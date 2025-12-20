Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов, - Зеленский

Решение Европы выделить 90 миллиардов Украине является беспрецедентным решением, в то же время Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент ВладимирЗеленский в телеграм-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Беспрецедентное решение

"Выделение Европой 90 миллиардов, которые в любом случае связаны с российскими активами, – это беспрецедентное решение, и оно будет иметь влияние и на мирные переговоры. Украина будет в более сильной позиции", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ЕС о финансовой поддержке Украины – это сильный политический сигнал, – Вевер

Украина рассчитывает на 210 млрд из активов РФ

"Мы получили эти средства на 2026–2027 годы, и мы рассчитываем на использование всех 210 миллиардов российских активов. Мы понимаем, что беспроцентные кредиты - 90 миллиардов - Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать эти репарации Украине. Поэтому это большая, реальная, важная победа, и не только финансово", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что геополитически и политически лидеры Европы показали свою мощь, и им хватило целостности для такого решения.

Читайте также: Зеленский о решении ЕС: Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы

Что предшествовало?