Трамп подтолкнет Украину и РФ к миру, - сенатор Грэм
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в контексте мирного плана между Россией и Украиной подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп подтолкнет Украину и РФ к миру.
Об этом Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Толчки к миру
Как отметил Грэм, Трамп, стремясь к миру в войне между Украиной и РФ, сделает это, подталкивая обе стороны.
"Он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущей агрессии. Слишком много было принесено в жертву, чтобы какие-либо переговоры привели к другому результату", - заверил он.
Напомним, Грэм также подчеркнул, что вопрос похищенных РФ украинских детей должен быть решен в любом мирном урегулировании.
Ранее Трамп заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный США, или же продолжить борьбу.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Ліберальні європейські медіа
- The Times ось так зображає своє розуміння ситуації: Трампу - мирний план, а Путіну - Україну.
- The Guardian так уявляє "ампутації"
- The Independent бачить це як "обід"
- The Daily Telegraph: Трамп вручає Путіну подарунок у вигляді Донбасу. А натомість отримує комплімент: «Ви укладаєте вигідну угоду, пане президенте!»
- Італійська Corriere Della Sera - вважає, що Трамп дбайливо запропонував Зеленському пластир, після того як зняв з нього скальп...
І цей гівнюк ставить знак рівності між Кацапією та Україною. Мабуть нема порядних людей в трумповсько-магівській республіканській партії.
Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -
Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.
Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.
Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».
Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.
Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.
Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.
Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.
Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.
Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.
Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.
Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.
Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.
Невзоров
@nevzotovtv