Конфликт в ЕС? Макрон предал Мерца, и он за это заплатит, - Financial Times

В Европейском Союзе обострился конфликт между Францией и Германией по поводу дальнейшей поддержки Украины за счет замороженных российских активов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Financial Times.

Разногласия между Берлином и Парижем все чаще называют символом ослабления традиционного франко-германского тандема, который годами был движущей силой ключевых решений в ЕС. На этот раз спор касается возможности направить около 210 млрд евро российских активов на финансирование потребностей Украины.

Читайте также: Великобритания отказалась использовать 8 миллиардов фунтов замороженных активов РФ после решения ЕС, - FT

Позиции Берлина и Парижа

Канцлер Германии Фридрих Мерц, по данным издания, выступал одним из главных сторонников использования замороженных российских средств для помощи Киеву. Он рассматривает это как инструмент усиления поддержки Украины без дополнительной нагрузки на бюджеты стран ЕС.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон публично избегал четких заявлений, а его окружение в частных беседах выражало сомнения относительно юридической правомерности такого шага. В конце концов Париж присоединился к Бельгии, Италии и другим странам, которые выступают против использования российских денег.

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить цену", - заявил на условиях анонимности высокопоставленный дипломат ЕС.

Читайте также: Бабиш о займе €90 млрд для Украины: "Странно, ведь ранее анонсировали приближение мирного соглашения"

Ослабление франко-германского тандема

Аналитики отмечают, что ситуация демонстрирует изменение ролей внутри Евросоюза. Если раньше именно Германию считали фактором сдерживания решений, то теперь инициативу проявляет Берлин, в то время как Париж действует осторожнее из-за внутренних финансовых и политических проблем.

По словам руководителя европейского направления Eurasia Group Муджтабы Рахмана, произошел "полный переворот" в балансе влияния. Франция, несмотря на активную риторику о сильной Европе, все чаще ставит на первое место собственные национальные интересы.

Financial Times также обращает внимание, что Мерц фактически перенял ряд идей, которые ранее продвигал Париж, в частности стратегическую автономию ЕС и усиление защиты единого рынка. В то же время в Брюсселе растет разочарование действиями Франции, которую все чаще воспринимают как страну громких заявлений без практических шагов.

Читайте также: Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов, - Зеленский

Читайте также: Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину: решили не садиться на этот поезд, - Орбан