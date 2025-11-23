Трамп підштовхне Україну та РФ до миру, - сенатор Грем
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у контексті мирного плану між Росією та Україною наголосив, що лідер США Дональд Трамп підштовхне Україну та РФ до миру.
Про це Грем написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Поштовхи до миру
Як зазначив Грем, Трамп, прагнучи миру у війні між Україною та РФ, зробить це, підштовхуючи обидві сторони.
"Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії. Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до іншого результату", - запевнив він.
Нагадаємо, Грем також наголосив, що питання викрадених РФ українських дітей має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні.
Раніше Трамп заявляв, що президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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А мені це "подобається".Тобто,скорочення у два рази численність ЗСУ по "мирному плану" Трампа,це по їхньому "забезпечення потужної здатністю захищатись".
Немає слів.
Ліберальні європейські медіа
- The Times ось так зображає своє розуміння ситуації: Трампу - мирний план, а Путіну - Україну.
- The Guardian так уявляє "ампутації"
- The Independent бачить це як "обід"
- The Daily Telegraph: Трамп вручає Путіну подарунок у вигляді Донбасу. А натомість отримує комплімент: «Ви укладаєте вигідну угоду, пане президенте!»
- Італійська Corriere Della Sera - вважає, що Трамп дбайливо запропонував Зеленському пластир, після того як зняв з нього скальп...
Начальник служби at Державне авіаційне підприємство "Україна"
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І цей гівнюк ставить знак рівності між Кацапією та Україною. Мабуть нема порядних людей в трумповсько-магівській республіканській партії.
Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -
Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.
Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.
Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».
Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.
Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.
Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.
Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.
Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.
Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.
Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.
Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.
Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.
Невзоров
@nevzotovtv
Якщо хто забув, нагадую як виглядає цей "мир":
https://censor.net/ua/n3586430
Американська делегація в Конгресі США в Галіфаксі повідомила журналістам, що секретар Рубіо сьогодні зателефонував їм і сказав, що представлений Україні 28-пунктний "план миру" - це лише список бажань росії, а не план США.
Рубіо, який, як повідомлялося раніше, брав участь у складанні цього плану, тепер, як виявляється, не мав до цього жодного відношення і навіть не бачив документа - ці словами американських чиновників зацитувало агентство Рейтер.
Рубіо зараз на шляху до Женеви."
Цнотливі всі стають зі швидкістю світла
Це хто писав? Була офіційна відмова? Ну покажи тоді