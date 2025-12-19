РУС
Новости помощь Украине от США
672 8

Трамп подписал оборонный законопроект: $800 млн для Украины

США выделяют $800 млн Украине в 2026 году: подписан законопроект Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год. В нем предусмотрена помощь для Украины в сумме $800 млн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Подписанный президентом Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы США в размере 901 млрд долларов.

Поддержка Украины

На помощь Киеву в сфере безопасности предусмотрено $800 млн - по $400 млн в течение 2026-2027 годов. Эти средства будут переданы в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, в рамках которой американские компании оплачивают поставки оружия для ВСУ.

Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры, пытаясь остановить войну России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о переговорах в Майами: "Надеюсь, Украина будет действовать быстро"

США (28698) Трамп Дональд (7282)
дивно, американці повинні були виділяти по 60 млрд на рік, пожиттєво
19.12.2025 08:11 Ответить
Не зажирно для України? - Байден надавав допомогу на десятки лярдів
19.12.2025 08:15 Ответить
А якби Трамп був президентом, ці гроші взагалі б пішли другу Ьлядіміру.
19.12.2025 08:17 Ответить
Ось чому Трамп ніколи не були типу *****. Не та система.
19.12.2025 08:23 Ответить
З паршивого рудого цапа хочь вовни клок.
19.12.2025 08:26 Ответить
Він що - здурів ? Йому ж ***** - по шапці надає !!
19.12.2025 08:31 Ответить
Байден за місяць в десятеро більше давав і то вважалося "по троху". А це взагалі ні про що. Руда мавпа таки соснула у ***** чупачупс.
19.12.2025 08:32 Ответить
це 160 ракет для патріот, аж на два місяці
19.12.2025 08:58 Ответить
 
 