Трамп подтолкнет Украину и РФ к миру, - сенатор Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в контексте мирного плана между Россией и Украиной подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп подтолкнет Украину и РФ к миру.

Об этом Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Толчки к миру

Как отметил Грэм, Трамп, стремясь к миру в войне между Украиной и РФ, сделает это, подталкивая обе стороны.

"Он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущей агрессии. Слишком много было принесено в жертву, чтобы какие-либо переговоры привели к другому результату", - заверил он.

Читайте также: "Коалиция желающих" обсудит совместные действия по Украине 25 ноября, - Макрон

Напомним, Грэм также подчеркнул, что вопрос похищенных РФ украинских детей должен быть решен в любом мирном урегулировании.

Ранее Трамп заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный США, или же продолжить борьбу.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

Читайте: Макрон: Мирный план США требует доработки и согласования с Европой

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Встреча Дрисколла с послами НАТО по мирному соглашению была мрачной, - The Guardian