США отменили санкции против компаний, поставлявших оборудование для ВПК России

Министерство финансов США сняло санкционные ограничения с ряда компаний и лиц, ранее сотрудничавших с российским оборонным сектором.

Кто попал под исключение

В частности, отмечается, что из санкционного списка исключили несколько иностранных компаний и физических лиц:

Компания Veles International Limited и ее владелец Дмитрий Бугаенко. Фирма является дочерней структурой московской инвестиционной организации, при этом сами российские юрлица группы остаются под санкциями;

компания Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджер Евгения Дремова. Ранее фирма обеспечивала российские подсанкционные предприятия высокотехнологичным оптоэлектронным и лабораторным оборудованием;

дубайская компания 365 Days Freight Services FZCO и турецкая Etasis, которые занимались экспортом техники для нужд ВПК России.

Также под ослабление попала турецкая CPS Proses, поставлявшая станки немецкого и американского производства российскому оборонному подрядчику.

Минфин не комментирует решение

США пока не комментируют мотивы принятого решения. Также остается неизвестным, изменит ли Вашингтон свою политику в отношении российских фирм, которые были конечными получателями продукции от указанных посредников.

Обычно такие исключения из списков могут быть связаны с прекращением подсанкционной деятельности компаний, сменой владельцев или сотрудничеством со следствием, однако подтвержденной информации по этим случаям нет.

