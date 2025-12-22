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Новини Мирні перемовини
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"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні", - Віткофф

Віткофф та Дмитрієв

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф підбив підсумки переговорів із російською делегацією та заявив, що РФ нібито "залишається повністю відданою досягненню миру в Україні".

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч була "конструктивною"

Він зауважив, що упродовж останніх двох днів у Флориді російський спеціальний посланець Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України.

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Хто брав участь у переговорах

До складу американської делегації входили:

  • спецпредставник президента США Стів Віткофф;
  • Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа;
  • співробітник Білого дому Джон Груенбаум.

Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", - резюмував Віткофф.

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Раніше він підбив підсумки переговорів з Україною та Європою та наголосив, що Україна залишається налаштованою на досягнення миру.

Що передувало?

  • Раніше Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
  • Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
  • Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
  • Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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Автор: 

перемовини (3855) росія (70750) США (26898) Віткофф Стів (322)
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Топ коментарі
+37
Уйобок....👎👎👎
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22.12.2025 08:44 Відповісти
+30
І тому в ночи Параша знов вдарила по критичній інфраструктурі Одеси.
От жеж американський кретин.
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22.12.2025 08:43 Відповісти
+26
Оруел
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22.12.2025 08:41 Відповісти

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