1 587 36

Штаты приостановили программу розыгрыша грин-карт: причина - безопасность

США остановили программу розыгрыша грин-карт

Соединенные Штаты приостанавливают программу розыгрыша грин-карт.

Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, передает Цензор.НЕТ.

Причина

Ноем назвала вопросы безопасности причиной этого решения. В частности, она упомянула о стрелке Клаудио Мануэле Невеше Валенте, который открыл огонь по студентам Браунского университета неделю назад.

"Этого мерзкого человека никогда не следовало допускать в нашу страну", - подчеркнула она.

Министр также напомнила о том, что в 2017 году президент Трамп боролся за прекращение этой программы после наезда грузовика в Нью-Йорке террористом ИГИЛ, который въехал в Штаты по программе DV1 и убил восемь человек.

"По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что эта катастрофическая программа не нанесет вреда ни одному американцу", - подытожила Ноем.

Автор: 

+5
Штати як й Європа, радо й легко дає домівку усілякому сміттю, але тим же спокійним й работящим українцям - зась. Це я більше про довоєнні спостереження пишу. Завжди дивував цей їхній дебільний підхід до емігрантів.
19.12.2025 08:57
+5
В США корінне населення - тільки індіанці. Всі решта - понаїхавші емігранти.
19.12.2025 09:14
+4
Праильно робить,,А краще як європідари назапрошували в Європу арабських дикунів???
19.12.2025 08:52
Трамп мільйонерів ласково запрошує в США - дуже гарні люди - Трамп
19.12.2025 08:47
Праильно робить,,А краще як європідари назапрошували в Європу арабських дикунів???
показать весь комментарий
19.12.2025 08:52
Їздив десь у 17 році до Парижу, то спогади такі собі. Усюди чорнота голозада шастає.
19.12.2025 09:00
Живе там мій племінник-каже шо просто жах з тими чортами.. І ще пропаганда ЛГБТ кругом..
19.12.2025 09:02
Ну зовсім як ху...лостан проповідує. Так чого ви туди їздите, або живете там. Бо звідти краще Україну любити
19.12.2025 09:40
Людина там живе вже 27 років і каже шо змінилось за цей час.
19.12.2025 09:48
Так в США ж не дикуни валили хмарочоси - близнюки і недавно по охоронцях в Вашингтоні теж не дикун стріляв а ідейний муслім
19.12.2025 10:06
Правильно.. Лізе туди різна погань яка потім обсирає країну та президента..якби ще прийняли шо всих хто живе менше 10 років і принижує (навіть в соцмережах) президента і країну депортувати нахрен
19.12.2025 08:50
Так можна дійти й до депортації самого "трампа", нащадка імміґрантів
19.12.2025 08:56
Можна все...
19.12.2025 08:57
Можно і Томаса Джефферсона відкопати і депортувати
19.12.2025 09:07
О-о-о... "русским духом" запахло... Тобто, "засмерділо кацапом"... Тільки для кацапів "президент - священна корова", яка не підлягає критиці...
19.12.2025 09:09
🤣🤣🤣🤣🤣Дурко..тобі жпороходрочеру як нікому відомо як це здувати пилинки ..так шо то від тебе посмердює
19.12.2025 09:16
Ти зовсім тупий, чи прикидаєшся
19.12.2025 09:41
В дзекало дивишся???Самокритично..🤣🤣🤣🤣🤣
19.12.2025 09:50
Штати як й Європа, радо й легко дає домівку усілякому сміттю, але тим же спокійним й работящим українцям - зась. Це я більше про довоєнні спостереження пишу. Завжди дивував цей їхній дебільний підхід до емігрантів.
19.12.2025 08:57
Українці визвались захищають майбутнє континенту 🤣🤣🤣🤣
19.12.2025 09:00
з чого ти взяв, що українці роботящі? в тебе є докази?

наприклад я бачу, що ніфіга українці в основному не роботящі. більшість ходить на роботу відбути зміну, і бажано ще й нічого не робити.
19.12.2025 09:02
вони думають шо нам платять🤣🤣🤣тож нехай думають шо ми працюєм(совдепівська приказка
19.12.2025 09:55
Я плачу хороші гроші і працюють дуже добре і мені заробляють на хліб з маслом,,,
19.12.2025 09:56
якщо у вас робітників небагато, то можна проконтролювати, а якщо більше тисячі наприклад, то там буде багато "працьовитих"
19.12.2025 09:58
Скільки людей не маю слава Богу.. Але там все давно придумано--розбиваються на ланки сектора бригади
19.12.2025 10:03
у нас так закони прописані, що якщо ти чи вся бригада поганенько але все ж працює, то роботодавцю дуже важко їх звільнити. а всіх особисто не перевіриш на співбесіді.
19.12.2025 10:08
Європейці ******* "різноманітність". Для них всі ці араби і азіати (точніше арабки і азіатки) здаються екзотикою. Може це древній інстинкт оновлення крові. Коли чужинець з сусідньої печери, племені, неважливо звідки, інстинктивно був краще для продовження роду. Ті кому подобалися свої вимирали через кровозмішення.
19.12.2025 09:17
@причина - безпека@

сомневаюсь. Думаю что настоящая причина - продажа вида на жительство за миллионы долларов. Кто будет выкладывать такие деньжища, если существовавала бесплатная Грин Кард ?
19.12.2025 09:01
основна причина - це їхні середньострокові плани з роботизації підприємств і автоматизації перевезень, не потрібно буде стільки робочих рук, тому й не пускають.

а мільйонери - це трохи інше, це вливання грошей в економіку країни.
19.12.2025 09:05
не уверен. Думаю, что корень проблемы -- это нелюбовь (мягко говоря) администрации Трампа ко всем эмигрантам в США и изоляционистская политика Белого Дома.
19.12.2025 09:15
ну так, ви праві, ц е просто нелюбов до емігрантів, а не чіткі плани на найближче десятиліття, це ж америка - там всі тупі.
19.12.2025 09:20
дешевий популізм
19.12.2025 09:04
В США корінне населення - тільки індіанці. Всі решта - понаїхавші емігранти.
19.12.2025 09:14
Ну от і все, мрія про переїзд в США накрилася мідним тазом. Підарас помаранчевий.
19.12.2025 09:49
Мало хто з європейців та американців, навіть освічених і тих, хто цікавиться політикою, уявляє, яку небезпеку становить для західного цивілізованого світу іслам. На слова знаючих людей в цьому питанні, що мета ісламу встановлення на планеті Земля Всесвітнього халіфату, євро і американські благодушні придурки махають ручками - не треба нагнітати і поширювати дурниці.
19.12.2025 10:23
Знайдіть статтю "Паразит и хозяин. Тактика исламизации Европы." автор Виктор Вольский і вам багато що стане зрозумілим.
Цитата: "Нельзя не изумляться поразительной изобретательности природы, придумавшей великое множество чрезвычайно изощренных приемов борьбы за жизнь. Вот, например, как продляет свой род сколия гигантская (лат. Megascolia maculata). Личинка этой хищной осы - паразит, который питается личинками жука, живущими в почве, но пропитание своему потомству добывает взрослая особь. Она находит подходящего хозяина (так по-научному называют жертву хищной осы) - личинку жука-носорога, словно специально предназначеную на роль провианта для сколий, одним ударом жала в нижнюю часть груди, где объединены в единый узел основные грудные и брюшные нервные центры, парализует свою жертву и откладывает на ее тело свое яйцо. Вылупившаяся из него осиная личинка, снабженная острыми крючками-челюстями, не мешкая, вгрызается в покровы своего обездвиженного хозяина. Добравшись до мягких тканей, она погружает в них голову и приступает к трапезе, которая длится до тех пор, пока запас пищи не будет полностью израсходован. Причем поедание беспомощного хозяина происходит в строго определенной последовательности: сначала съедаются наименее важные органы, такие как мышцы, кровь, жировое тело, и только под конец приходит черед самой важной системы - нервной. Вследствие этого парализованная жертва до самого последнего момента живет, т.е. остается пригодной в качестве пищи. Таким леденящим душу способом - посредством заготовки «живых консервов» - растущая личинка хищника обеспечивается свежей едой.

Не знаю, насколько были сведущи в биологии вожди воинствующего ислама, но именно описанный прием они избрали несколько десятилетий назад для покорения Запада. Их тактику можно суммировать следующим образом: внедриться в страны процветающего Запада, укорениться под боком у пребывающего в блаженном неведении местного населения, парализовать его волю к сопротивлению ядом политкорректности и мультикультурализма и постепенно выгрызать общество изнутри, размножаясь и питаясь за его счет, до тех пор, пока местная цивилизация не умрет и Европа окажется в полной власти пришельцев."
19.12.2025 10:31
 
 