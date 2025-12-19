РУС
Новости Санкции США против России
3 270 32

США отменили санкции против компаний, поставлявших оборудование для ВПК России

США сняли санкции с компаний, связанных с российским ВПК

Министерство финансов США сняло санкционные ограничения с ряда компаний и лиц, ранее сотрудничавших с российским оборонным сектором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минфин США.

Кто попал под исключение

В частности, отмечается, что из санкционного списка исключили несколько иностранных компаний и физических лиц:

  • Компания Veles International Limited и ее владелец Дмитрий Бугаенко. Фирма является дочерней структурой московской инвестиционной организации, при этом сами российские юрлица группы остаются под санкциями;
  • компания Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджер Евгения Дремова. Ранее фирма обеспечивала российские подсанкционные предприятия высокотехнологичным оптоэлектронным и лабораторным оборудованием;
  • дубайская компания 365 Days Freight Services FZCO и турецкая Etasis, которые занимались экспортом техники для нужд ВПК России.
  • Также под ослабление попала турецкая CPS Proses, поставлявшая станки немецкого и американского производства российскому оборонному подрядчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США смягчили санкции против российских банков для финансирования ядерной энергетики. ПЕРЕЧЕНЬ

Минфин не комментирует решение

США пока не комментируют мотивы принятого решения. Также остается неизвестным, изменит ли Вашингтон свою политику в отношении российских фирм, которые были конечными получателями продукции от указанных посредников.

Обычно такие исключения из списков могут быть связаны с прекращением подсанкционной деятельности компаний, сменой владельцев или сотрудничеством со следствием, однако подтвержденной информации по этим случаям нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о переговорах в Майами: "Надеюсь, Украина будет действовать быстро"

россия санкции США
19.12.2025 07:43
Штатам залишилось надати Росії зброю у вигляді неоплатної допомоги.

Так знайшли винуватся у вбивстві Епштейна, чи вже і не шукають?
19.12.2025 07:46
Дякуємо. Дуже дякуємо!
19.12.2025 07:40
Про що і мова,рашка використовує імітацію перемовин для помякшення санкцій.А наші дограються до санкцій на Україну
19.12.2025 07:40
Поясни, що таке "а наші дограються до санкції на Україну". Бо текст трохи по-дєбільному написаний. Наші такі погані не хочуть миру, а лапті і сша такі хороші миру хочуть?
19.12.2025 07:52
Ну може в сенсі: нашим треба менше красти. В штатах послухали плівки міністерства дічі та вирішили: чому ми маємо себе в чомусь обмежувати.
19.12.2025 07:56
Менше хамити союзникам і менше бюджет пиляти
19.12.2025 08:06
Про бюджет згоден, про хамство не згоден. Ми захищаємось і Європу захищаємо в страшній війні і нам постійно хтось плює в спину, то поляки, то американці, про угорців і словаків взагалі мовчу. І ми це все терпимо, вибору нема. Не чув про хамство з нашого боку. Якісь окремі ексцеси то таке.
19.12.2025 09:04
Дякуємо. Дуже дякуємо!
19.12.2025 07:40
19.12.2025 07:43
Штатам залишилось надати Росії зброю у вигляді неоплатної допомоги.

Так знайшли винуватся у вбивстві Епштейна, чи вже і не шукають?
19.12.2025 07:46
За трампона, влада америкосів, стала такими ж підарасами, як і ******** з мухосранська. Зеленожопі, техніка ****** із за океану вже викопує українські корисні копалини на які вас розвели.
19.12.2025 07:49
уже викопує ???
показать весь комментарий
Немає слів а матюки не допоможуть послать трампа разоміз зятем і вітьком поміч не варто ждать від опудала рудого
19.12.2025 07:49
Прийшли матеріали від Епштейна(((
19.12.2025 07:54
так так і так поставляли ,це нічого не міняє
19.12.2025 07:55
Трамп і його банда імітують переговори для послаблення санкцій проти росії ,а наші дурники граются в переговори щоб догодити трампу.
19.12.2025 07:57
!!!!!!!!!!
19.12.2025 08:16
Американське ху...ло отримало новий наказ від фсбшників ху...лостану. Мабуть ху...до вже не опускається до цього
19.12.2025 07:58
Такое впечатления, что московия , китай и пиндосы пытаются развалить и уничтожить ЕС .Им активно в этом помогают гнилушки в виде мадьяр и словаков. И конечно же зеленский со товарищами тоже не отстают!
19.12.2025 07:59
Україна як держава заслуговує санкцій.ні прав людини,ні справедливості,корупція у всих сферах управління,замовні вбивства людей.
19.12.2025 08:07
Ну нельзя же быть таким жалким, тарзанчик.
Кстати, где переводишь, в Гугле или в дипл?
19.12.2025 08:16
а що я сказав не так кацапорилий ? нічим не відрізняємось від рашки - бо при владі в Україні агенти кремля.чи тобі не доходить - ти тупий ?
19.12.2025 08:18
Я же говорю, вы жалкие от природы. Гены надрессированы сотнями лет отрицательной селекции. Вас, как начиная с Ивана Грозного начали драть, так дерут до сих пор, все кому не лень.
И не воняй больше тут. Иди, лучше, проспись, правдоруб
19.12.2025 09:08
Людина мавпа ти може заслуговуєш на знищення алеж ніхто тебе не прибив
19.12.2025 08:21
окрім погроз і образ ти нічого не знаєш ? тоді тебе оприходують.
19.12.2025 08:32
тарзан кравчеко, ты идиот с рождения или с 2019? Какое отношение до убийств и коррупции имеет государство Украина? Может всё таки к этим преступлениям имеют отношение граждане это этой страны? И скорее всего те за которых ты голосовал в 2019! Т. е., твои кумиры!
19.12.2025 08:31
ідіот ти.кого вбили з оточення зеленського ? нікого.з опозиції ? - монастирський з свитою,Андрій Парубій,Фаріон,Юра Каракай,Балашов,Ганул і т.д.перечислять ще можна багато.чому не зважаючи на антисемітський лемент задньоприводних не вбили жодного єврея при владі які відкрито цинічно і зухвало грабували Україну.може тому що вбивали євреї ? чи євреї не можуть вбивати ? в секторі Газа наприклад.
19.12.2025 08:37
Поло умный любитель зеленского! Где , кого и когда убило государство Украина? Ты же в своих посланиях пытаешься именно это сообщить!
19.12.2025 08:57
Так вже не євреї а агенти кремля?
19.12.2025 08:48
США - мародери
19.12.2025 08:14
... мошкодери.
19.12.2025 08:17
Гешефтники, тобто.
19.12.2025 08:19
США -спонсор тероризму та заохочувачі геноциду. Приїхали.
19.12.2025 08:42
скоро синки трампа отримають посади в газпромі?
19.12.2025 08:57
 
 