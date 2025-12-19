Сенаторы-республиканцы призвали Трампа предоставить Украине все замороженные в США российские активы

Группа сенаторов-республиканцев призвала Дональда Трампа конфисковать замороженные на территории США активы РФ и предоставить их для помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст письма находится в распоряжении ЕП.

Что известно?

Письмо подписали сенаторы Джим Риш, Роджер Уикер, Джон Кеннеди и Рик Скотт.

"Обращаемся к Вам с призывом воспользоваться полномочиями, предоставленными Вам в соответствии с Законом о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев, и в координации с G7 и европейскими союзниками перевести в Украину полную сумму российских суверенных активов, замороженных или обездвиженных в Соединенных Штатах", - говорится в обращении.

Они отмечают, что это позволит разблокировать решение об использовании 162 миллиардов долларов замороженных российских суверенных активов в Европейском Союзе.

"После конфискации эти средства из Европы будут использованы для закупки оружия у американских производителей для поставки в Украину.

Это выгодная сделка для Америки; она принесет заказы, которые помогут ускорить развитие нашей отечественной оборонной промышленности и обеспечить способность Украины защищать себя в ближайшем будущем", - говорят республиканцы.

Так, законодатели призвали Трампа поручить госсекретарю Рубио и главе Минфина Бессенту "принять немедленные меры для конфискации российских суверенных активов на сумму около 5 миллиардов долларов, которые в настоящее время заморожены в Соединенных Штатах".

"Даже если мир будет достигнут, Украина будет нуждаться в модернизации своих вооруженных сил, и использование этих активов обеспечит Украине возможность надежно защищать себя в ближайшие годы, одновременно открыв доступ к более чем 81 миллиарду долларов новых европейских инвестиций в оборонную промышленность США", - подытожили они.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

