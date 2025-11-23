Трамп підштовхне Україну та РФ до миру, - сенатор Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у контексті мирного плану між Росією та Україною наголосив, що лідер США Дональд Трамп підштовхне Україну та РФ до миру.

Про це Грем написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Поштовхи до миру

Як зазначив Грем, Трамп, прагнучи миру у війні між Україною та РФ, зробить це, підштовхуючи обидві сторони.

"Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії. Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до іншого результату", - запевнив він.

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Нагадаємо, Грем також наголосив, що питання викрадених РФ українських дітей має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні.

Раніше Трамп заявляв, що президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

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За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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