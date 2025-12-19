Трамп подписал оборонный законопроект: $800 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год. В нем предусмотрена помощь для Украины в сумме $800 млн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Подписанный президентом Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы США в размере 901 млрд долларов.

Поддержка Украины

На помощь Киеву в сфере безопасности предусмотрено $800 млн - по $400 млн в течение 2026-2027 годов. Эти средства будут переданы в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, в рамках которой американские компании оплачивают поставки оружия для ВСУ.

Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры, пытаясь остановить войну России против Украины.

