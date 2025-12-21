Сенатор Грэм призвал передать Украине "Томагавки" в случае отказа Путина от мира

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Соединенные Штаты должны резко усилить давление на Россию, в частности путем военной поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление прозвучало на телеканале NBC News.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам Грэма, нынешние дипломатические усилия не дают результата, а российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложения по мирному урегулированию войны против Украины.

Читайте также: Сенатор Линдси Грэм: Никакого мирного соглашения без возвращения украинских детей

Мир или "Томагавки": ультиматум Путину

Сенатор подчеркнул, что если Путин снова скажет "нет" мирному соглашению, президент США Дональд Трамп должен перейти к более жестким мерам. Речь идет не только об экономических санкциях, но и о прямом усилении оборонных возможностей Украины.

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить план игры, включая передачу ракет Томагавк Украине, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России. Я бы пошел ва-банк", — заявил Линдси Грэм.

Он также призвал Трампа подписать законопроект о высоких пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть, признать Россию государством-спонсором терроризма и усилить контроль над судами, перевозящими подсанкционную нефть РФ.

Читайте также: Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа, - Умеров

Гарантии безопасности: как остановить третье вторжение

Отдельно Грэм подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сделать невозможной новую агрессию России в будущем. По его убеждению, этого можно достичь только при условии четких и действенных гарантий безопасности для Украины.

Сенатор заявил, что хотел бы видеть присутствие европейских войск на территории Украины как сдерживающий фактор, а также долгосрочные обязательства Запада. Он добавил, что без усиления давления со стороны США Путин и в дальнейшем будет пытаться захватывать новые территории, в частности в Донецкой области.

Ранее Линдси Грэм в контексте мирного плана между Россией и Украиной подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп подтолкнет Украину и РФ к миру.

Читайте также: Зеленский о переговорах во Флориде: Продолжается работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении