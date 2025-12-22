"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні", - Віткофф
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підбив підсумки переговорів із російською делегацією та заявив, що РФ нібито "залишається повністю відданою досягненню миру в Україні".
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч була "конструктивною"
Він зауважив, що упродовж останніх двох днів у Флориді російський спеціальний посланець Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України.
Хто брав участь у переговорах
До складу американської делегації входили:
- спецпредставник президента США Стів Віткофф;
- Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;
- співробітник Білого дому Джон Груенбаум.
Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", - резюмував Віткофф.
Раніше він підбив підсумки переговорів з Україною та Європою та наголосив, що Україна залишається налаштованою на досягнення миру.
Що передувало?
- Раніше Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
- Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
- Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
- Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.
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От жеж американський кретин.