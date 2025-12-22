"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні", - Віткофф

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підбив підсумки переговорів із російською делегацією та заявив, що РФ нібито "залишається повністю відданою досягненню миру в Україні".

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч була "конструктивною"

Він зауважив, що упродовж останніх двох днів у Флориді російський спеціальний посланець Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України.

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Хто брав участь у переговорах

До складу американської делегації входили:

спецпредставник президента США Стів Віткофф;

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;

співробітник Білого дому Джон Груенбаум.

Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", - резюмував Віткофф.

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Раніше він підбив підсумки переговорів з Україною та Європою та наголосив, що Україна залишається налаштованою на досягнення миру.

Що передувало?

Раніше Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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