Бабиш о займе €90 млрд для Украины: "Странно, ведь ранее анонсировали приближение мирного соглашения"

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что замороженные активы России следует использовать только после завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, преждевременное предоставление финансовой помощи Украине "на два года вперед" выглядит странным, ведь ранее анонсировали приближение мирного соглашения.

Бабиш также отметил, что во время ночных переговоров по "репарационному займу" большинство европейских лидеров якобы "не поняли текст", и подчеркнул, что Чехия не будет брать на себя ответственность за заем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин о замороженных активах РФ для Украины: "Это грабеж, поэтому последствия будут тяжелыми"

Саммит Европейского Союза принял решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. По словам Бабиша, некоторые страны настаивали на использовании замороженных активов России, однако он считает, что этот вопрос стоит отложить до окончания войны.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы-республиканцы призвали Трампа предоставить Украине все замороженные в США российские активы