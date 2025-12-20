РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
396 21

Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов, - Зеленский

Зеленский о замороженных активах РФ

Решение Европы выделить 90 миллиардов Украине является беспрецедентным решением, в то же время Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент ВладимирЗеленский в телеграм-канале.

Беспрецедентное решение

"Выделение Европой 90 миллиардов, которые в любом случае связаны с российскими активами, – это беспрецедентное решение, и оно будет иметь влияние и на мирные переговоры. Украина будет в более сильной позиции", – говорится в сообщении.

Украина рассчитывает на 210 млрд из активов РФ

"Мы получили эти средства на 2026–2027 годы, и мы рассчитываем на использование всех 210 миллиардов российских активов. Мы понимаем, что беспроцентные кредиты - 90 миллиардов - Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать эти репарации Украине. Поэтому это большая, реальная, важная победа, и не только финансово", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что геополитически и политически лидеры Европы показали свою мощь, и им хватило целостности для такого решения.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Топ комментарии
+5
Ще б пак! Тому буде малювати другий термін. Без варіантів!

показать весь комментарий
20.12.2025 18:51 Ответить
+3
вирішив останній куш зірвати і втекти?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:49 Ответить
+3
Ще першому терміну кінця-краю не видно.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
міндічі все руки потирають!
показать весь комментарий
20.12.2025 18:47 Ответить
10-15 % від цих 210 млрд російських активів пропустити через бек-офіс дЄрмака - гарна сума "на вихлопі".....
показать весь комментарий
20.12.2025 19:04 Ответить
БЛД йому шефіри тексти надсилають - ведуть на президентство на нові гешети?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:54 Ответить
Ще першому терміну кінця-краю не видно.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:54 Ответить
його кремль включив в друге коло - використання як многаразавага преза ?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:57 Ответить
Что ни говори но юморист он зачётный.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:52 Ответить
"Виділення Європою 90 мільярдів, які в будь-якому випадку повʼязані з російськими активами..."
Ці кошти наразі не надходять безпосередньо із заморожених російських активів - вони будуть надані через спільні запозичення ЄС.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:52 Ответить
та йому посрати - він не вигнав жодного з МІНДІЧмафії у владі сьогодні... Й вже капає своїм зловонними слюнями на УСЕ бабло від рашки в ЄС. Смердюче читайло текстів - Єрмак де? Подоляк де? ТАТАРОВ ДЕ? ПИШУТЬ тексти та контролюють спецпідрозділи захисту себе?

Добре що вирішено про 105 млрд дол . Якби оці його дрочиловопромови на бабло чули ПАРТНЕРИ сьогодні - не прйняли б й 90 млрд євро...
показать весь комментарий
20.12.2025 19:03 Ответить
плять вже руки до крові здер ,такий свербіж дістав....як би власною слиною часом , не захлеснувся..
показать весь комментарий
20.12.2025 18:53 Ответить
ДАВАЙ ЧЕСНО - російськомовні ЕВРЕЇ, а не Україна да?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:53 Ответить
зе:
показать весь комментарий
20.12.2025 18:54 Ответить
https://ibb.co/gbrP95CV
показать весь комментарий
20.12.2025 19:02 Ответить
Україну розривають на шматки, але ядерку робити не будемо, бо дауни...
показать весь комментарий
20.12.2025 19:13 Ответить
Так відверто про наміри вкрасти гроші ще ніхто не розповідав.
показать весь комментарий
20.12.2025 19:07 Ответить
и отримали ці кошти на 2026-2027 роки, і ми розраховуємо на використання всіх 210 мільярдів російських активів. Джерело: https://censor.net/ua/n3591585

Очевидно, гроші підуть на золоті унітази для банди зелених мародерів???
показать весь комментарий
20.12.2025 19:14 Ответить
 
 