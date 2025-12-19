Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину: решили не садиться на этот поезд, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны не будут участвовать в механизме кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро, чтобы избежать финансовой нагрузки для своих граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьера Венгрии в соцсети Х.

"Венгрия, Словакия и Чехия решили не садиться на этот поезд. Таким образом мы уберегли наших детей и внуков от бремени этого колоссального кредита в 90 млрд евро", - прокомментировал Орбан соответствующее решение Европейского совета.

И добавил, что участие в таком механизме, по мнению Будапешта, создало бы значительную финансовую нагрузку для Венгрии.

По информации агентства APA, компромисс, достигнутый на саммите, предусматривает предоставление Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро для покрытия ее самых насущных финансовых потребностей в течение следующих двух лет. Средства планируется привлечь на финансовых рынках под гарантии общего бюджета ЕС.

"Венгрия, Чехия и Словакия, однако, добились того, чтобы не участвовать в расходах", - отмечает также агентство.

Что предшествовало?

ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

