Угорщина, Чехія та Словаччина не фінансуватимуть Україну: вирішили не сідати на цей поїзд, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни не братимуть участь у механізмі кредитної підтримки України на 90 млрд євро, щоб уникнути фінансового навантаження для своїх громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі прем'єра Угорщини у соцмережі Х.

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"Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не сідати на цей поїзд. Таким чином ми вберегли наших дітей і онуків від тягаря цього колосального кредиту в 90 млрд євро", - прокоментував Орбан відповідне рішення Європейської ради.

Та додав, що участь у такому механізмі, на думку Будапешта, створила б значне фінансове навантаження для Угорщини.

За інформацією агенства APA, компроміс, досягнутий на саміті, передбачає надання Україні безвідсоткового кредиту в розмірі 90 млрд євро для покриття її найнагальніших фінансових потреб упродовж наступних двох років. Кошти планується залучити на фінансових ринках під гарантії спільного бюджету ЄС.

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"Угорщина, Чехія та Словаччина, однак, домоглися того, щоб не брати участь у витратах", - зазначає також агентство.

Що передувало?

ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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