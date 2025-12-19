Трамп підписав оборонний законопроєкт: $800 млн для України

Президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік. У ньому передбачено допомогу для України у сумі $800 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підписаний президентом Трампом закон передбачає рекордні щорічні військові витрати США у розмірі 901 млрд доларів.

Підтримка України

На безпекову допомогу Києву передбачено $800 млн - по $400 млн протягом 2026-2027 років. Ці кошти будуть передані в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої американські компанії оплачують постачання зброї для ЗСУ.

Це відбувається на тлі того, що команда Трампа веде переговори, намагаючись зупинити війну Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про переговори у Маямі: "Сподіваюся, Україна діятиме швидко"