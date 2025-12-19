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Новини Грін-карта США
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Штати призупинили програму розіграшу грін-карт: причина - безпека

США зупинили програму розіграшу грін-карт

Сполучені Штати призупиняють програму розіграшу грін-карт.

Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, передає Цензор.НЕТ.

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Причина

Ноем назвала безпекові питання причиною цього рішення. Зокрема, вона згадала про стрільця Клаудіо Мануеля Невеша Валенте, який відкрив вогонь по студентах Браунського університету тиждень тому.

"Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни", - наголосила вона.

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Міністерка також нагадала про те, що у 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після наїзду вантажівки у Нью-Йорку терористом ІДІЛ, який в'їхав до Штатів за програмою DV1, та вбив вісьмох людей.

"За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що ця катастрофічна програма не завдасть шкоди жодному американцю", - підсумувала Ноем.

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США зупинили програму розіграшу грін-карт

Автор: 

США (26875) тероризм (2803)
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Топ коментарі
+5
Штати як й Європа, радо й легко дає домівку усілякому сміттю, але тим же спокійним й работящим українцям - зась. Це я більше про довоєнні спостереження пишу. Завжди дивував цей їхній дебільний підхід до емігрантів.
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19.12.2025 08:57 Відповісти
+5
В США корінне населення - тільки індіанці. Всі решта - понаїхавші емігранти.
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19.12.2025 09:14 Відповісти
+4
Праильно робить,,А краще як європідари назапрошували в Європу арабських дикунів???
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19.12.2025 08:52 Відповісти

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