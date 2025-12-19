Штати призупинили програму розіграшу грін-карт: причина - безпека

Сполучені Штати призупиняють програму розіграшу грін-карт.

Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, передає Цензор.НЕТ.

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Причина

Ноем назвала безпекові питання причиною цього рішення. Зокрема, вона згадала про стрільця Клаудіо Мануеля Невеша Валенте, який відкрив вогонь по студентах Браунського університету тиждень тому.

"Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни", - наголосила вона.

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Міністерка також нагадала про те, що у 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після наїзду вантажівки у Нью-Йорку терористом ІДІЛ, який в'їхав до Штатів за програмою DV1, та вбив вісьмох людей.

"За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що ця катастрофічна програма не завдасть шкоди жодному американцю", - підсумувала Ноем.

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