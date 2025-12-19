США скасували санкції проти компаній, які постачали обладнання для ВПК Росії

Міністерство фінансів США зняло санкційні обмеження з низки компаній та осіб, що раніше співпрацювали з російським оборонним сектором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінфін США.

Хто потрапив під виключення

Зокрема зазначається, що з санкційного списку виключили декілька іноземних компаній та фізичних осіб:

Компанія Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Фірма є дочірньою структурою московської інвестиційної організації, при цьому самі російські юрособи групи залишаються під санкціями;

компанія Hi-Tech Koneisto та її топменеджерка Євгенія Дрьомова. Раніше фірма забезпечувала російські підсанкційні підприємства високотехнологічним оптоелектронним та лабораторним обладнанням;

дубайська компанія 365 Days Freight Services FZCO та турецька Etasis, які займалися експортом техніки для потреб ВПК Росії.

також під послаблення потрапила турецька CPS Proses, що постачала верстати німецького та американського виробництва російському оборонному підряднику.

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Мінфін не коментує рішення

США наразі не коментують мотиви ухваленого рішення. Також залишається невідомим, чи змінить Вашингтон свою політику щодо російських фірм, які були кінцевими отримувачами продукції від зазначених посередників.

Зазвичай такі виключення зі списків можуть бути пов'язані з припиненням підсанкційної діяльності компаній, зміною власників або співпрацею зі слідством, проте підтвердженої інформації щодо цих випадків немає.

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