Штаты приостановили программу розыгрыша грин-карт: причина - безопасность
Соединенные Штаты приостанавливают программу розыгрыша грин-карт.
Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, передает Цензор.НЕТ.
Причина
Ноем назвала вопросы безопасности причиной этого решения. В частности, она упомянула о стрелке Клаудио Мануэле Невеше Валенте, который открыл огонь по студентам Браунского университета неделю назад.
"Этого мерзкого человека никогда не следовало допускать в нашу страну", - подчеркнула она.
Министр также напомнила о том, что в 2017 году президент Трамп боролся за прекращение этой программы после наезда грузовика в Нью-Йорке террористом ИГИЛ, который въехал в Штаты по программе DV1 и убил восемь человек.
"По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что эта катастрофическая программа не нанесет вреда ни одному американцу", - подытожила Ноем.
