"Обращаемся к Вам с призывом воспользоваться полномочиями, предоставленными Вам в соответствии с Законом о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев, и в координации с G7 и европейскими союзниками перевести в Украину полную сумму российских суверенных активов, замороженных или обездвиженных в Соединенных Штатах", - говорится в обращении.

Они отмечают, что это позволит разблокировать решение об использовании 162 миллиардов долларов замороженных российских суверенных активов в Европейском Союзе.

Читайте также: Штаты приостановили программу розыгрыша грин-карт: причина - безопасность

"После конфискации эти средства из Европы будут использованы для закупки оружия у американских производителей для поставки в Украину.

Это выгодная сделка для Америки; она принесет заказы, которые помогут ускорить развитие нашей отечественной оборонной промышленности и обеспечить способность Украины защищать себя в ближайшем будущем", - говорят республиканцы.

Читайте также: Трамп объяснил, почему назначил Уиткоффа спецпосланником: Он ничего не знал о России, но был прекрасным "мастером сделок"

Так, законодатели призвали Трампа поручить госсекретарю Рубио и главе Минфина Бессенту "принять немедленные меры для конфискации российских суверенных активов на сумму около 5 миллиардов долларов, которые в настоящее время заморожены в Соединенных Штатах".

"Даже если мир будет достигнут, Украина будет нуждаться в модернизации своих вооруженных сил, и использование этих активов обеспечит Украине возможность надежно защищать себя в ближайшие годы, одновременно открыв доступ к более чем 81 миллиарду долларов новых европейских инвестиций в оборонную промышленность США", - подытожили они.

Читайте: Зеленский о решении ЕС: Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также: Трамп о переговорах в Майами: "Надеюсь, Украина будет действовать быстро"

Автор: 

США (28698) Трамп Дональд (7282) Сенат США (543) замороженные активы (520)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Давіть, давіть трампидло.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:50 Ответить
+3
Тут справа навіть не в грошах і "сдєлках", а в тому, що корєш ***** може образитись і прислати авіазаносець "Кузя" до берегів Флоріди.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:54 Ответить
+2
навіть якби вони запропонували покласти йому ті гроші у власну кишеню, він ще тисячу разів подумав би (чим?)... а так - без шансів...
показать весь комментарий
19.12.2025 09:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампонутий:" з глузду з'їхав, в що мені залишиться, якщо ху...до перестане платити"
показать весь комментарий
19.12.2025 09:20 Ответить
Йому ху*ло зробив пропозицію від якої тампон просто не може відмовитись.

Та й у тампона патологічна тяга до диктаторів.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:49 Ответить
навіть якби вони запропонували покласти йому ті гроші у власну кишеню, він ще тисячу разів подумав би (чим?)... а так - без шансів...
показать весь комментарий
19.12.2025 09:24 Ответить
Тут справа навіть не в грошах і "сдєлках", а в тому, що корєш ***** може образитись і прислати авіазаносець "Кузя" до берегів Флоріди.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:54 Ответить
Ну не відтепер, а набагато раніше, але громадянам Сполучених Штатів подобається.
показать весь комментарий
19.12.2025 10:00 Ответить
а яка вигода трампу це робити?
показать весь комментарий
19.12.2025 09:25 Ответить
Давіть, давіть трампидло.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:50 Ответить
Руда тварюка не зможе "абідєть своєго друга путіна"
показать весь комментарий
19.12.2025 10:01 Ответить
"краснов" на це ніколи не погодиться. До речі, як там справи з оприлюдненням файлів епштейна? Наклали гриф "цілком таємно"?
показать весь комментарий
19.12.2025 10:03 Ответить
 
 