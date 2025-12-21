Сенатор Грем закликав передати Україні "Томагавки" у разі відмови Путіна від миру

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі відмови Кремля від мирної угоди Сполучені Штати мають різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом військової підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його заява прозвучала на телеканалі NBC News.

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За словами Грема, нинішні дипломатичні зусилля не дають результату, а російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозиції щодо мирного врегулювання війни проти України.

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Мир чи "Томагавки": ультиматум Путіну

Сенатор наголосив, що якщо Путін знову скаже "ні" мирній угоді, президент США Дональд Трамп має перейти до більш жорстких кроків. Йдеться не лише про економічні санкції, а й про пряме посилення оборонних можливостей України.

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити план гри, включно з передачею ракет Томагавк Україні, щоб вона могла вражати заводи з виробництва ракет і дронів у Росії. Я б пішов ва-банк", — заявив Ліндсі Грем.

Він також закликав Трампа підписати законопроєкт про високі мита для країн, які купують російську нафту, визнати Росію державою-спонсором тероризму та посилити контроль над суднами, що перевозять підсанкційну нафту РФ.

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Гарантії безпеки: як зупинити третє вторгнення

Окремо Грем наголосив, що будь-яка мирна угода має унеможливити нову агресію Росії в майбутньому. На його переконання, цього можна досягти лише за умови чітких і дієвих гарантій безпеки для України.

Сенатор заявив, що хотів би бачити присутність європейських військ на території України як стримувальний фактор, а також довгострокові зобов’язання Заходу. Він додав, що без посилення тиску з боку США Путін і надалі намагатиметься захоплювати нові території, зокрема на Донеччині.

Раніше Ліндсі Грем у контексті мирного плану між Росією та Україною наголосив, що лідер США Дональд Трамп підштовхне Україну та РФ до миру.

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