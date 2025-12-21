Конфлікт у ЄС? Макрон зрадив Мерца і він за це заплатить, - Financial Times

У Європейському Союзі загострився конфлікт між Францією та Німеччиною щодо подальшої підтримки України за рахунок заморожених російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації Financial Times.

Розбіжності між Берліном і Парижем дедалі частіше називають символом ослаблення традиційного франко-німецького тандему, який роками був рушієм ключових рішень у ЄС. Цього разу суперечка стосується можливості спрямувати близько 210 млрд євро російських активів на фінансування потреб України.

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Позиції Берліна і Парижа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, за даними видання, виступав одним із головних прихильників використання заморожених російських коштів для допомоги Києву. Він розглядає це як інструмент посилення підтримки України без додаткового навантаження на бюджети країн ЄС.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон публічно уникав чітких заяв, а його оточення в приватних розмовах висловлювало сумніви щодо юридичної правомірності такого кроку. Зрештою Париж приєднався до Бельгії, Італії та інших країн, які виступають проти використання російських грошей.

"Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити ціну", — заявив на умовах анонімності високопоставлений дипломат ЄС.

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Ослаблення франко-німецького тандему

Аналітики зазначають, що ситуація демонструє зміну ролей усередині Євросоюзу. Якщо раніше саме Німеччину вважали фактором стримування рішень, то тепер ініціативу проявляє Берлін, тоді як Париж діє обережніше через внутрішні фінансові та політичні проблеми.

За словами керівника європейського напряму Eurasia Group Муджтаби Рахмана, відбувся "повний переворот" у балансі впливу. Франція, попри активну риторику про сильну Європу, дедалі частіше ставить на перше місце власні національні інтереси.

Financial Times також звертає увагу, що Мерц фактично перейняв низку ідей, які раніше просував Париж, зокрема стратегічну автономію ЄС та посилення захисту єдиного ринку. Водночас у Брюсселі зростає розчарування діями Франції, яку дедалі частіше сприймають як країну гучних заяв без практичних кроків.

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Нагадаємо, ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни. Це буде безвідсоткова позика, Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій.

Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.

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