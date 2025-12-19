РУС
Передача Украине замороженных средств РФ
Бабиш о займе €90 млрд для Украины: "Странно, ведь ранее анонсировали приближение мирного соглашения"

Бабіш

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что замороженные активы России следует использовать только после завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

По его словам, преждевременное предоставление финансовой помощи Украине "на два года вперед" выглядит странным, ведь ранее анонсировали приближение мирного соглашения.

Бабиш также отметил, что во время ночных переговоров по "репарационному займу" большинство европейских лидеров якобы "не поняли текст", и подчеркнул, что Чехия не будет брать на себя ответственность за заем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин о замороженных активах РФ для Украины: "Это грабеж, поэтому последствия будут тяжелыми"

Саммит Европейского Союза принял решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. По словам Бабиша, некоторые страны настаивали на использовании замороженных активов России, однако он считает, что этот вопрос стоит отложить до окончания войны.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы-республиканцы призвали Трампа предоставить Украине все замороженные в США российские активы

Ще одне орбаноподібне в Європі з'явилося.
Справжній ждун, вилазять як гриби коли настає потреба.
Придурок, ці гроші потрібні зруйнованій кацапами українській економіці. І на захист від кацапських ракет та бомб, які продовжують її руйнувати. Хоча ти, кончене, і так це чудово розумієш. Просто виконуєш свій номер за гроші *****.
Справжній ждун, вилазять як гриби коли настає потреба.
Ще одне орбаноподібне в Європі з'явилося.
Ну так їх і будуть використовувати після війни на користь України. А поки вони заморожені і кацапам не дістануться. Чого ************ жопою крутиш?
За мирну угоду - всі запитання і претензії до агента фсб "Краснова". Це його спеціалізація.
Придурок, ці гроші потрібні зруйнованій кацапами українській економіці. І на захист від кацапських ракет та бомб, які продовжують її руйнувати. Хоча ти, кончене, і так це чудово розумієш. Просто виконуєш свій номер за гроші *****.
Це не придурок, це колишній агент stb (чехословацький кгб). Чехи кажуть, що лапті рекордно потратились на вибори в Чехії.
Не буде ніякої мирної угоди, і це потрібно говорити, Україна доведе цю війну до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
Матка бозка, вже їдешь з Польші звільняти і знищувати?
І до чого ти це ляпнув?
чехія забула 1968 рік. вибір чехов бабіша це деменція нації.
