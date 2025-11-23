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Новини Мирний план США
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Трамп підштовхне Україну та РФ до миру, - сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у контексті мирного плану між Росією та Україною наголосив, що лідер США Дональд Трамп підштовхне Україну та РФ до миру. 

Про це Грем написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Поштовхи до миру

Як зазначив Грем, Трамп, прагнучи миру у війні між Україною та РФ, зробить це, підштовхуючи обидві сторони.

"Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії. Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до іншого результату", - запевнив він.

Також читайте: "Коаліція охочих" обговорить спільні дії щодо України 25 листопада, - Макрон

Нагадаємо, Грем також наголосив, що питання викрадених РФ українських дітей має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні.

Раніше Трамп заявляв, що президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

Читайте: Макрон: Мирний план США потребує доопрацювання та узгодження з Європою

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також: Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian

Автор: 

перемовини (3805) Трамп Дональд (8909) Грем Ліндсі (151)
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Топ коментарі
+23
А надавити на агресора - нє? - кишка тонка
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23.11.2025 08:18 Відповісти
+19
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23.11.2025 08:20 Відповісти
+15


Ліберальні європейські медіа

- The Times ось так зображає своє розуміння ситуації: Трампу - мирний план, а Путіну - Україну.

- The Guardian так уявляє "ампутації"

- The Independent бачить це як "обід"

- The Daily Telegraph: Трамп вручає Путіну подарунок у вигляді Донбасу. А натомість отримує комплімент: «Ви укладаєте вигідну угоду, пане президенте!»

- Італійська Corriere Della Sera - вважає, що Трамп дбайливо запропонував Зеленському пластир, після того як зняв з нього скальп...

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23.11.2025 08:20 Відповісти
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А надавити на агресора - нє? - кишка тонка
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23.11.2025 08:18 Відповісти
Нє, не тонка. В кишці - кацапський буй.
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23.11.2025 09:44 Відповісти
"Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії.
А мені це "подобається".Тобто,скорочення у два рази численність ЗСУ по "мирному плану" Трампа,це по їхньому "забезпечення потужної здатністю захищатись".
Немає слів.
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23.11.2025 09:51 Відповісти


Ліберальні європейські медіа

- The Times ось так зображає своє розуміння ситуації: Трампу - мирний план, а Путіну - Україну.

- The Guardian так уявляє "ампутації"

- The Independent бачить це як "обід"

- The Daily Telegraph: Трамп вручає Путіну подарунок у вигляді Донбасу. А натомість отримує комплімент: «Ви укладаєте вигідну угоду, пане президенте!»

- Італійська Corriere Della Sera - вважає, що Трамп дбайливо запропонував Зеленському пластир, після того як зняв з нього скальп...

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23.11.2025 08:20 Відповісти
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23.11.2025 08:20 Відповісти
Трамп дбайливо запропонував Зеленському пластир, після того як зняв з нього скальп...
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23.11.2025 08:21 Відповісти
Штовхать треба страну-агрессора,до чого тут Україна. Після Перл-Харбору всраті ковбої чомусь примусили Японію до капітуляції. Евреям у концтаборах теж не давали 28 пунктів для потужного примирення з Гітлером. А охоронців концтаборів часто-густо одразу розстрілювали.
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23.11.2025 08:25 Відповісти
Андрій Богуславський у 1169му році так зруйнував Київ, що він не відновивсь до часу навали хана Бату у 1140му
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23.11.2025 08:26 Відповісти
https://www.facebook.com/p/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-100003342678570/ Андрій Богуславський



Начальник служби at Державне авіаційне підприємство "Україна"
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23.11.2025 08:30 Відповісти
Щось з датами негаразди.
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23.11.2025 08:31 Відповісти
Так, помилка, Київ був захоплений у 1240му. Ну пробачте
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23.11.2025 08:46 Відповісти
Тобто, ти вважаєш, що тільки у даті помилився?
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23.11.2025 11:08 Відповісти
Так Батий взагалі місто спалив.
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23.11.2025 12:49 Відповісти
Може, Милославський? (насправді - Боголюбський)
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23.11.2025 09:47 Відповісти
ага, в стилі "ми стояли на краю прірви, але робили впевнений крок уперед!!"...
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23.11.2025 08:35 Відповісти
Трамп підштовхне Україну та РФ до миру, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3586465
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І цей гівнюк ставить знак рівності між Кацапією та Україною. Мабуть нема порядних людей в трумповсько-магівській республіканській партії.
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23.11.2025 08:40 Відповісти
Орбан:

Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -

Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.

Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.



Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».

Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.

Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.

Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.

Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.

Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.



Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.

Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.

Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.

Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.

Невзоров

@nevzotovtv
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23.11.2025 08:41 Відповісти
Орбану пофіг
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23.11.2025 09:40 Відповісти
Ох і гудить в шпаківні рудого непотріба. Ліки вже не діють.
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23.11.2025 08:43 Відповісти
нда.. Омерика Трумпа виявилася тупішою і продажнішою та ще й зрадливою більш ніж колись про неї думали...
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23.11.2025 08:50 Відповісти
Якщо чесно, я другог про сша і не думав. Зброд гопників, що доять світ.
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23.11.2025 09:08 Відповісти
Чомусь всі мовчать про останній пункт "плану", в якому трамп хоче захистити росію від будь-якої відповідальності за злочини в Україні. Звірства на окупованих територіях, масова загибель людей від бомбардувань, розстріли військовополонених, викрадання дітей, пограбування міст і сел все це залишається безкарним. Не можна звертатися до Гааги? Все, росія знов дружній партнер?
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23.11.2025 09:02 Відповісти
Це відомо, віткоф, дмітрієв. Але чому сь у нас не звертають уваги на цей один з ключових пунктів
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23.11.2025 09:17 Відповісти
Треба відмовляти трампу і чим чіткіше, тим краще. Тільки сміливі кроки рятували України і нічого поки не змінилося.
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23.11.2025 09:04 Відповісти
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23.11.2025 09:09 Відповісти
Так нехай агресора **********, а не жертву, *****! А то ********** жертву, щоб вона надто не пручалась.
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23.11.2025 09:12 Відповісти
Уточнення - "Трамп підштовхне Україну та РФ до кацапського "миру""
Якщо хто забув, нагадую як виглядає цей "мир":
https://censor.net/ua/n3586430
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23.11.2025 09:12 Відповісти
Брехня. Трампон ********** шантажом лише Україну. А кацапам він може тільки підмахувати.
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23.11.2025 09:12 Відповісти
Україну підштовнув.. так як глянути і почути то це Трампло, але як уважно придивитися то це хкуйло підштовнув...
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23.11.2025 09:14 Відповісти
@ (в перекладі):
Американська делегація в Конгресі США в Галіфаксі повідомила журналістам, що секретар Рубіо сьогодні зателефонував їм і сказав, що представлений Україні 28-пунктний "план миру" - це лише список бажань росії, а не план США.

Рубіо, який, як повідомлялося раніше, брав участь у складанні цього плану, тепер, як виявляється, не мав до цього жодного відношення і навіть не бачив документа - ці словами американських чиновників зацитувало агентство Рейтер.

Рубіо зараз на шляху до Женеви."
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23.11.2025 09:16 Відповісти
І не бачив, і не знав, і не складав.
Цнотливі всі стають зі швидкістю світла
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23.11.2025 09:32 Відповісти
Поки що, я бачу, як Україну ************ до капітуляції. При тому, що всі ті "гарантії безпеки" (особливо від росіссі) то таки х..ня, що їх навіть коментувати немає сенсу.
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23.11.2025 09:16 Відповісти
У цих старих американських пирдунів геть дах поїхав. Кого вони збираються підштовхнути? Може вони не вміють читати? Це дика кацапсько орда напала на Україну, і треба ***** підштовхувати. А підштовхувати Україну - це підштовхування до капітуляції. Такого не буде. Ніколи.
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23.11.2025 09:24 Відповісти
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23.11.2025 09:46 Відповісти
До вигрібної ями нас штовхає цей покидьок.
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23.11.2025 09:49 Відповісти
зеленського не шкода зовсім...шкода народ україну та Україну , шо вибрали людину неадекватну ,яка чи не знала куди преться ,чи зіграла свою роль , довела Україну до цього ганебного стану ,через корупцію та брехню ...та ще і робить вигляд що не знає що робити далі , вже нести не не може те шо награбував ,і кинути шкода ! 🤡 конченний подонок ... залиш владу і згинь чорт зелений , ніяки політичні шаржи не врятують цього урода в очах українців ...
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23.11.2025 09:59 Відповісти
Щоб тебе падло підштовхнули на концерт кобзона. Вчора нам впарювало підписати угоду про земельні ресурси в обмін на допомогу і захист від сша а тепер розказує що потрібно капітулювати. А нах у я нам тоді сша щоб капітулювати? Ми і без таких посередників могли капітулювати
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23.11.2025 10:02 Відповісти
Ще один старий маразматик. Де санкціїї проти русні, дебіле сивоголовий???
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23.11.2025 10:06 Відповісти
О, дружбан, ти ж мені вчора писав, що в тцк підеш ))
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23.11.2025 11:24 Відповісти
Ти вже на низькому старті, насікльки я зрозумів? Ласти і матрас надувний вже купив? Хотів щось на прощання сказати?
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23.11.2025 11:26 Відповісти
Це не відповідь на питання )) І ні, я нікуди не стартую.
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23.11.2025 11:29 Відповісти
Все вирішено, не погоджуємося ! Завтра йдеш в тцк ?

Це хто писав? Була офіційна відмова? Ну покажи тоді
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23.11.2025 11:30 Відповісти
Ти ще тоді у відповідь спитав, чи я сам йду в тцк і я відповів, що ні. Я то за перемовини. Але чому такі як ти тут інформ простір каламутять, в самі ніколи нікуди не йдуть, таємниця покрита темрявою. Мабуть хочуть добити цю країну і звалити за бугром, не дарма ти меня два дні про матрац і ласти розказуєш.
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23.11.2025 11:36 Відповісти
А ти думав, що я по-іншому якось тобі відповім??? Шо скажу, що я не вірю в Україну, шо тут всі продажні, шо ми неодмінно програємо, що русня набагато сильніша, шо у нас немає шансів? Так? Це ти хотіло почути??? І кому ти потрібно, щоб тебе "каламутити"??? Ти безпринципне, аморальне та безхребетне створіння. Гроші і харчі хароші - ось і все, що тебе у твоєму нікчемному житті цікавить. Так шо пішло ти на йух. Ясно???
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23.11.2025 11:40 Відповісти
Щоб все що ти описав не сталося, потрібно бути в окопів лічно, все інше це так, бла-бла-бла, досить з нас уже Арестовичів. Ладно, бувай.
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23.11.2025 11:43 Відповісти
Пішов на йух, тварино. Доживай своє нікчемне життя.
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23.11.2025 11:46 Відповісти
"ТРАМПЛО"може підштовхнути "зелених корумпованих слуг куйла в Україні,але не Україну....Та і цей американський "штовхач брехні " вже стільки "підштовхнув" різьної куйні ,що і "зелене брехло" в Україні .АЛЕ ПОКИ ЩО НЕ ПІДШТОВХНУВ КУЙЛА...
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23.11.2025 10:23 Відповісти
Трамп ********** себе до в'язниці чи дурки та Америку до ганьба та занепаду!
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23.11.2025 10:32 Відповісти
Та херУже завял пидштовхувати кого либо у тамПона дыбила
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23.11.2025 10:32 Відповісти
Ахахаха, пам'ятаю, як багато хто тут та й на інших форумах розказував, який Грем великий союзник України!
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23.11.2025 11:02 Відповісти
Хорошо бы тебе на своей шкуре ощутить этот "мир", чтобы ты понимал на что вы миллионы невинных людей толкаете.
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23.11.2025 11:56 Відповісти
Рижа паскуда!
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23.11.2025 12:16 Відповісти
Ніяк не дійде до американців, що поки Путін, поки і війна.
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23.11.2025 12:16 Відповісти
Це вже від вірусу збочення і Грема обсипало.
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23.11.2025 13:14 Відповісти
 
 