Решение ЕС о финансовой поддержке Украины - это сильный политический сигнал, - Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал решение ЕС о совместном заимствовании 90 млрд евро для Украины мощным политическим сигналом и инвестицией в безопасность Европы.

об этом сообщает Европейская правда.

Вевер подчеркнул, что помощь Украине не является благотворительностью, а является стратегической инвестицией в собственную безопасность.

"Никогда не было никаких споров о том, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать", – сказал он.

Финансовая стабильность и поддержка Украины

Вевер объяснил, что если бы Европа "ушла без соглашения", это стало бы катастрофой не только для Украины, но и для самой Европы.

"Если бы мы оставили Брюссель разделенным, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это было бы полной катастрофой и сигналом миру, что Европа больше не способна ничего сделать", – заявил премьер.

По его словам, ЕС нашел решение, которое все могут поддержать.

Вевер подчеркнул, что принятое решение обеспечивает Украине надежное финансирование на ближайшие два года.

"Украина получила срочное, предсказуемое и надежное финансирование. Это стабильное, юридически прочное и финансово надежное европейское решение", – отметил он.

Также премьер добавил, что замороженные активы РФ останутся "глобализированными" и в конечном итоге будут использованы для возмещения ущерба, нанесенного войной против Украины.

Европа сохраняет единство и влияние

По словам Вевера, решение укрепляет финансовую стабильность и поддерживает единство Европы:

"Мы избежали хаоса, раскола. Единство европейских государств сегодня означает, что Европа остается важным игроком на геополитической арене".

Премьер также подчеркнул, что решение защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро, а голос малых и средних государств-членов имеет значение в коллективном принятии решений.

Вевер подчеркнул важность правовой определенности и международного права:

"Мы избежали создания прецедента, который мог бы подорвать правовую определенность во всем мире. Европа уважает право даже тогда, когда это трудно".

Он подытожил, что Европа подала сильный политический сигнал:

"Европа поддерживает Украину. Европа остается единой. Европа действует ответственно, и Европа все еще имеет значение".

