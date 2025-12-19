Бабіш про позику €90 млрд для України: "Дивно, адже раніше анонсували наближення мирної угоди"

Новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що заморожені активи Росії слід використовувати лише після завершення російсько-української війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International.

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За його словами, передчасне надання фінансової допомоги Україні "на два роки вперед" видається дивним, адже раніше анонсували наближення мирної угоди.

Бабіш також зазначив, що під час нічних переговорів щодо "репараційної позики" більшість європейських лідерів нібито "не зрозуміли текст", і підкреслив, що Чехія не братиме на себе відповідальності за позику.

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Саміт Європейського Союзу ухвалив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. За словами Бабіша, деякі країни наполягали на використанні заморожених активів Росії, проте він вважає, що це питання варто відкласти до завершення війни.

Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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