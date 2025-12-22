Віткофф підбив підсумки переговорів з Україною та Європою

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підбив підсумки переговорів із представниками України та європейських країн. Він наголосив, що Україна залишається налаштованою на досягнення миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Віткофф написав у соцмережі X.

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"Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами", — зазначив Віткофф.

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Про що домовлялися сторони

Спецпредставник Трампа повідомив, що під час зустрічей обговорювали ключові питання майбутнього врегулювання та безпеки України. Основна увага була зосереджена на стратегічних і практичних кроках.

Серед головних тем переговорів:

підготовка мирного плану з 20 пунктів;

координація позицій щодо багатосторонньої системи безпеки;

узгодження підходів до гарантій безпеки з боку США;

план економічного відновлення України.

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Хто брав участь у переговорах

Україну на зустрічах представляли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Від Сполучених Штатів у переговорах брали участь:

спецпредставник президента США Стів Віткофф;

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;

співробітник Білого дому Джон Груенбаум.

Також до обговорень долучилися радники з національної безпеки з європейських країн, щоб узгодити спільний підхід між Україною, США та Європою.

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Акцент на безпеці та майбутньому

Віткофф наголосив, що ключовим завданням є не лише припинення бойових дій, а й створення умов для стабільного розвитку України.

"Україна, як і раніше, повністю віддана досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет — припинити вбивства, забезпечити гарантовану безпеку і створити умови для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України", — написав він.

Американський переговорник також підкреслив важливість подальшої координації між партнерами та подякував Україні за співпрацю.

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Раніше Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

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