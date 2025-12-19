Венгрия, Чехия и Словакия не будут финансировать Украину: решили не садиться на этот поезд, - Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны не будут участвовать в механизме кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро, чтобы избежать финансовой нагрузки для своих граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьера Венгрии в соцсети Х.
"Венгрия, Словакия и Чехия решили не садиться на этот поезд. Таким образом мы уберегли наших детей и внуков от бремени этого колоссального кредита в 90 млрд евро", - прокомментировал Орбан соответствующее решение Европейского совета.
И добавил, что участие в таком механизме, по мнению Будапешта, создало бы значительную финансовую нагрузку для Венгрии.
По информации агентства APA, компромисс, достигнутый на саммите, предусматривает предоставление Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро для покрытия ее самых насущных финансовых потребностей в течение следующих двух лет. Средства планируется привлечь на финансовых рынках под гарантии общего бюджета ЕС.
"Венгрия, Чехия и Словакия, однако, добились того, чтобы не участвовать в расходах", - отмечает также агентство.
Что предшествовало?
ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Залишимо погляди їх теперішньої влади за дужками. А вони зобов'язані фінансувати нас? Ми підписували якісь договори з ними про це?
Те що в нас на 35 році незалежності немає реальних союзників, то це тільки наш провал.
Ухилянти
Нічого не жалкують , і для цього готові принести в жертву - і добросусідські відносини , і репутацію , і все інше ,, аби лиш подивитись на те як розтерзають Україну .!!
А при такому розкладі отримають свою війну.