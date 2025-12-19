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Трамп підписав оборонний законопроєкт: $800 млн для України
Президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік. У ньому передбачено допомогу для України у сумі $800 млн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Підписаний президентом Трампом закон передбачає рекордні щорічні військові витрати США у розмірі 901 млрд доларів.
Підтримка України
На безпекову допомогу Києву передбачено $800 млн - по $400 млн протягом 2026-2027 років. Ці кошти будуть передані в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої американські компанії оплачують постачання зброї для ЗСУ.
Це відбувається на тлі того, що команда Трампа веде переговори, намагаючись зупинити війну Росії проти України.
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