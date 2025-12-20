Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов, - Зеленский
Решение Европы выделить 90 миллиардов Украине является беспрецедентным решением, в то же время Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд российских активов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент ВладимирЗеленский в телеграм-канале.
Беспрецедентное решение
"Выделение Европой 90 миллиардов, которые в любом случае связаны с российскими активами, – это беспрецедентное решение, и оно будет иметь влияние и на мирные переговоры. Украина будет в более сильной позиции", – говорится в сообщении.
Украина рассчитывает на 210 млрд из активов РФ
"Мы получили эти средства на 2026–2027 годы, и мы рассчитываем на использование всех 210 миллиардов российских активов. Мы понимаем, что беспроцентные кредиты - 90 миллиардов - Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать эти репарации Украине. Поэтому это большая, реальная, важная победа, и не только финансово", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что геополитически и политически лидеры Европы показали свою мощь, и им хватило целостности для такого решения.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ці кошти наразі не надходять безпосередньо із заморожених російських активів - вони будуть надані через спільні запозичення ЄС.
Добре що вирішено про 105 млрд дол . Якби оці його дрочиловопромови на бабло чули ПАРТНЕРИ сьогодні - не прйняли б й 90 млрд євро...
Очевидно, гроші підуть на золоті унітази для банди зелених мародерів???