РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10396 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
1 769 39

Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину: решили не садиться на этот поезд, - Орбан

90 млрд евро для Украины: три страны ЕС решили не участвовать

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны не будут участвовать в механизме кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро, чтобы избежать финансовой нагрузки для своих граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьера Венгрии в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Венгрия, Словакия и Чехия решили не садиться на этот поезд. Таким образом мы уберегли наших детей и внуков от бремени этого колоссального кредита в 90 млрд евро", - прокомментировал Орбан соответствующее решение Европейского совета.

И добавил, что участие в таком механизме, по мнению Будапешта, создало бы значительную финансовую нагрузку для Венгрии.

По информации агентства APA, компромисс, достигнутый на саммите, предусматривает предоставление Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро для покрытия ее самых насущных финансовых потребностей в течение следующих двух лет. Средства планируется привлечь на финансовых рынках под гарантии общего бюджета ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение ЕС о финансовой поддержке Украины - это сильный политический сигнал, - Вевер

"Венгрия, Чехия и Словакия, однако, добились того, чтобы не участвовать в расходах", - отмечает также агентство.

Что предшествовало?

ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз сохраняет право использовать активы РФ для кредита Украине, - фон дер Ляйен

Автор: 

Венгрия (2261) Словакия (1106) Чехия (1856) Орбан Виктор (639)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ви головне потім не сідайте на поїзд що буде вас вагонами до Сибіру вести....хоча питати не будуть
показать весь комментарий
19.12.2025 14:04 Ответить
+14
Ідьте на дрезині до московських боліт
показать весь комментарий
19.12.2025 14:04 Ответить
+12
боже! как же без вас, кормильцы
показать весь комментарий
19.12.2025 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідьте на дрезині до московських боліт
показать весь комментарий
19.12.2025 14:04 Ответить
боже! как же без вас, кормильцы
показать весь комментарий
19.12.2025 14:04 Ответить
Ви головне потім не сідайте на поїзд що буде вас вагонами до Сибіру вести....хоча питати не будуть
показать весь комментарий
19.12.2025 14:04 Ответить
можна закрывать комментарии под этой новостью - лучше уже никто не скажет!
показать весь комментарий
19.12.2025 14:14 Ответить
ну й грайте годувальники ви наші в дурня на трьох
показать весь комментарий
19.12.2025 14:06 Ответить
Придурок,твій поїзд йде під откос.Випригнути вже не вдасться.Самогубець.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:06 Ответить
за чехів реально обідно, остальне шлак.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:07 Ответить
Словаки до Фіцо нам допомогали не менше ніж чехи до Вавриша, чи як там того поца кличуть...
показать весь комментарий
19.12.2025 14:43 Ответить
та да... оцей - ваш!
показать весь комментарий
19.12.2025 14:07 Ответить
мадяри та словаки то союзники гітлара ! там все зрозуміло! але чехи яким українські біженці підняли економіку!!1
показать весь комментарий
19.12.2025 14:08 Ответить
Черговий мудрий нарід.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:09 Ответить
Не хочете сідати на цей поїзд, бо вже сидите на швабрі?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:08 Ответить
Та повзіть ви вже нах...
показать весь комментарий
19.12.2025 14:08 Ответить
Нефтепровод Дружба пора закрывать. Можно даже прямо сегодня.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:10 Ответить
У мене враження, що від перекачки ******** нафти по цій трубі добряче живиться хтось з гешефтерів української влади.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:16 Ответить
На це вказуэ копійчана ціна на транзит.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:20 Ответить
Цей жабоподібний елемент ТАК говорить про 90 млрд. євро, неначе їх надає Україні не Євросоюз, а одна дотаційна Угорщина.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:12 Ответить
Воздастся сполна по делам вашим.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:13 Ответить
Особливо, коли будуть просить підряди на відновлення.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:40 Ответить
Як співають на болотах - єхай, єхай на х#й !
показать весь комментарий
19.12.2025 14:13 Ответить
Не розумію обурення в коментах.
Залишимо погляди їх теперішньої влади за дужками. А вони зобов'язані фінансувати нас? Ми підписували якісь договори з ними про це?

Те що в нас на 35 році незалежності немає реальних союзників, то це тільки наш провал.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:14 Ответить
Східні європейці. Люди з мерзкiм характером.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:15 Ответить
і ЄС уріже вам пайку
показать весь комментарий
19.12.2025 14:16 Ответить
Було б круто якби ЄС не фінансувало цих покидьків і не тягнули цей баласт троянський
показать весь комментарий
19.12.2025 14:21 Ответить
Да, на поезд вам не надо, вы неплохо на *** у ***** сидите...
показать весь комментарий
19.12.2025 14:23 Ответить
Небхідно давно перекрити нафтопровід Дружба, тільки завдяки ньому, ці троє отримують кошти від ху..ла.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:29 Ответить
трійка яку в ссср ставили на коліна
показать весь комментарий
19.12.2025 14:30 Ответить
на наступний рік їх знову залишиться двоє. без вітка орбанутого.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:30 Ответить
Під час виборів у "нульових" роках Йорбан взяв грошенята у Сєви Молілевіча (сексок КГБ),то з тих часів ця жаба холуй москалів! Тож нічому не дивуйтеся! Ця істота нявкає те,що на луб'янці напишуть
показать весь комментарий
19.12.2025 14:36 Ответить
Трійка в черзі на вихід з ЄС.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:42 Ответить
"Угорщина, Чехія та Словаччина не фінансуватимуть Україну"
Ухилянти
показать весь комментарий
19.12.2025 14:46 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 14:49 Ответить
а ми не сядемо в цей поїзд, бо у рашиста на кую ми сидимо(
показать весь комментарий
19.12.2025 14:56 Ответить
Посмотрим как запоют, когда им самим ЕС дотации обрежет
показать весь комментарий
19.12.2025 15:05 Ответить
прийде час , сядете на пляшку .
показать весь комментарий
19.12.2025 15:07 Ответить
Угорщина та Словаччина є дотаційними державами, отримують від ЄС більше, ніж вносять. То про яке фінансування може бути мова? Свої голі дупи прикрити самі не можуть, фінансувальники.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:09 Ответить
Як же ж кортить декому з наших сусідів ( їхній владі ) , побачити як кацапня - окуповує Україну . Як же ж їм хочеться побачити кацапські танки на своїх кордонах ..!! Ну прямо так кортить - аж до ********** в одному місці .!
Нічого не жалкують , і для цього готові принести в жертву - і добросусідські відносини , і репутацію , і все інше ,, аби лиш подивитись на те як розтерзають Україну .!!
показать весь комментарий
19.12.2025 15:10 Ответить
Вони думають, що Україну будуть ділити на пару з ******.....
А при такому розкладі отримають свою війну.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:25 Ответить
Ти дибіл ще ж на пенсію підеш. Не думає жаба за свою безпеку
показать весь комментарий
19.12.2025 15:26 Ответить
 
 