Україна розраховує на використання всіх 210 млрд російських активів, - Зеленський
Рішення Європи виділити 90 мільярдів Україні є безпрецедентним рішенням, водночас Україна розраховує на використання всіх 210 млрд російських активів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграм-каналі.
Безпрецедентне рішення
"Виділення Європою 90 мільярдів, які в будь-якому випадку повʼязані з російськими активами, – це безпрецедентне рішення, і воно буде мати вплив і на мирні перемовини. Україна буде в більш сильній позиції", - йдеться і повідомленні.
Україна розраховує на 210 млрд з активів РФ
"Ми отримали ці кошти на 2026–2027 роки, і ми розраховуємо на використання всіх 210 мільярдів російських активів. Ми розуміємо, що безпроцентні кредити – 90 мільярдів – Україна буде повертати тільки в тому випадку, якщо Росія буде виплачувати ці репарації Україні. Тому це велика, реальна, важлива перемога, і не тільки фінансово", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що геополітично й політично лідери Європи показали свою міць, і їм вистачило цілісності для такого рішення.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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