РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7712 посетителей онлайн
Новости Мирный план
705 21

Сенатор Грэм призвал передать Украине "Томагавки" в случае отказа Путина от мира

Сенатор Грэм о войне в Украине и ракетах Томагавк

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Соединенные Штаты должны резко усилить давление на Россию, в частности путем военной поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление прозвучало на телеканале NBC News.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам Грэма, нынешние дипломатические усилия не дают результата, а российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложения по мирному урегулированию войны против Украины.

Читайте также: Сенатор Линдси Грэм: Никакого мирного соглашения без возвращения украинских детей

Мир или "Томагавки": ультиматум Путину

Сенатор подчеркнул, что если Путин снова скажет "нет" мирному соглашению, президент США Дональд Трамп должен перейти к более жестким мерам. Речь идет не только об экономических санкциях, но и о прямом усилении оборонных возможностей Украины.

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить план игры, включая передачу ракет Томагавк Украине, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России. Я бы пошел ва-банк", — заявил Линдси Грэм.

Он также призвал Трампа подписать законопроект о высоких пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть, признать Россию государством-спонсором терроризма и усилить контроль над судами, перевозящими подсанкционную нефть РФ.

Читайте также: Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа, - Умеров

Гарантии безопасности: как остановить третье вторжение

Отдельно Грэм подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сделать невозможной новую агрессию России в будущем. По его убеждению, этого можно достичь только при условии четких и действенных гарантий безопасности для Украины.

Сенатор заявил, что хотел бы видеть присутствие европейских войск на территории Украины как сдерживающий фактор, а также долгосрочные обязательства Запада. Он добавил, что без усиления давления со стороны США Путин и в дальнейшем будет пытаться захватывать новые территории, в частности в Донецкой области.

Читайте также: Зеленский о переговорах во Флориде: Продолжается работа над документами об окончании войны, гарантиях безопасности и восстановлении

Автор: 

США (28729) Линдси Грэм (131) Томагавк (68) война в Украине (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Бідні люди...
Та трамб просто тягне час!!! Тягне час щоб у прутіна були розв'язані руки. Та ще плекає надію нав'язати зєльцману карітуляцію!!! Бо має всі відомості про рахунки, про грабунок, про активи, про бізнес-партнерів Кварталу на росіі
показать весь комментарий
21.12.2025 22:38 Ответить
+3
Хреново що Грем не президент Сполучених Штатів.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:38 Ответить
+2
А як там справи у "санкцій", які пропонував ввести цей сенатор? Якщо не помиляюсь, ще у вересні...
показать весь комментарий
21.12.2025 22:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідні люди...
Та трамб просто тягне час!!! Тягне час щоб у прутіна були розв'язані руки. Та ще плекає надію нав'язати зєльцману карітуляцію!!! Бо має всі відомості про рахунки, про грабунок, про активи, про бізнес-партнерів Кварталу на росіі
показать весь комментарий
21.12.2025 22:38 Ответить
Как раз Трамп и хочет побыстрее все закончить и самое обидное ему все равно сколько Украина ради этого отдаст
показать весь комментарий
21.12.2025 22:44 Ответить
Хреново що Грем не президент Сполучених Штатів.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:38 Ответить
Но он из лагеря трампона
показать весь комментарий
21.12.2025 22:55 Ответить
Рейган, що розвалив совок, теж був республіканцем.
показать весь комментарий
21.12.2025 23:05 Ответить
Не .Он как раз представитель старой школы республиканцев-рейганистов друг Маккейна и всегда призывает ударить санкциями против раши или усилить военную поддержку Украины .А к трампу просто подлизывается
показать весь комментарий
21.12.2025 23:07 Ответить
якби він зараз був президентом Сполучених Штатів, то це б казав Трамп. Чи забули як Трамп критикував демократів за те що мало дають зброю Україні?
показать весь комментарий
21.12.2025 23:02 Ответить
нехай ці американські гандони вимкнуть россіянам інтернет та гаджети на андроїд та айпл . війна скінчиться через добу. але в них х путіним план зовсім іньший . вбити побільше українців а й за одне кацапів
показать весь комментарий
21.12.2025 22:39 Ответить
Кацапи самі собі відключають YouTube, Instagram і т.п. I якось живуть з цим. Як ти вимкнеш їм Інтернет? Просто цікаво.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:49 Ответить
Марущак ядерною бімбою ****** по проводам інтернетовським🤣
показать весь комментарий
21.12.2025 22:55 Ответить
«Ех, хароший ти парень, Грем.» Шкода, що звʼязався з відбірними покидьками.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:42 Ответить
А як там справи у "санкцій", які пропонував ввести цей сенатор? Якщо не помиляюсь, ще у вересні...
показать весь комментарий
21.12.2025 22:42 Ответить
Цей Грем схожий на Бориса Джонсонюка - по характеру...
показать весь комментарий
21.12.2025 22:46 Ответить
Популізм звичайний.

Він точно знає, що Трамп цього не допустить, і саме тому так запекло закликає.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:47 Ответить
це вони США лікалку включили ..персонально для ху* ла ...торгаші за* роченці ...
показать весь комментарий
21.12.2025 22:48 Ответить
Всмысле если скажет нет ? Он же пару дней сказал что будет дальше воевать
показать весь комментарий
21.12.2025 22:48 Ответить
А за то, что напал на Украину и убивает тысячи мирных людей, детей и стариков в том числе - не надо передавать Томагавки?
показать весь комментарий
21.12.2025 22:48 Ответить
КЛОУНИ. Ніфіга США не зроблять. Поки Трамп презик РФ може окупувати хоч Вашингтон - ніфіга їй не буде
показать весь комментарий
21.12.2025 22:49 Ответить
Сенатор Грем закликав передати Україні "Томагавки" у разі відмови х#йла від миру.
Грем періодично виходить на публіку, робить заяви, а потім зникає на місяць.
Дєд знає, що потрібно нагадувати про себе виборцям, не більше того.
Томагавки.... Томагавки і вітальну листівку.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:56 Ответить
show must go on
показать весь комментарий
21.12.2025 23:03 Ответить
 
 