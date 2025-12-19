Угорщина, Чехія та Словаччина не фінансуватимуть Україну: вирішили не сідати на цей поїзд, - Орбан
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни не братимуть участь у механізмі кредитної підтримки України на 90 млрд євро, щоб уникнути фінансового навантаження для своїх громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі прем'єра Угорщини у соцмережі Х.
"Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не сідати на цей поїзд. Таким чином ми вберегли наших дітей і онуків від тягаря цього колосального кредиту в 90 млрд євро", - прокоментував Орбан відповідне рішення Європейської ради.
Та додав, що участь у такому механізмі, на думку Будапешта, створила б значне фінансове навантаження для Угорщини.
За інформацією агенства APA, компроміс, досягнутий на саміті, передбачає надання Україні безвідсоткового кредиту в розмірі 90 млрд євро для покриття її найнагальніших фінансових потреб упродовж наступних двох років. Кошти планується залучити на фінансових ринках під гарантії спільного бюджету ЄС.
"Угорщина, Чехія та Словаччина, однак, домоглися того, щоб не брати участь у витратах", - зазначає також агентство.
Що передувало?
ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026-2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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