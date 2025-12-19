Решение ЕС о финансовой поддержке Украины - это сильный политический сигнал, - Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал решение ЕС о совместном заимствовании 90 млрд евро для Украины мощным политическим сигналом и инвестицией в безопасность Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Вевер подчеркнул, что помощь Украине не является благотворительностью, а является стратегической инвестицией в собственную безопасность.
"Никогда не было никаких споров о том, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать", – сказал он.
Финансовая стабильность и поддержка Украины
Вевер объяснил, что если бы Европа "ушла без соглашения", это стало бы катастрофой не только для Украины, но и для самой Европы.
"Если бы мы оставили Брюссель разделенным, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это было бы полной катастрофой и сигналом миру, что Европа больше не способна ничего сделать", – заявил премьер.
По его словам, ЕС нашел решение, которое все могут поддержать.
Вевер подчеркнул, что принятое решение обеспечивает Украине надежное финансирование на ближайшие два года.
"Украина получила срочное, предсказуемое и надежное финансирование. Это стабильное, юридически прочное и финансово надежное европейское решение", – отметил он.
Также премьер добавил, что замороженные активы РФ останутся "глобализированными" и в конечном итоге будут использованы для возмещения ущерба, нанесенного войной против Украины.
Европа сохраняет единство и влияние
По словам Вевера, решение укрепляет финансовую стабильность и поддерживает единство Европы:
"Мы избежали хаоса, раскола. Единство европейских государств сегодня означает, что Европа остается важным игроком на геополитической арене".
Премьер также подчеркнул, что решение защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро, а голос малых и средних государств-членов имеет значение в коллективном принятии решений.
Вевер подчеркнул важность правовой определенности и международного права:
"Мы избежали создания прецедента, который мог бы подорвать правовую определенность во всем мире. Европа уважает право даже тогда, когда это трудно".
Он подытожил, что Европа подала сильный политический сигнал:
"Европа поддерживает Украину. Европа остается единой. Европа действует ответственно, и Европа все еще имеет значение".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль