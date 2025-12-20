Україна розраховує на використання всіх 210 млрд російських активів, - Зеленський

Рішення Європи виділити 90 мільярдів Україні є безпрецедентним рішенням, водночас Україна розраховує на використання всіх 210 млрд російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

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Безпрецедентне рішення

"Виділення Європою 90 мільярдів, які в будь-якому випадку повʼязані з російськими активами, – це безпрецедентне рішення, і воно буде мати вплив і на мирні перемовини. Україна буде в більш сильній позиції", - йдеться і повідомленні.

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Україна розраховує на 210 млрд з активів РФ

"Ми отримали ці кошти на 2026–2027 роки, і ми розраховуємо на використання всіх 210 мільярдів російських активів. Ми розуміємо, що безпроцентні кредити – 90 мільярдів – Україна буде повертати тільки в тому випадку, якщо Росія буде виплачувати ці репарації Україні. Тому це велика, реальна, важлива перемога, і не тільки фінансово", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що геополітично й політично лідери Європи показали свою міць, і їм вистачило цілісності для такого рішення.

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