Конфликт в ЕС? Макрон предал Мерца, и он за это заплатит, - Financial Times

Макрон и Мерц поссорились

В Европейском Союзе обострился конфликт между Францией и Германией по поводу дальнейшей поддержки Украины за счет замороженных российских активов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Financial Times.

Разногласия между Берлином и Парижем все чаще называют символом ослабления традиционного франко-германского тандема, который годами был движущей силой ключевых решений в ЕС. На этот раз спор касается возможности направить около 210 млрд евро российских активов на финансирование потребностей Украины.

Читайте также: Великобритания отказалась использовать 8 миллиардов фунтов замороженных активов РФ после решения ЕС, - FT

Позиции Берлина и Парижа

Канцлер Германии Фридрих Мерц, по данным издания, выступал одним из главных сторонников использования замороженных российских средств для помощи Киеву. Он рассматривает это как инструмент усиления поддержки Украины без дополнительной нагрузки на бюджеты стран ЕС.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон публично избегал четких заявлений, а его окружение в частных беседах выражало сомнения относительно юридической правомерности такого шага. В конце концов Париж присоединился к Бельгии, Италии и другим странам, которые выступают против использования российских денег.

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить цену", - заявил на условиях анонимности высокопоставленный дипломат ЕС.

Читайте также: Бабиш о займе €90 млрд для Украины: "Странно, ведь ранее анонсировали приближение мирного соглашения"

Ослабление франко-германского тандема

Аналитики отмечают, что ситуация демонстрирует изменение ролей внутри Евросоюза. Если раньше именно Германию считали фактором сдерживания решений, то теперь инициативу проявляет Берлин, в то время как Париж действует осторожнее из-за внутренних финансовых и политических проблем.

По словам руководителя европейского направления Eurasia Group Муджтабы Рахмана, произошел "полный переворот" в балансе влияния. Франция, несмотря на активную риторику о сильной Европе, все чаще ставит на первое место собственные национальные интересы.

Financial Times также обращает внимание, что Мерц фактически перенял ряд идей, которые ранее продвигал Париж, в частности стратегическую автономию ЕС и усиление защиты единого рынка. В то же время в Брюсселе растет разочарование действиями Франции, которую все чаще воспринимают как страну громких заявлений без практических шагов.

Читайте также: Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов, - Зеленский

Читайте также: Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину: решили не садиться на этот поезд, - Орбан

Германия (7457) Франция (3662) Макрон Эмманюэль (1538) замороженные активы (533) война в Украине (7303) Фридрих Мерц (335)
это плохо,но не смертельно. ЕС принял решение предоставить Украине кредит на 90 млрд евро. сумма немалая,главное убрать зелёную гниду от власти.
21.12.2025 20:39 Ответить
Паскудна новина!
21.12.2025 20:35 Ответить
француз, виявився руснявим ...шкода
21.12.2025 20:44 Ответить
Франція може відмовитися виплачувати свою частину, як це зробили вже 4 країни.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:52 Ответить
хранцузы в своём амплуа,тут удивляться нечему. вспомните кретина де Голля...или вьетнамскую эпопею лягушатников,которую потом пришлось расхлёбывать штатам...
показать весь комментарий
21.12.2025 20:37 Ответить
Де Голль один из лучших президентов Франции.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:08 Ответить
"Віллі,ніґа?"
показать весь комментарий
21.12.2025 21:26 Ответить
Да-да, в глазах жабоедов, но это не мешало ему быть кретином в глазах остальных.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:26 Ответить
Плешивий з Рижим так стараються розвалити ЄС.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:42 Ответить
Макрон - приспособленец. Все уже забыли, как Маакрон часами вел беседы с Путлером, когда орки бомбили Украину. Этот шулер готов ради пиара даже стать адвокатом дьявола. Еще немного, и Европа умоется кровью
показать весь комментарий
21.12.2025 20:43 Ответить
Хто буде москвоботів банити? Пушкін?
показать весь комментарий
21.12.2025 21:06 Ответить
Нічого дивного… Макрон давно викликав недовіру - то вискочить з ініціативою введення військ, а потім язик в опу, то ще якісь піарініціативи озвучить. Не може бути порядним чувак з лицем Брута і підозрілой жєнщіной (((
показать весь комментарий
21.12.2025 20:51 Ответить
Макрон посипався?
показать весь комментарий
21.12.2025 20:53 Ответить
Він і не напружувавсь.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:07 Ответить
Я був позаторік у Парижі і мав необрежність під час однієї спільної вечері з місцевими сказати, що, мовляв, на тлі Шольца ваш Макрон іще не так і погано виглядає.

На мене всі гуртом подивилися, як на дурника. Я ті їхні обличчя добре собі затямив і постановив ніколи більше нічого доброго про Макрона не казати, щоб, бува, не пошитися в блазні.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:10 Ответить
Онліфанс є онліфанс )) тобі і шитися не треба, все і так ясно )
показать весь комментарий
21.12.2025 21:25 Ответить
Про Рок пророкує тільки з однєї платівки. Чого б йому не піти на свій улюбений той сайт і не зайнятися своєю улюбленою справою?..
показать весь комментарий
21.12.2025 21:32 Ответить
Кремльовська кансерва вибухнула нарештi!
показать весь комментарий
21.12.2025 20:56 Ответить
Коаліція не дуже охочих
показать весь комментарий
21.12.2025 21:00 Ответить
А я впевненна що це розписано по нотах! Макрону Пртнери відвели запрошувача хйла до пермовин Соллов"я прозвучало про Макрона - "свінья каторая нікогда не станєт боровом"
показать весь комментарий
21.12.2025 21:00 Ответить
Ну, добре, шо упевнена. Іди поспи.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:14 Ответить
Скурвился Макрон.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:03 Ответить
мабуть і "північноатлантична єдність" також штибу штука 🤔
показать весь комментарий
21.12.2025 21:03 Ответить
Що тут дивного німці і французи дві світові війни воювали один з одним ,
показать весь комментарий
21.12.2025 21:08 Ответить
Французы во все времена были ненадежными союзниками а Макрон хотя бы десятую долю сделал от того что заявлял.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:10 Ответить
Где то была аналитика, что макрон был на первом месте по разговорам, и только на 10-м по реальной помощи.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:22 Ответить
ЕС это попытка сшить несшиваемое. Пока Европа находилась на своем историческом экономическом пике (из-за того что 90% остального мира были обезьянами вытирающими зад корой), удавалось латать штанины деньгами. Но это так не работает, не может быть ЕС ради ЕС.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:16 Ответить
Французи продають компоненти для орківських винищувачів що скидають каби, нерозумію чому всі чекали від них інших рішень.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:24 Ответить
Так і нам дають. А наші міндічи крадуть і вивозять за кордон. І це всі бачать. Вони ж не дурні вкладать гроші у бездонну яму.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:27 Ответить
І це також, всі розуміють після багатьох корупційних скандалів, якщо надати кошти Україні зараз то вони просто пропадуть.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:33 Ответить
Вкотре впевнююсь в думці, що в критичні часи настає момент, коли майбутнє світу залежить від однієї особистості. Колись таким став сер Вінстон Черчиль. Зараз такою людиною може стати герр Фрідріх Мерц. Подивимось, на всю Західну цивілізацію єдина надія на нього.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:25 Ответить
 
 