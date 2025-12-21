Віцепрезидент США Венс виступив проти фінансової допомоги Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із різкою критикою фінансової допомоги Україні, заявивши, що ці кошти доцільніше спрямувати на підтримку американських пенсіонерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Венс заявив під час виступу в місті Фінікс (штат Аризона), трансляцію якого вів Білий дім на своєму YouTube-каналі.

За словами віцепрезидента, пріоритетом для нинішньої адміністрації має бути внутрішня соціальна політика, а не фінансування іноземних держав.

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"Гроші — американським пенсіонерам, а не за кордон"

У своєму виступі Венс наголосив, що Сполучені Штати повинні передусім дбати про власних громадян, особливо людей похилого віку, які вийшли на пенсію. Він розкритикував багатомільярдні пакети допомоги Україні, поставивши під сумнів їхню доцільність.

"Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батьків, а не відправляти всі їхні гроші в Україну", — заявив віцепрезидент США.

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Курс на внутрішні пріоритети

Заява Венса вкладається у загальну риторику частини американських політиків, які закликають скоротити або переглянути обсяги підтримки України на тлі внутрішніх економічних і соціальних викликів у США.

Він підкреслив, що американський уряд має зосередитися на податковій політиці та соціальних програмах для власного населення.

Раніше Джей Ді Венс заявляв, що Білий дім фіксує "значний прогрес" у переговорах між Україною та Росією та очікує нових позитивних зрушень найближчим часом.

До слова, уряд Британії відмовився від плану використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для надання допомоги Україні.

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