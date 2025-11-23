РУС
Новости Мирный план Трампа
Трамп подтолкнет Украину и РФ к миру, - сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в контексте мирного плана между Россией и Украиной подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп подтолкнет Украину и РФ к миру.

Об этом Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Толчки к миру

Как отметил Грэм, Трамп, стремясь к миру в войне между Украиной и РФ, сделает это, подталкивая обе стороны.

"Он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущей агрессии. Слишком много было принесено в жертву, чтобы какие-либо переговоры привели к другому результату", - заверил он.

Читайте также: "Коалиция желающих" обсудит совместные действия по Украине 25 ноября, - Макрон

Напомним, Грэм также подчеркнул, что вопрос похищенных РФ украинских детей должен быть решен в любом мирном урегулировании.

Ранее Трамп заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный США, или же продолжить борьбу.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

Читайте: Макрон: Мирный план США требует доработки и согласования с Европой

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Встреча Дрисколла с послами НАТО по мирному соглашению была мрачной, - The Guardian

переговоры (5184) Трамп Дональд (7109) Линдси Грэм (126)
+3
23.11.2025 08:20
+3
Орбан:

Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -

Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.

Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.



Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».

Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.

Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.

Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.

Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.

Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.



Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.

Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.

Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.

Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.

Невзоров

@nevzotovtv
23.11.2025 08:41
+2
А надавити на агресора - нє? - кишка тонка
23.11.2025 08:18
Сортировать:
А надавити на агресора - нє? - кишка тонка
23.11.2025 08:18


Ліберальні європейські медіа

- The Times ось так зображає своє розуміння ситуації: Трампу - мирний план, а Путіну - Україну.

- The Guardian так уявляє "ампутації"

- The Independent бачить це як "обід"

- The Daily Telegraph: Трамп вручає Путіну подарунок у вигляді Донбасу. А натомість отримує комплімент: «Ви укладаєте вигідну угоду, пане президенте!»

- Італійська Corriere Della Sera - вважає, що Трамп дбайливо запропонував Зеленському пластир, після того як зняв з нього скальп...

23.11.2025 08:20
23.11.2025 08:20
Трамп дбайливо запропонував Зеленському пластир, після того як зняв з нього скальп...
23.11.2025 08:21
Штовхать треба страну-агрессора,до чого тут Україна. Після Перл-Харбору всраті ковбої чомусь примусили Японію до капітуляції. Евреям у концтаборах теж не давали 28 пунктів для потужного примирення з Гітлером. А охоронців концтаборів часто-густо одразу розстрілювали.
23.11.2025 08:25
Андрій Богуславський у 1169му році так зруйнував Київ, що він не відновивсь до часу навали хана Бату у 1140му
23.11.2025 08:26
https://www.facebook.com/p/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-100003342678570/ Андрій Богуславський



Начальник служби at Державне авіаційне підприємство "Україна"
23.11.2025 08:30
Щось з датами негаразди.
23.11.2025 08:31
Так, помилка, Київ був захоплений у 1240му. Ну пробачте
23.11.2025 08:46
ага, в стилі "ми стояли на краю прірви, але робили впевнений крок уперед!!"...
23.11.2025 08:35
Трамп підштовхне Україну та РФ до миру, - сенатор Грем
===================================================================
І цей гівнюк ставить знак рівності між Кацапією та Україною. Мабуть нема порядних людей в трумповсько-магівській республіканській партії.
23.11.2025 08:40
23.11.2025 08:41
Амнистия подписантам ворам,сильным странам почет и премия,слабым нациям маленькое гетто и контроль над всеми их ресурсами,;а что,кто то думал будет иначе?
23.11.2025 08:42
Ох і гудить в шпаківні рудого непотріба. Ліки вже не діють.
23.11.2025 08:43
нда.. Омерика Трумпа виявилася тупішою і продажнішою та ще й зрадливою більш ніж колись про неї думали...
23.11.2025 08:50
 
 